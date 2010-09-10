Карпаты

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11206
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Карпаты

Сообщение UNCLE1911 » 31 мар 2016, 17:45

Ах ты подлый рекламщик! Хочешь нас загнать прямо в бандеровское логово?
Не выйдет, вражина, нонче патриотично мечтать об отдыхе в Крыму. Кгда Новороссы возьмут Ужгород со Львовом, тогда и будем предвваться мечтам о Карпатах.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24091
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Карпаты

Сообщение ФрекенСнорк » 31 мар 2016, 21:37

это не злость, это жадность до шекелей... :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6961
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Карпаты

Сообщение ENGI » 31 мар 2016, 22:09

"Карпаты", мечта детства...

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Карпаты

Сообщение parma » Сегодня, 20:54

Ни разу еще там не был, говорят Буковель хороший курортный город там.
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