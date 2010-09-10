Куда инвестировать?

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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя makson999

Re: Куда инвестировать?

Сообщение makson999 » 48 минут назад

деньги должны работать на нас, а не мы на деньги. это точно. главное не ложить их в банк на депозит. лучше выбрать что то толковое и более серьезное
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