Куда инвестировать?

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Куда инвестировать?

Сообщение Буцефалия » Вчера, 23:08

Kadi писал(а):В недвижимость конечно же лучший вариант


Да я с вами полностью согласна на счет недвижимости. Но только сейчас выгодно покупать ее не в России, а за границей. Родители 2 года назад через агентство недвижимости Developerské Centrum купили себе квартиру от застройщика в Чехии https://www.estate-czech.ru/ . Квартира находится в курортном городе Марианские Лазни. Агентство полностью сопровождает сделку покупки.
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