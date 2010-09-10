Куда инвестировать?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Куда инвестировать?
деньги должны работать на нас, а не мы на деньги. это точно. главное не ложить их в банк на депозит. лучше выбрать что то толковое и более серьезное
Re: Куда инвестировать?
Кризис отбивается на всех. Но только на ком-то больше, а на ком-то меньше - с этим ничего не поделаешь. Но если обратить внимание, то никогда не бывает хороших времен. Всегда наступает хуже, нежели предыдущее. Так что открыть свое дело и рисковать стоит. Мне было не страшно арендовать помещение, купить торговое оборудование и начать торговать. Был риск, но он оправдался.
Re: Куда инвестировать?
Есть довольно различные варианты инвестирования, но всегда перед этим нужно проанализировать. Лучше всего это можно сделать если следить за экономическими новостями. Вот например можете посмотреть на экономический календарь https://forex-pravda.ru/analitika-rynka ... tey-forex/ и представить себе что ожидать на протяжении года от инвестиций ы фондовый рынок. На сегодняшний день это самые прибыльные вложения.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Куда инвестировать?
В недвижимость надо инвестировать
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей