Рыбалка и отдых на Канозере

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Дмитрий_из_Умбы
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:15

Рыбалка и отдых на Канозере

Сообщение Дмитрий_из_Умбы » 04 апр 2016, 10:19

Озеро Канозеро находится в 48 километрах к северу от поселка Умба Мурманской области. Протяженность озера - около 26 км, глубины - до 7 м. Почти по всей акватории на дне лежат небольшие, заросшие илом камни.
Основные виды обитающей в Канозере рыбы - хариус, окунь, щука, налим, плотва, язь, сиг и кумжа, на нерест поднимаются семга и горбуша.

Ледостав в октябре-ноябре, ледоход в мае-начале июня.
Озеро также известно Канозерскими петроглифами.

+7911 336 47 10
http://fishing-on-kanozero.jimdo.com
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Дмитрий_из_Умбы
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:15

Re: Рыбалка и отдых на Канозере

Сообщение Дмитрий_из_Умбы » 15 апр 2016, 10:11

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http://fishing-on-kanozero.jimdo.com
+7 911 336 47 10 Дмитрий
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Рыбалка и отдых на Канозере

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 13:50

С друзьями ездим на рыбалку и от этого получаем нереальное удовольствие, еще мне нравится в интернете читать о рыбалке, это как мое хобби. Наткнулся на статью - https://spinningpro.ru/okun/ на тему про окуня, можно много полезной информации получить, так что если вам эта тематика интересна, то советую ознакомиться. Удачи!)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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