чем моем машину ?

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
артур94
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 16:49

чем моем машину ?

Сообщение артур94 » 27 мар 2016, 23:02

Привет всем давайте рассказывать и советовать чем лучше мыть автомобиль ! я например пользуюсь автохимией Borger
Вернуться к началу
Аватара пользователя
slaffka
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 01 апр 2008, 22:29
Откуда: Рязань

Re: чем моем машину ?

Сообщение slaffka » 28 мар 2016, 00:12

вода и тряпка из старых штанов
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: чем моем машину ?

Сообщение UNCLE1911 » 28 мар 2016, 15:23

артур94 писал(а):Привет всем давайте рассказывать и советовать чем лучше мыть автомобиль ! я например пользуюсь автохимией Borger

Харю надо мылить тем, кто косметикой моет, да еще в Оке. Я правда сомневаюсь, что у этого рекламщика есть даже прошловековая "Ока".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7170
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: чем моем машину ?

Сообщение ivanes » 28 мар 2016, 16:52

Мы по очереди моем машину на автомойке за 500 руб.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3699
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: чем моем машину ?

Сообщение Vredtech » 28 мар 2016, 22:31

ivanes писал(а):Мы по очереди моем машину на автомойке за 500 руб.


А мы без очереди за 250.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Виктор11
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 13:26

Re: чем моем машину ?

Сообщение Виктор11 » 20 июн 2016, 16:53

Я больше мою машину на автомойке, очень удобно.
Вернуться к началу
Pazuzu
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:00

Re: чем моем машину ?

Сообщение Pazuzu » 21 июн 2016, 15:55

На мойке самообслуживания, на 80 рублей хоть обмойся
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: чем моем машину ?

Сообщение Haminahu » 04 июл 2016, 22:43

Я лично, мою только водой и тряпкой
Вернуться к началу
Vorontsova
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 08:29

Re: чем моем машину ?

Сообщение Vorontsova » 04 авг 2016, 08:32

Купил муж на дачу Кёрхер, даже я теперь принимаю участие в мойке авто
Вернуться к началу
Аватара пользователя
igna
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 13:28

Re: чем моем машину ?

Сообщение igna » 27 авг 2016, 13:17

На мойку езжу, сама не мою.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: чем моем машину ?

Сообщение UNCLE1911 » 27 авг 2016, 13:21

Кончно, если в Италии отдыхаешь самой мыть западло)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
MILAh
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 01:55

Re: чем моем машину ?

Сообщение MILAh » 25 янв 2018, 14:52

Пробовал разную химию. Остановился на пене GRASS Активная Active Foam Pink Продается в литровых канистрах, хватает на долго. Очищает буквально любые пятна. С птичим пометом справляется просто на ура. Сначала покупал на рынке, пока не нарвался на разбавленную. Сейчас покупаю в БИГАМ https://www.bigam.ru/product/pena-grass-aktivnaya-active-foam-pink-1l-113120-577054/ и дешевле почти в половину. На рынке брал по 310 руб, в БИГАМ по 180 руб.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vita252
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 19:44

Re: чем моем машину ?

Сообщение Vita252 » 23 ноя 2018, 13:56

Загоняю на мойку и там уже моют. Никогда не интересовалась если честно:)
Вернуться к началу
Victorpar
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Сегодня, 14:21

чем моем машину

Сообщение Victorpar » Сегодня, 20:51

Очереди на многие популярные авто сократились в автосалонах на несколько месяцев. И теперь не только трудно будет купить автомобиль, но и так же трудно продать его.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя