Сообщение Светлана89 » 03 апр 2016, 18:01

Raider писал(а): Например, медсестрам зарплату будете доплачивать из своего кармана?

Знаете, мне кажется, плохая зарплата-это не аргумент! Я соглашусь,что мало платят,а ответственности много, но всегда есть выбор. Не нравится работа,мало платят- иди на другую работу. Тем более , когда работаешь с людьми, с такими беззащитными как старики. У нас люди привыкли работать и плакать, как все плохо! А для того,чтобы было хорошо ничего не хотят делать! Идешь работать в такое учреждение, имей совесть свои прямые обязанности выполнять! Это так можно взять все сферы деятельности, какие у нас существуют: дом рухнул- как заплатили, так и построили; дорог нет- как платят,так и лепим, или еще лучше, скорая-стащите больного с 5 этажа,повезем в больницу, не стащите- не повезем, нам за это не платят....и до бесконечности можно продолжать...Я никогда не соглашусь, что если мало платят,то значит можно издеваться над людьми, я думаю такой привилегии маленькая зп не дает.