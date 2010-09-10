Куда инвестировать?
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Re: Куда инвестировать?
Kadi писал(а):В недвижимость конечно же лучший вариант
Да я с вами полностью согласна на счет недвижимости. Но только сейчас выгодно покупать ее не в России, а за границей. Родители 2 года назад через агентство недвижимости Developerské Centrum купили себе квартиру от застройщика в Чехии https://www.estate-czech.ru/ . Квартира находится в курортном городе Марианские Лазни. Агентство полностью сопровождает сделку покупки.
Re: Куда инвестировать?
Я тоже хочу приобрести квартиру, думаю через несколько месяцев это сделать. Сейчас выбираю себе хорошие варианты, хотелось бы недвижимость недалеко от моря, смотрю предложения на сайте https://hayatestate.com/pattaya. У них много отличных предложений, так что скоро исполню свою мечту.
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