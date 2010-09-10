Куда инвестировать?
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Куда инвестировать?
Инвестиций много. Некоторые стараются насобирать деньги и хранить их у себя дома. Я не из этой категории и считаю, что деньги должны работать. Но опять же, работать так, чтобы это было приятно мне . Хотелось бы услышать мнения по поводу, куда лучше всего сейчас инвестировать? Положить на депозит? Но банки сейчас не предлагают интересных процентов и по сути деньги просто там будут на хранении лежать. Меня такой вариант не греет. Инвестировать в недвижимость? Пока не понятно, что происходит с ценами и станет ли такое вложение выгодным? Думаю, что можно направить инвестиции в развитие своего дела. Ну к примеру торговля - покупать товар в Италии, доставлять его с помощью компании, а потом продавать. Какое сейчас инвестирование считается самым выгодным?
Re: Куда инвестировать?
Лучше разделить сумму и каждую часть в свою сферу пустить. Вот я например, что-то храню в банке, что-то в памм-счетах. А ещё маленькую часть оставил для торговли на форекс. Сейчас читаю, как надо торговать и пытаюсь сразу же в практике использовать. В общем, я бы советовал диверсифицировать всю сумму.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 659
- Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
- Откуда: Байкал, Рязань
Re: Куда инвестировать?
форекс-лохотрон.
Re: Куда инвестировать?
форекс - УГ и выколачивание денег из доверчивого населения. В среде экономистов считается ругательным словом.
Инвестировать можно в паи, просто в акции компаний (желательно за пределами российской экономики), в стартапы, в рекламные кампании.
В недвижимость - сомнительно, рынок нестабилен и многие компании в раскачивающейся лодке сидят.
Инвестировать можно в паи, просто в акции компаний (желательно за пределами российской экономики), в стартапы, в рекламные кампании.
В недвижимость - сомнительно, рынок нестабилен и многие компании в раскачивающейся лодке сидят.
- КассандраБло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 апр 2015, 18:30
- Контактная информация:
Re: Куда инвестировать?
А еще хороший вариант драг металлы и Биткойны.
Создание сайтов по демократичным ценам - http://webdirektor.bz.ua
Re: Куда инвестировать?
В недвижимость конечно же лучший вариант
Re: Куда инвестировать?
В недвижимость! Или бизнес какой-то открыть.
Re: Куда инвестировать?
Tёма писал(а):Если в недвижимость то только в коммерческую,в хорошем месте.
Недвижимость в хорошем месте нашего города,стоит 300т.р. за квадрат,ага.
Re: Куда инвестировать?
Самое лучшее это инвестировать в недвижимость
Re: Куда инвестировать?
Мисс_Ру писал(а):Самое лучшее это инвестировать в недвижимость
Здесь утверждается, что срок окупаемости - 15 лет
http://www.rzn.info/news/2016/6/29/kupl ... vanie.html
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:34
Re: Куда инвестировать?
Или в недвижимость или в интернет - магазин...
Re: Куда инвестировать?
самые лучшие инвестиции это здоровье и ты сам
noviche.livejournal.com
Re: Куда инвестировать?
Трудно этим спорить, но ведь и доход это не приносит)
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