Где сдавать анализы беременным?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Iva
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16 апр 2012, 18:14

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Iva » 20 июл 2016, 23:42

Я воспользовалась недавно, это очень просто и удобно, главное его скачать и разобраться что к чему. Скидку дают, это огромный бонус, к тому что и так цены у них приятные. Также нравится, что не надо ничего распечатывать, все оформил и с экрана телефона информацию нужную считали и все, красота :)
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inos
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:30

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение inos » 25 июл 2016, 16:46

Сейчас даже подружку уговорила в Хеликс ходить, ей там пока все нравится))) А то у нее от посещений жк во время первой беременности не оч впечатления
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Мэри » 29 июл 2016, 17:53

Ложкина, скидка у них постоянная, не только через приложение. Просто с приложения удобно где-то в дороге быстренько записаться, и направлялку не печатать)
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Tolyi
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 17:24

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Tolyi » 30 июл 2016, 13:31

Приложение это всегда хорошо, мне так больше нравится, чем на сайте через телефон зависать. В Хеликс в основном так и записываюсь
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Соседушка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 10:41

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Соседушка » 18 авг 2016, 05:57

Я когда беременная ходила у себ в консультации все сдавала без проблем в гос. учреждении )))
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Norman.
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 18:07

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Norman. » 06 сен 2016, 21:31

жена тоже считаю это правильным
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Людочка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 13:26

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Людочка » 07 окт 2016, 13:55

Почитав тему понимаю, что все равно женщины разделяются на два лагеря: те кто сдают в ЖК и те, кто ищет другие способы сдачи анализов-частные клиники, сервисы, типа лабфою https://lab4u.ru . Я отнесу себя ко второй категории, потому что государственные клиники точно не для меня.
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Инга K
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 21:24

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Инга K » 11 окт 2016, 14:36

А что вы имеете против государственных учреждений? Там же бесплатно, по-моему - это главное!
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Людочка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 13:26

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Людочка » 12 окт 2016, 18:48

Не скажите! Комфорт и безопасность должна быть на первом месте.
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Инга K
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 21:24

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Инга K » 13 окт 2016, 10:24

По мне, так за бесплатно можно и без комфорта сдать анализы.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Мэри » 13 окт 2016, 12:16

Это если времени валом. У меня его нет, катастрофа просто. И болеть некогда)
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Людочка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 13:26

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Людочка » 15 окт 2016, 10:37

Первый мой поход в ЖК был на первом триместре. Нужно было сдать кровь. После того, как лаборант достала использованный шприц...меня, как ладаном оттуда отвадило. Если бы я не начала предъявлять ей претензии, и она не взяла новый шприц, один бог знает, чем меня могли "наградить".. Поэтому я под пушечным выстрелом туда больше ни ногой.
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jghfhgddfs
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 17:29

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение jghfhgddfs » 30 ноя 2016, 23:43

некоторые анализы принимают и в ЖК по месту жительства. Сестра сдает в ЖК по ул. Стройкова. Хотя она делала эко в столице, диагноз поставили необъяснимое бесплодие, я уних об этом даже статью видела registr-eco.ru/temyi/besplodie/zhenskoe-besplodie/neobyasnimoie-besplodie.html. Она к ним же и обращается, если надо какой-то сложный анализ крови расшифровать, , онлайн отправляет анализы
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Шпуля
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 дек 2016, 13:30

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Шпуля » 01 дек 2016, 14:59

Вот пишете как будто обо мне. Я тоже там была частым гостем. Как говорил мой гинеколог:" С такой частотой посещения, дверь ко мне можешь ногой открывать")) Но на самом-то деле, смешного мало. Я не могла забеременеть два года, за это время от чего меня только ни лечили. А я же еще как любая нормальная современная женщина, о каждом диагнозе читала в интернете, лучше бы я этого не делала. Там такое пишут...! Но в какой-то момент поняла, что в сети ничего полезного нет, лучше вообще туда не заходить.
jghfhgddfs, интересно, как они собрались лечить бесплодие, если причина не ясна???
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Мия
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:36

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Мия » 19 дек 2016, 00:21

Проходила лечение з границей так называемый репродуктивный туризм reproductive-tourism.ru там же и сдавала все анализы и проходила лечение.
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 15:30

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Малинка90 » Сегодня, 15:37

Где угодно, только не в лабораториях Хеликс! Они ничего не могут правильно расшифровать,уже несколько раз от них уходила с некорректными анализами. Нашла нормальную клинику, а туда больше ни ногой.
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