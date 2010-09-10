Куда инвестировать?
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Куда инвестировать?
Инвестиций много. Некоторые стараются насобирать деньги и хранить их у себя дома. Я не из этой категории и считаю, что деньги должны работать. Но опять же, работать так, чтобы это было приятно мне . Хотелось бы услышать мнения по поводу, куда лучше всего сейчас инвестировать? Положить на депозит? Но банки сейчас не предлагают интересных процентов и по сути деньги просто там будут на хранении лежать. Меня такой вариант не греет. Инвестировать в недвижимость? Пока не понятно, что происходит с ценами и станет ли такое вложение выгодным? Думаю, что можно направить инвестиции в развитие своего дела. Ну к примеру торговля - покупать товар в Италии, доставлять его с помощью компании, а потом продавать. Какое сейчас инвестирование считается самым выгодным?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 659
- Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
- Откуда: Байкал, Рязань
Re: Куда инвестировать?
форекс-лохотрон.
Re: Куда инвестировать?
форекс - УГ и выколачивание денег из доверчивого населения. В среде экономистов считается ругательным словом.
Инвестировать можно в паи, просто в акции компаний (желательно за пределами российской экономики), в стартапы, в рекламные кампании.
В недвижимость - сомнительно, рынок нестабилен и многие компании в раскачивающейся лодке сидят.
Инвестировать можно в паи, просто в акции компаний (желательно за пределами российской экономики), в стартапы, в рекламные кампании.
В недвижимость - сомнительно, рынок нестабилен и многие компании в раскачивающейся лодке сидят.
Re: Куда инвестировать?
В недвижимость конечно же лучший вариант
Re: Куда инвестировать?
В недвижимость! Или бизнес какой-то открыть.
Re: Куда инвестировать?
Tёма писал(а):Если в недвижимость то только в коммерческую,в хорошем месте.
Недвижимость в хорошем месте нашего города,стоит 300т.р. за квадрат,ага.
Re: Куда инвестировать?
Самое лучшее это инвестировать в недвижимость
Re: Куда инвестировать?
Мисс_Ру писал(а):Самое лучшее это инвестировать в недвижимость
Здесь утверждается, что срок окупаемости - 15 лет
http://www.rzn.info/news/2016/6/29/kupl ... vanie.html
Re: Куда инвестировать?
самые лучшие инвестиции это здоровье и ты сам
noviche.livejournal.com
Re: Куда инвестировать?
Трудно этим спорить, но ведь и доход это не приносит)
Re: Куда инвестировать?
Еще вариант для инвестиций - в ПАММ-счета, достаточно перспективное направление на данный момент. По крайней мере я инвестирую, да здесь даже с небольшими депозитами можно заходить, почитайте http://profit-fx.ru/investirovanie-v-pa ... -kapitala/ кому интересно.
Re: Куда инвестировать?
На данный момент лучше всего в недвижимость
Re: Куда инвестировать?
ArinaM писал(а):Так просто на этот вопрос не ответить, рынок меняется каждый день, сегодня выгодно акции этих компаний покупать, а завтра других. Мой вам совет - найдите хорошего брокера.
Только вот где его еще искать надо, и как определить его хорошесть
Re: Куда инвестировать?
в криптовалюту можете.
Re: Куда инвестировать?
Сейчас пока лучше всего наверное в банки будет, посмотрите вот здесь http://ryazan.1000bankov.ru/vklad/ как раз по вкладам вся информация есть.
Re: Куда инвестировать?
Да, банки самый лучший способ , так надежнее будет!
Re: Куда инвестировать?
Я согласна, самое выгодное и безопасное вложение - это недвижимость, желательно заграницей. Моя тетка купила себе квартиру в Болгарии, все лето там сидит, бесплатный курорт)) Можно сдавать, опять же деньги не малые. А еще одни друзья продали дорогую квартиру в Москве и купили в Майами http://esmiamirealty.ru/homes/coconut-grove/ сейчас сдают и отлично себя чувствуют)) Никаких рисков.
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