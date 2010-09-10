Сообщение disman3 » 29 мар 2016, 12:45

. На базе детских игр закладывается будущая личность человека - факт. И за большую часть ответственна физиология полов, а вовсе не поведение окружающих людей и соответствующая ассоциативность ребёнка, как полагают многие учёные. Хотя до России это ещё не докатилось, но запрет производства в Европе игрушек военной тематики не приведёт к дружной игре мальчиков и девочек в куклы. Даже занимающиеся домашним трудом отцы не могут сделать поведение подростков неправильным, противоестественным для психологически здоровой личности. И подобное либо отрицается, либо в подавляющем большинстве случаев преднамеренно остаётся без внимания и каких-то научных комментариев психологов. Проза жизни подрастающих детей выходного дня - обезьяноподобных подражателей всем и вся в какой нибудь стране типа Франции подделывается под реальность и норму бытия, а другим, даже если они и большинство, предлагается смириться и не обижать "особенных".

. Например, более крепким телом мальчикам нравится быстро перемещаться и поэтому не замечать последствий прыжков и падений. Это приводит к тому, что прижимание детской куклы к телу, в отличии от девочек, не приносит удовлетворения от согревающего тепла и ощущения поверхности кожи. Им не нравится думать и рассуждать о теле и его потребностях, а других они по своему малолетству искренне считают всего лишь слабаками.

. Например, в психологическом плане подвижные игры мальчиков приводят к жажде соревнования быстрее и дальше, что делает куклы малопригодными доя использования. Зато машинки и все виды вооружений, как и "гражданские самолётики" им очень и очень нравятся. Даже если пацан строит в песочнице город, а девочки между тем ходят и раскладывают по всей детской площадке листики с камешками, говоря между собой о кухне с гостиной, то это вовсе не значит, что они поменялись ролями. Ведь он психологически настроен на перемещения между домами и городами, тогда как будущая женщина планирует лишь выполнять свою работу ходя по квартире.

. Огромная преамбула к теме, а ответ на вопрос о желающих иметь детей "мужчинах" как говорится уже раскрыт. Не способные к сложному игровому моделированию останавливаются в социальном соревновании с друг другом на основе сложно разделяемых по приоритетам примитивных возможностей тел. Даже если в группе таковых и много, что ощущение и аутсайдерства мало, то выяснить кто же быстрее или дальше, физически сильнее приходят между собой в противоречие. Можно сказать, что гоночная машина и грузовик, как и обычная легковушка ни как не могут выяснить кто же кого круче, нужнее. Это приводит к потере социальности и концу всё усложняющихся игр, переходе к словесным баталиям и при отсутствии каких-то профессиональных знаний к всё возрастающих попыток обмана. Не затрагивая такого сложного вопроса как всеми признаваемый прирост коры головного мозга ребёнка с низменных стимулов к высшим слоям при объединении нижележащих под эгидой какого-то одного вышележащего доминанта, что и даёт "ни кем из психиатров не замечаемый" эффект возможности подмены физических удовольствий обычными размышлениями о сложных вещах, соответствующими играми и профессией - можно констатировать факт "быстрого взросления особенных детей" в 5-7 лет. Подобные личности не могут как-то социально подняться над такими же как сами, не способны играть и состязаться с нормальными сверстниками, поэтому попросту жаждут стать взрослыми и "героями" для своих детей или жён.

. Например, "рано повзрослевший мальчик" из-за пропажи реального социального соревнования и соответствующего удовольствия прироста коры мозга не ценит в противоположном поле такую категорию как быстрее. Став взрослым ему всё равно какая у женщины гибкая и легковесная для производства каких-то домашних работ фигура, что возбуждается не глазами и раздумьем над более сложным устроенным супружеством, а ощущением социальной высоты и физиологического удовольствия от минета (отличная от мужской большая грудь и длинные волосы). Более того, даже и еда ему нужна неприхотливая, а лишь более сытная для быстрого насыщения так ценимых им мускулов и роста с объёмом. Зато получить власть над слабым полом с ребёнком шантажом развода очень легко, как и наконец-то осуществить свою детскую мечту стать папочкой.

. Например, у "рано повзрослевшего мальчика" формирование коры головного мозга вышележащими уровнями происходит хаотически случайным способом и с очень малым числом низовых элементов. Где-то что-то удачно сказал, удалось обмануть или просто уступили; сказка или быль, доброта родителей или же воспитательницы становятся набором практически не взаимосвязанных между собой доминантов. Можно сказать что подобная "личность" целиком состоит из множества каких-то измов, которые вместе могут быть собраны лишь на супруге или ребёнке путём прессинга с запугиванием.

. P.S. Не мечтают мужчины о семье и ребёнке, поскольку в детстве у них подобных мыслей не было ни когда. Приходится мириться с надобностями слабого пола, т.к. это делает женщину очень крутой и самостоятельной, сексуальной и заботливой. Взялся за гуж — не говори, что не дюж!