Сообщение UNCLE1911 » 31 мар 2016, 17:45

Ах ты подлый рекламщик! Хочешь нас загнать прямо в бандеровское логово?

Не выйдет, вражина, нонче патриотично мечтать об отдыхе в Крыму. Кгда Новороссы возьмут Ужгород со Львовом, тогда и будем предвваться мечтам о Карпатах.

Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.