чем моем машину ?
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чем моем машину ?
Привет всем давайте рассказывать и советовать чем лучше мыть автомобиль ! я например пользуюсь автохимией Borger
Re: чем моем машину ?
вода и тряпка из старых штанов
Re: чем моем машину ?
артур94 писал(а):Привет всем давайте рассказывать и советовать чем лучше мыть автомобиль ! я например пользуюсь автохимией Borger
Харю надо мылить тем, кто косметикой моет, да еще в Оке. Я правда сомневаюсь, что у этого рекламщика есть даже прошловековая "Ока".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: чем моем машину ?
Мы по очереди моем машину на автомойке за 500 руб.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3547
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: чем моем машину ?
ivanes писал(а):Мы по очереди моем машину на автомойке за 500 руб.
А мы без очереди за 250.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: чем моем машину ?
Я больше мою машину на автомойке, очень удобно.
Re: чем моем машину ?
На мойке самообслуживания, на 80 рублей хоть обмойся
Re: чем моем машину ?
Я лично, мою только водой и тряпкой
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 04 авг 2016, 08:29
Re: чем моем машину ?
Купил муж на дачу Кёрхер, даже я теперь принимаю участие в мойке авто
Re: чем моем машину ?
На мойку езжу, сама не мою.
Re: чем моем машину ?
Кончно, если в Италии отдыхаешь самой мыть западло)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: чем моем машину ?
Пробовал разную химию. Остановился на пене GRASS Активная Active Foam Pink Продается в литровых канистрах, хватает на долго. Очищает буквально любые пятна. С птичим пометом справляется просто на ура. Сначала покупал на рынке, пока не нарвался на разбавленную. Сейчас покупаю в БИГАМ https://www.bigam.ru/product/pena-grass-aktivnaya-active-foam-pink-1l-113120-577054/ и дешевле почти в половину. На рынке брал по 310 руб, в БИГАМ по 180 руб.
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