Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 апр 2016, 23:29
Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
Столкнулась с проблемой, в доме для престарелых находится дальняя родственница, навещаю ее уже два года. За это время вижу какое отвратительное отношение к старикам там, работают не квалифицированные люди. Все это время молчала, так как боюсь за здоровье родственницы и других постояльцев. Родственнице 97 лет, она слепая и почти глухая, навещала ее в комнате, где могла видеть в каких условиях находятся старики. Но в последнее посещение меня к ней руководство не пропустило, мотивируя это тем, что они оборудовали комнату для посещений, которая находится на другом конце учреждения. Все мои объяснения, что для нее это стресс, что она слепая, глухая и инвалид были высмеяны. В итоге, тащить ее я не разрешила и к ней в комнату меня не пропустили. Подскажите, куда можно обратиться, чтобы решить эту проблему посещения?
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
А это в каком районе? Вообще надо обращаться в минсобес, раньше министром была Вера Глонти, теперь молодой парень, один из братьев Боковых. На их сайте найдите телефон и адрес.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 апр 2016, 23:29
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
Михайловский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа, находится в г. Михайлов.
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
В вышестоящую организацию, коей является министерство соц.защиты Рязанской области.
http://minsoc.ryazangov.ru/
http://minsoc.ryazangov.ru/
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
Кстати, не удивлюсь, если посещения в комнатах - действительно запрещены. Ибо если туда будут ходить все желающие - то увеличится количество инфекций, грязи и т.д. Посетители разные бывают, мед.книжек у них не просят.
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
Да, "точка" правильно назвала, а я по старому. Думаю, в виде исключения могут разрешить, только не имеет смысла переть как танк.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 апр 2016, 23:29
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
Спасибо за подсказки! Буду обращаться туда! Я увидела там многое, все фиксировала на телефон, мириться больше с этим не могу!
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
Например, медсестрам зарплату будете доплачивать из своего кармана?Светлана89 писал(а):Спасибо за подсказки! Буду обращаться туда! Я увидела там многое, все фиксировала на телефон, мириться больше с этим не могу!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 апр 2016, 23:29
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
Raider писал(а):Например, медсестрам зарплату будете доплачивать из своего кармана?
Знаете, мне кажется, плохая зарплата-это не аргумент! Я соглашусь,что мало платят,а ответственности много, но всегда есть выбор. Не нравится работа,мало платят- иди на другую работу. Тем более , когда работаешь с людьми, с такими беззащитными как старики. У нас люди привыкли работать и плакать, как все плохо! А для того,чтобы было хорошо ничего не хотят делать! Идешь работать в такое учреждение, имей совесть свои прямые обязанности выполнять! Это так можно взять все сферы деятельности, какие у нас существуют: дом рухнул- как заплатили, так и построили; дорог нет- как платят,так и лепим, или еще лучше, скорая-стащите больного с 5 этажа,повезем в больницу, не стащите- не повезем, нам за это не платят....и до бесконечности можно продолжать...Я никогда не соглашусь, что если мало платят,то значит можно издеваться над людьми, я думаю такой привилегии маленькая зп не дает.
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
они людей-больных просто не замечают...Светлана89 писал(а): что если мало платят,то значит можно издеваться над людьми
на какую другую, должен пойти сотрудник с медицинским образованием? В другую больницу? там тоже самое...Светлана89 писал(а):Не нравится работа,мало платят- иди на другую работу.
и как вы предлагаете решить эту проблему?скорая-стащите больного с 5 этажа,повезем в больницу, не стащите- не повезем, нам за это не платят
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 апр 2016, 23:29
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
[/quote] и как вы предлагаете решить эту проблему?[/quote]
В том то и дело,что рыба гниет с головы. Боюсь тут ничего не сделаешь! Бардак твориться везде. Думаю ничего я не добьюсь,но попробовать надо. Надеюсь только на то,что встретятся на моем пути достойные, нормальные, справедливые люди. Надежда умирет последней!
В том то и дело,что рыба гниет с головы. Боюсь тут ничего не сделаешь! Бардак твориться везде. Думаю ничего я не добьюсь,но попробовать надо. Надеюсь только на то,что встретятся на моем пути достойные, нормальные, справедливые люди. Надежда умирет последней!
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
к сожалению, тоже иногда руки опускаются.
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
Президент поручил исполнить требование населения по посещению реанимационных палат родственников больных.
Но большинство реанимаций - общая палата. Сколько инфекций принесут посетители.
Как быть,когда делают дефибрилляцию сердца при его остановки? Человек на грани смерти,а тут посетители? Там лежат мужчины и женщины. Совершенно голые. Там я был трижды. Только в клинике А МН СССР была одноместная реанимационная палата. В ИССХ им. Бакулева в реанимации друг от друга отделяет матерчатая ширма. Когда начинают делать дефибрилляцию,остальным делают снотворный укол и усыпляют. Чтобы не видел и не слышал. В БСМП палата общая. Там лежали и с белой горячкой от перепоя.
Но большинство реанимаций - общая палата. Сколько инфекций принесут посетители.
Как быть,когда делают дефибрилляцию сердца при его остановки? Человек на грани смерти,а тут посетители? Там лежат мужчины и женщины. Совершенно голые. Там я был трижды. Только в клинике А МН СССР была одноместная реанимационная палата. В ИССХ им. Бакулева в реанимации друг от друга отделяет матерчатая ширма. Когда начинают делать дефибрилляцию,остальным делают снотворный укол и усыпляют. Чтобы не видел и не слышал. В БСМП палата общая. Там лежали и с белой горячкой от перепоя.
Re: Подскажите, куда нужно обращаться, если в доме престарелых руководство препятствует навещать постояльцев?
Raider писал(а):Например, медсестрам зарплату будете доплачивать из своего кармана?Светлана89 писал(а):Спасибо за подсказки! Буду обращаться туда! Я увидела там многое, все фиксировала на телефон, мириться больше с этим не могу!
Да никому не нужно ничего доплачивать, это коррупция чистой воды. Лучше эти деньги потратить на оформление престарелого родственника в частный дом престарелых, типа этого https://dom-prestarelyh.biz/. Так будете знать за что платите: за питание, медицинские осмотры и уход, а не просто какой-то медсестре в карман.
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