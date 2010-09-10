Рыбалка и отдых на Канозере
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:15
Рыбалка и отдых на Канозере
Озеро Канозеро находится в 48 километрах к северу от поселка Умба Мурманской области. Протяженность озера - около 26 км, глубины - до 7 м. Почти по всей акватории на дне лежат небольшие, заросшие илом камни.
Основные виды обитающей в Канозере рыбы - хариус, окунь, щука, налим, плотва, язь, сиг и кумжа, на нерест поднимаются семга и горбуша.
Ледостав в октябре-ноябре, ледоход в мае-начале июня.
Озеро также известно Канозерскими петроглифами.
+7911 336 47 10
http://fishing-on-kanozero.jimdo.com
Основные виды обитающей в Канозере рыбы - хариус, окунь, щука, налим, плотва, язь, сиг и кумжа, на нерест поднимаются семга и горбуша.
Ледостав в октябре-ноябре, ледоход в мае-начале июня.
Озеро также известно Канозерскими петроглифами.
+7911 336 47 10
http://fishing-on-kanozero.jimdo.com
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:15
Re: Рыбалка и отдых на Канозере
http://fishing-on-kanozero.jimdo.com
+7 911 336 47 10 Дмитрий
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 188
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Рыбалка и отдых на Канозере
С друзьями ездим на рыбалку и от этого получаем нереальное удовольствие, еще мне нравится в интернете читать о рыбалке, это как мое хобби. Наткнулся на статью - https://spinningpro.ru/okun/ на тему про окуня, можно много полезной информации получить, так что если вам эта тематика интересна, то советую ознакомиться. Удачи!)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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