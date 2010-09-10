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Буцефалия Гость RZN.info Сообщения: 88 Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59 Re: Куда инвестировать? Цитата Сообщение Буцефалия » 09 июл 2020, 23:08 Kadi писал(а): В недвижимость конечно же лучший вариант



Да я с вами полностью согласна на счет недвижимости. Но только сейчас выгодно покупать ее не в России, а за границей. Родители 2 года назад через агентство недвижимости Developerské Centrum купили себе квартиру от застройщика в Чехии Да я с вами полностью согласна на счет недвижимости. Но только сейчас выгодно покупать ее не в России, а за границей. Родители 2 года назад через агентство недвижимости Developerské Centrum купили себе квартиру от застройщика в Чехии https://www.estate-czech.ru/ . Квартира находится в курортном городе Марианские Лазни. Агентство полностью сопровождает сделку покупки. Вернуться к началу

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