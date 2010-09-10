Куда инвестировать?

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Ninmf
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 17:56

Куда инвестировать?

Сообщение Ninmf » 30 мар 2016, 23:03

Инвестиций много. Некоторые стараются насобирать деньги и хранить их у себя дома. Я не из этой категории и считаю, что деньги должны работать. Но опять же, работать так, чтобы это было приятно мне . Хотелось бы услышать мнения по поводу, куда лучше всего сейчас инвестировать? Положить на депозит? Но банки сейчас не предлагают интересных процентов и по сути деньги просто там будут на хранении лежать. Меня такой вариант не греет. Инвестировать в недвижимость? Пока не понятно, что происходит с ценами и станет ли такое вложение выгодным? Думаю, что можно направить инвестиции в развитие своего дела. Ну к примеру торговля - покупать товар в Италии, доставлять его с помощью компании, а потом продавать. Какое сейчас инвестирование считается самым выгодным?
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baikal
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
Откуда: Байкал, Рязань

Re: Куда инвестировать?

Сообщение baikal » 31 мар 2016, 12:17

форекс-лохотрон.
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Thord
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 15:45

Re: Куда инвестировать?

Сообщение Thord » 01 апр 2016, 00:05

форекс - УГ и выколачивание денег из доверчивого населения. В среде экономистов считается ругательным словом.

Инвестировать можно в паи, просто в акции компаний (желательно за пределами российской экономики), в стартапы, в рекламные кампании.

В недвижимость - сомнительно, рынок нестабилен и многие компании в раскачивающейся лодке сидят.
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Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: Куда инвестировать?

Сообщение Kadi » 15 апр 2016, 19:21

В недвижимость конечно же лучший вариант
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Софико
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 май 2016, 11:25

Re: Куда инвестировать?

Сообщение Софико » 25 май 2016, 11:28

В недвижимость! Или бизнес какой-то открыть.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Куда инвестировать?

Сообщение listen10 » 15 июн 2016, 00:18

Tёма писал(а):Если в недвижимость то только в коммерческую,в хорошем месте.

Недвижимость в хорошем месте нашего города,стоит 300т.р. за квадрат,ага.
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Мисс_Ру
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 май 2016, 14:41

Re: Куда инвестировать?

Сообщение Мисс_Ру » 27 июн 2016, 16:04

Самое лучшее это инвестировать в недвижимость
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1773
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Куда инвестировать?

Сообщение АЛСНщик » 30 июн 2016, 11:21

Мисс_Ру писал(а):Самое лучшее это инвестировать в недвижимость

Здесь утверждается, что срок окупаемости - 15 лет
http://www.rzn.info/news/2016/6/29/kupl ... vanie.html
:wink:
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yucki
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 15:46
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Re: Куда инвестировать?

Сообщение yucki » 12 фев 2017, 15:49

самые лучшие инвестиции это здоровье и ты сам :)
noviche.livejournal.com
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Куда инвестировать?

Сообщение Пантерка » 22 фев 2017, 21:07

Трудно этим спорить, но ведь и доход это не приносит)
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Куда инвестировать?

Сообщение VTukalov » 19 мар 2017, 20:36

Еще вариант для инвестиций - в ПАММ-счета, достаточно перспективное направление на данный момент. По крайней мере я инвестирую, да здесь даже с небольшими депозитами можно заходить, почитайте http://profit-fx.ru/investirovanie-v-pa ... -kapitala/ кому интересно.
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Бритни
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 23:35

Re: Куда инвестировать?

Сообщение Бритни » 17 июл 2017, 23:43

На данный момент лучше всего в недвижимость
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Куда инвестировать?

Сообщение Voed » 24 июл 2017, 23:25

ArinaM писал(а):Так просто на этот вопрос не ответить, рынок меняется каждый день, сегодня выгодно акции этих компаний покупать, а завтра других. Мой вам совет - найдите хорошего брокера.

Только вот где его еще искать надо, и как определить его хорошесть
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Куда инвестировать?

Сообщение parma » 05 окт 2017, 20:23

в криптовалюту можете.
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vikont
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 22:00

Re: Куда инвестировать?

Сообщение vikont » 17 ноя 2017, 09:33

Сейчас пока лучше всего наверное в банки будет, посмотрите вот здесь http://ryazan.1000bankov.ru/vklad/ как раз по вкладам вся информация есть.
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AndresS
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 май 2017, 11:58

Re: Куда инвестировать?

Сообщение AndresS » 06 дек 2017, 13:37

Да, банки самый лучший способ , так надежнее будет!
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Lana4512
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 май 2017, 23:10

Re: Куда инвестировать?

Сообщение Lana4512 » Сегодня, 12:43

Я согласна, самое выгодное и безопасное вложение - это недвижимость, желательно заграницей. Моя тетка купила себе квартиру в Болгарии, все лето там сидит, бесплатный курорт)) Можно сдавать, опять же деньги не малые. А еще одни друзья продали дорогую квартиру в Москве и купили в Майами http://esmiamirealty.ru/homes/coconut-grove/ сейчас сдают и отлично себя чувствуют)) Никаких рисков.
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