Сообщение Дмитрий_из_Умбы » 04 апр 2016, 10:19

Озеро Канозеро находится в 48 километрах к северу от поселка Умба Мурманской области. Протяженность озера - около 26 км, глубины - до 7 м. Почти по всей акватории на дне лежат небольшие, заросшие илом камни.Основные виды обитающей в Канозере рыбы - хариус, окунь, щука, налим, плотва, язь, сиг и кумжа, на нерест поднимаются семга и горбуша.Ледостав в октябре-ноябре, ледоход в мае-начале июня.Озеро также известно Канозерскими петроглифами.+7911 336 47 10