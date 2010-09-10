Куда инвестировать?
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- makson999
- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
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Re: Куда инвестировать?
деньги должны работать на нас, а не мы на деньги. это точно. главное не ложить их в банк на депозит. лучше выбрать что то толковое и более серьезное
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