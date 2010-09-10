Сообщение UNCLE1911 » 28 мар 2016, 15:23

артур94 писал(а): Привет всем давайте рассказывать и советовать чем лучше мыть автомобиль ! я например пользуюсь автохимией Borger

Харю надо мылить тем, кто косметикой моет, да еще в Оке. Я правда сомневаюсь, что у этого рекламщика есть даже прошловековая "Ока".