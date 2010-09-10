Сообщение Ninmf » 30 мар 2016, 23:03

Инвестиций много. Некоторые стараются насобирать деньги и хранить их у себя дома. Я не из этой категории и считаю, что деньги должны работать. Но опять же, работать так, чтобы это было приятно мне . Хотелось бы услышать мнения по поводу, куда лучше всего сейчас инвестировать? Положить на депозит? Но банки сейчас не предлагают интересных процентов и по сути деньги просто там будут на хранении лежать. Меня такой вариант не греет. Инвестировать в недвижимость? Пока не понятно, что происходит с ценами и станет ли такое вложение выгодным? Думаю, что можно направить инвестиции в развитие своего дела. Ну к примеру торговля - покупать товар в Италии, доставлять его с помощью компании, а потом продавать. Какое сейчас инвестирование считается самым выгодным?