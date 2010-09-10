Карпаты
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Re: Карпаты
Ах ты подлый рекламщик! Хочешь нас загнать прямо в бандеровское логово?
Не выйдет, вражина, нонче патриотично мечтать об отдыхе в Крыму. Кгда Новороссы возьмут Ужгород со Львовом, тогда и будем предвваться мечтам о Карпатах.
Не выйдет, вражина, нонче патриотично мечтать об отдыхе в Крыму. Кгда Новороссы возьмут Ужгород со Львовом, тогда и будем предвваться мечтам о Карпатах.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24094
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Карпаты
это не злость, это жадность до шекелей...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Карпаты
"Карпаты", мечта детства...
Re: Карпаты
Лучше в Крым или в Сочи, долой Карпаты!!
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