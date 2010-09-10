Где сдавать анализы беременным?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Где сдавать анализы беременным?
Я воспользовалась недавно, это очень просто и удобно, главное его скачать и разобраться что к чему. Скидку дают, это огромный бонус, к тому что и так цены у них приятные. Также нравится, что не надо ничего распечатывать, все оформил и с экрана телефона информацию нужную считали и все, красота
Re: Где сдавать анализы беременным?
Сейчас даже подружку уговорила в Хеликс ходить, ей там пока все нравится))) А то у нее от посещений жк во время первой беременности не оч впечатления
Re: Где сдавать анализы беременным?
Ложкина, скидка у них постоянная, не только через приложение. Просто с приложения удобно где-то в дороге быстренько записаться, и направлялку не печатать)
Re: Где сдавать анализы беременным?
Приложение это всегда хорошо, мне так больше нравится, чем на сайте через телефон зависать. В Хеликс в основном так и записываюсь
Re: Где сдавать анализы беременным?
Я когда беременная ходила у себ в консультации все сдавала без проблем в гос. учреждении )))
Re: Где сдавать анализы беременным?
Почитав тему понимаю, что все равно женщины разделяются на два лагеря: те кто сдают в ЖК и те, кто ищет другие способы сдачи анализов-частные клиники, сервисы, типа лабфою https://lab4u.ru . Я отнесу себя ко второй категории, потому что государственные клиники точно не для меня.
Re: Где сдавать анализы беременным?
А что вы имеете против государственных учреждений? Там же бесплатно, по-моему - это главное!
Re: Где сдавать анализы беременным?
Не скажите! Комфорт и безопасность должна быть на первом месте.
Re: Где сдавать анализы беременным?
По мне, так за бесплатно можно и без комфорта сдать анализы.
Re: Где сдавать анализы беременным?
Это если времени валом. У меня его нет, катастрофа просто. И болеть некогда)
Re: Где сдавать анализы беременным?
Первый мой поход в ЖК был на первом триместре. Нужно было сдать кровь. После того, как лаборант достала использованный шприц...меня, как ладаном оттуда отвадило. Если бы я не начала предъявлять ей претензии, и она не взяла новый шприц, один бог знает, чем меня могли "наградить".. Поэтому я под пушечным выстрелом туда больше ни ногой.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 17:29
Re: Где сдавать анализы беременным?
некоторые анализы принимают и в ЖК по месту жительства. Сестра сдает в ЖК по ул. Стройкова. Хотя она делала эко в столице, диагноз поставили необъяснимое бесплодие, я уних об этом даже статью видела registr-eco.ru/temyi/besplodie/zhenskoe-besplodie/neobyasnimoie-besplodie.html. Она к ним же и обращается, если надо какой-то сложный анализ крови расшифровать, , онлайн отправляет анализы
Re: Где сдавать анализы беременным?
Вот пишете как будто обо мне. Я тоже там была частым гостем. Как говорил мой гинеколог:" С такой частотой посещения, дверь ко мне можешь ногой открывать")) Но на самом-то деле, смешного мало. Я не могла забеременеть два года, за это время от чего меня только ни лечили. А я же еще как любая нормальная современная женщина, о каждом диагнозе читала в интернете, лучше бы я этого не делала. Там такое пишут...! Но в какой-то момент поняла, что в сети ничего полезного нет, лучше вообще туда не заходить.
jghfhgddfs, интересно, как они собрались лечить бесплодие, если причина не ясна???
jghfhgddfs, интересно, как они собрались лечить бесплодие, если причина не ясна???
Re: Где сдавать анализы беременным?
Где угодно, только не в лабораториях Хеликс! Они ничего не могут правильно расшифровать,уже несколько раз от них уходила с некорректными анализами. Нашла нормальную клинику, а туда больше ни ногой.
Re: Где сдавать анализы беременным?
Правда? Они у меня просто под боком. Просто некоторые анализы надо сдавать натощак и я думала про них - удобно выбежал и сдал и домой позавтракать. А вы что для себя выбрали?
Re: Где сдавать анализы беременным?
А мне с врачем не повезло- с первого приема взаимная антисимпатия. Я даже к заведующей ходила, чтобы к другому перевестись- отказали, типо там оч большой участок. А мне хоть консультацию меняй- еще почти 5 месяцев до родом, а я со слезами с приема выхожу. Гармоны видимо. Единственный плюс консультация близко с домом.
Re: Где сдавать анализы беременным?
Антисимпатия это антипатия Ну поменяйте больничку. Вам все равно раз в 2 недели на приемы ездить, а анализы в платной сдавайте- выберите поближе к дому. Спокойствее для ребеночка важнее денег. Если в лабфою сдавать, так там вообще дешево получится. Там единственное 99 рублей за абонимент заплатить придется при первом заказе и все. Результаты на электронку получать будите, а с ними в консультацию.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя