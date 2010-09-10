О желающих иметь детей "мужчинах".
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Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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О желающих иметь детей "мужчинах".
. На базе детских игр закладывается будущая личность человека - факт. И за большую часть ответственна физиология полов, а вовсе не поведение окружающих людей и соответствующая ассоциативность ребёнка, как полагают многие учёные. Хотя до России это ещё не докатилось, но запрет производства в Европе игрушек военной тематики не приведёт к дружной игре мальчиков и девочек в куклы. Даже занимающиеся домашним трудом отцы не могут сделать поведение подростков неправильным, противоестественным для психологически здоровой личности. И подобное либо отрицается, либо в подавляющем большинстве случаев преднамеренно остаётся без внимания и каких-то научных комментариев психологов. Проза жизни подрастающих детей выходного дня - обезьяноподобных подражателей всем и вся в какой нибудь стране типа Франции подделывается под реальность и норму бытия, а другим, даже если они и большинство, предлагается смириться и не обижать "особенных".
. Например, более крепким телом мальчикам нравится быстро перемещаться и поэтому не замечать последствий прыжков и падений. Это приводит к тому, что прижимание детской куклы к телу, в отличии от девочек, не приносит удовлетворения от согревающего тепла и ощущения поверхности кожи. Им не нравится думать и рассуждать о теле и его потребностях, а других они по своему малолетству искренне считают всего лишь слабаками.
. Например, в психологическом плане подвижные игры мальчиков приводят к жажде соревнования быстрее и дальше, что делает куклы малопригодными доя использования. Зато машинки и все виды вооружений, как и "гражданские самолётики" им очень и очень нравятся. Даже если пацан строит в песочнице город, а девочки между тем ходят и раскладывают по всей детской площадке листики с камешками, говоря между собой о кухне с гостиной, то это вовсе не значит, что они поменялись ролями. Ведь он психологически настроен на перемещения между домами и городами, тогда как будущая женщина планирует лишь выполнять свою работу ходя по квартире.
. Огромная преамбула к теме, а ответ на вопрос о желающих иметь детей "мужчинах" как говорится уже раскрыт. Не способные к сложному игровому моделированию останавливаются в социальном соревновании с друг другом на основе сложно разделяемых по приоритетам примитивных возможностей тел. Даже если в группе таковых и много, что ощущение и аутсайдерства мало, то выяснить кто же быстрее или дальше, физически сильнее приходят между собой в противоречие. Можно сказать, что гоночная машина и грузовик, как и обычная легковушка ни как не могут выяснить кто же кого круче, нужнее. Это приводит к потере социальности и концу всё усложняющихся игр, переходе к словесным баталиям и при отсутствии каких-то профессиональных знаний к всё возрастающих попыток обмана. Не затрагивая такого сложного вопроса как всеми признаваемый прирост коры головного мозга ребёнка с низменных стимулов к высшим слоям при объединении нижележащих под эгидой какого-то одного вышележащего доминанта, что и даёт "ни кем из психиатров не замечаемый" эффект возможности подмены физических удовольствий обычными размышлениями о сложных вещах, соответствующими играми и профессией - можно констатировать факт "быстрого взросления особенных детей" в 5-7 лет. Подобные личности не могут как-то социально подняться над такими же как сами, не способны играть и состязаться с нормальными сверстниками, поэтому попросту жаждут стать взрослыми и "героями" для своих детей или жён.
. Например, "рано повзрослевший мальчик" из-за пропажи реального социального соревнования и соответствующего удовольствия прироста коры мозга не ценит в противоположном поле такую категорию как быстрее. Став взрослым ему всё равно какая у женщины гибкая и легковесная для производства каких-то домашних работ фигура, что возбуждается не глазами и раздумьем над более сложным устроенным супружеством, а ощущением социальной высоты и физиологического удовольствия от минета (отличная от мужской большая грудь и длинные волосы). Более того, даже и еда ему нужна неприхотливая, а лишь более сытная для быстрого насыщения так ценимых им мускулов и роста с объёмом. Зато получить власть над слабым полом с ребёнком шантажом развода очень легко, как и наконец-то осуществить свою детскую мечту стать папочкой.
. Например, у "рано повзрослевшего мальчика" формирование коры головного мозга вышележащими уровнями происходит хаотически случайным способом и с очень малым числом низовых элементов. Где-то что-то удачно сказал, удалось обмануть или просто уступили; сказка или быль, доброта родителей или же воспитательницы становятся набором практически не взаимосвязанных между собой доминантов. Можно сказать что подобная "личность" целиком состоит из множества каких-то измов, которые вместе могут быть собраны лишь на супруге или ребёнке путём прессинга с запугиванием.
. P.S. Не мечтают мужчины о семье и ребёнке, поскольку в детстве у них подобных мыслей не было ни когда. Приходится мириться с надобностями слабого пола, т.к. это делает женщину очень крутой и самостоятельной, сексуальной и заботливой. Взялся за гуж — не говори, что не дюж!
. Например, более крепким телом мальчикам нравится быстро перемещаться и поэтому не замечать последствий прыжков и падений. Это приводит к тому, что прижимание детской куклы к телу, в отличии от девочек, не приносит удовлетворения от согревающего тепла и ощущения поверхности кожи. Им не нравится думать и рассуждать о теле и его потребностях, а других они по своему малолетству искренне считают всего лишь слабаками.
. Например, в психологическом плане подвижные игры мальчиков приводят к жажде соревнования быстрее и дальше, что делает куклы малопригодными доя использования. Зато машинки и все виды вооружений, как и "гражданские самолётики" им очень и очень нравятся. Даже если пацан строит в песочнице город, а девочки между тем ходят и раскладывают по всей детской площадке листики с камешками, говоря между собой о кухне с гостиной, то это вовсе не значит, что они поменялись ролями. Ведь он психологически настроен на перемещения между домами и городами, тогда как будущая женщина планирует лишь выполнять свою работу ходя по квартире.
. Огромная преамбула к теме, а ответ на вопрос о желающих иметь детей "мужчинах" как говорится уже раскрыт. Не способные к сложному игровому моделированию останавливаются в социальном соревновании с друг другом на основе сложно разделяемых по приоритетам примитивных возможностей тел. Даже если в группе таковых и много, что ощущение и аутсайдерства мало, то выяснить кто же быстрее или дальше, физически сильнее приходят между собой в противоречие. Можно сказать, что гоночная машина и грузовик, как и обычная легковушка ни как не могут выяснить кто же кого круче, нужнее. Это приводит к потере социальности и концу всё усложняющихся игр, переходе к словесным баталиям и при отсутствии каких-то профессиональных знаний к всё возрастающих попыток обмана. Не затрагивая такого сложного вопроса как всеми признаваемый прирост коры головного мозга ребёнка с низменных стимулов к высшим слоям при объединении нижележащих под эгидой какого-то одного вышележащего доминанта, что и даёт "ни кем из психиатров не замечаемый" эффект возможности подмены физических удовольствий обычными размышлениями о сложных вещах, соответствующими играми и профессией - можно констатировать факт "быстрого взросления особенных детей" в 5-7 лет. Подобные личности не могут как-то социально подняться над такими же как сами, не способны играть и состязаться с нормальными сверстниками, поэтому попросту жаждут стать взрослыми и "героями" для своих детей или жён.
. Например, "рано повзрослевший мальчик" из-за пропажи реального социального соревнования и соответствующего удовольствия прироста коры мозга не ценит в противоположном поле такую категорию как быстрее. Став взрослым ему всё равно какая у женщины гибкая и легковесная для производства каких-то домашних работ фигура, что возбуждается не глазами и раздумьем над более сложным устроенным супружеством, а ощущением социальной высоты и физиологического удовольствия от минета (отличная от мужской большая грудь и длинные волосы). Более того, даже и еда ему нужна неприхотливая, а лишь более сытная для быстрого насыщения так ценимых им мускулов и роста с объёмом. Зато получить власть над слабым полом с ребёнком шантажом развода очень легко, как и наконец-то осуществить свою детскую мечту стать папочкой.
. Например, у "рано повзрослевшего мальчика" формирование коры головного мозга вышележащими уровнями происходит хаотически случайным способом и с очень малым числом низовых элементов. Где-то что-то удачно сказал, удалось обмануть или просто уступили; сказка или быль, доброта родителей или же воспитательницы становятся набором практически не взаимосвязанных между собой доминантов. Можно сказать что подобная "личность" целиком состоит из множества каких-то измов, которые вместе могут быть собраны лишь на супруге или ребёнке путём прессинга с запугиванием.
. P.S. Не мечтают мужчины о семье и ребёнке, поскольку в детстве у них подобных мыслей не было ни когда. Приходится мириться с надобностями слабого пола, т.к. это делает женщину очень крутой и самостоятельной, сексуальной и заботливой. Взялся за гуж — не говори, что не дюж!
Re: О желающих иметь детей "мужчинах".
disman3, вы пишите много текста, но это весьма запутанный и непонятный текст. Попробовали бы в качестве эксперимента трансформировать количество в качество. Взяли бы какую-то свою одну относительно самодостаточную и нетривиальную мысль-открытие и сформулировали бы ее просто, последовательно и обоснованно допустим для уровня сообразительного школьника старших классов. Можно было бы оценить высоту полета вашей гениальности, раз ею вы по вашему же мнению обладаете.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: О желающих иметь детей "мужчинах".
. Как уже отмечалось особо не отягощённые интеллектуальным трудом особи мужского пола перестают играть в игры в 5-7 лет, которые у сверстников всё время усложняются. Они выбывают из реального социального соревнования и жизнь для них приобретает скучный характер. Мечтают стать взрослыми, дабы стать "героями" для жён и детей - получать удовольствие от объединения разнохарактерных воспоминаний детства, что из-за соединения нейронов в единый комплекс близко к физическому. Но имеются и другие типы "личностей", которые так же как и женщины мечтают обзавестись потомством (термин происходит от королей и крестьян с ремесленниками, жаждущими передать накопленный опыт и дело всей жизни близким людям). Не рассуждая о лимите и прочих приживалок, которым нужна уверенность в крыше над головой и безбедной, не отягощённой напряжённой работой жизни, необходимо упомянуть о так называемых чиках. Они так же как и "дети выходного дня" не могут играть с нормальными из-за образования адреналиновой зависимости. Удовольствие приносит конфликтность, которая, как кофе или же сигареты, ускоряет обмен веществ в организме, позволяя ко всему ещё и без устали двигаться телом. Из-за длительности подготовки к сексу с необходимым соответствующим настроением с ними не хотят общаться женщины, поэтому приходится покупать любовь за деньги или же услуги. Не желая всю свою жизнь жить в постоянном напряжении сил для супруги чики стремятся сделать так, чтобы благоверная не могла обменять их на кого-то другого: хотят детей. Таким же поведением отличаются импотенты или же люди с физическими недостатками, престарелые.
. Например, даже мало образованные или бедные люди находят себе пару для честной совместной жизни. Толстячки или длинные понимают о себе, поэтому не зарятся на ярких красоток. Но чики оказываются "всех умней", поскольку "умеют жить" и быть настойчивыми - наглые "завоеватели женских сердец".
. Например, песенки наших дней полны глубокого голубого смысла. По жизни конфликтные менты и торгаши рулят государством, поэтому их с удовольствием за деньги или же удачную карьеру обслуживает творческая элита. Либо ты с ними и покупаешь баб, при помощи детей выкручиваешься как умеешь, либо думай и поступай как тебе это внушают с "модных" шлягеров наших дней.
Кристина Орбакайте против старых добрых времён и Аллы Пугачёвой.
[Без секса и соответственно семьи с детьми мир женщин никчёмен и пуст, тогда как мужчина с головой в интересной с детских лет и соответствующих игр работе. Готовясь к воспитанию детей женщина не приемлет юмор и смеётся лишь над детскими глупостями, тогда как первопроходец мужчина, готовый экспериментировать и открывать новое, даже и над собственными ошибками].
. Например, в США снимают по три урожая в год, тепло и сухо с малой потребностью жилья, поэтому вполне возможна безработица. Увольняют же по старому доброму христианскому обычаю тех, кто не имеет семьи и детей - как бронежилет для мента дети спасательный круг для неуверенного в себе мужика. Они же диктуют "моду" для не имеющих собственной культуры или же мозгов людей.
. Например, даже мало образованные или бедные люди находят себе пару для честной совместной жизни. Толстячки или длинные понимают о себе, поэтому не зарятся на ярких красоток. Но чики оказываются "всех умней", поскольку "умеют жить" и быть настойчивыми - наглые "завоеватели женских сердец".
. Например, песенки наших дней полны глубокого голубого смысла. По жизни конфликтные менты и торгаши рулят государством, поэтому их с удовольствием за деньги или же удачную карьеру обслуживает творческая элита. Либо ты с ними и покупаешь баб, при помощи детей выкручиваешься как умеешь, либо думай и поступай как тебе это внушают с "модных" шлягеров наших дней.
Кристина Орбакайте против старых добрых времён и Аллы Пугачёвой.
[Без секса и соответственно семьи с детьми мир женщин никчёмен и пуст, тогда как мужчина с головой в интересной с детских лет и соответствующих игр работе. Готовясь к воспитанию детей женщина не приемлет юмор и смеётся лишь над детскими глупостями, тогда как первопроходец мужчина, готовый экспериментировать и открывать новое, даже и над собственными ошибками].
. Например, в США снимают по три урожая в год, тепло и сухо с малой потребностью жилья, поэтому вполне возможна безработица. Увольняют же по старому доброму христианскому обычаю тех, кто не имеет семьи и детей - как бронежилет для мента дети спасательный круг для неуверенного в себе мужика. Они же диктуют "моду" для не имеющих собственной культуры или же мозгов людей.
Re: О желающих иметь детей "мужчинах".
как все серьезно
Re: О желающих иметь детей "мужчинах".
не очень понятный и структурированный текст
Re: О желающих иметь детей "мужчинах".
Из зрелых мужчин получаются отличные любящие отцы. Ничего не вижу плохого в том, что мужчина хочет ребенка, наследника. Просто все нужно делать в свое время, не обременять себя заботами о детях в 18лет.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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