Сообщение ivanes » 20 июн 2016, 19:02

54% мужчин и 59% женщин в России страдают от излишнего веса.

Будем ли худеть от продуктовых санкций? Отвечает С.Пономарев в своих виршах.

Как в зеркале,страна себя узрела,

И поняла ,что вновь попутал бес:

Россия очень сильно ожирела

И набрала в итоге лишний вес.



Что ни мужик,то центер с лишним нетто,

уже пройти не может в кабинет...

А женщины? Нет.всем нужна диета:

то потреблять полезно,а что-нет.



Едва на пузе натянувши майку-

размер шеседесятый в пору мне-

С одышкою ползу я в супермаркет,

С излишеством участвую в войне.



хотя, казалось,что нам опасаться,

Когда сидим и квасим в гаражах?

Худеть должны от продуктовых санкций,

Но пухнет наш народ как на дрожжах.