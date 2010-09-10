Куда инвестировать?
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- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
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Re: Куда инвестировать?
деньги должны работать на нас, а не мы на деньги. это точно. главное не ложить их в банк на депозит. лучше выбрать что то толковое и более серьезное
Re: Куда инвестировать?
Кризис отбивается на всех. Но только на ком-то больше, а на ком-то меньше - с этим ничего не поделаешь. Но если обратить внимание, то никогда не бывает хороших времен. Всегда наступает хуже, нежели предыдущее. Так что открыть свое дело и рисковать стоит. Мне было не страшно арендовать помещение, купить торговое оборудование и начать торговать. Был риск, но он оправдался.
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