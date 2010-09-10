Где сдавать анализы беременным?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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inos
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:30

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение inos » 25 июл 2016, 16:46

Сейчас даже подружку уговорила в Хеликс ходить, ей там пока все нравится))) А то у нее от посещений жк во время первой беременности не оч впечатления
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Мэри » 29 июл 2016, 17:53

Ложкина, скидка у них постоянная, не только через приложение. Просто с приложения удобно где-то в дороге быстренько записаться, и направлялку не печатать)
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Tolyi
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 17:24

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Tolyi » 30 июл 2016, 13:31

Приложение это всегда хорошо, мне так больше нравится, чем на сайте через телефон зависать. В Хеликс в основном так и записываюсь
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Соседушка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 10:41

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Соседушка » 18 авг 2016, 05:57

Я когда беременная ходила у себ в консультации все сдавала без проблем в гос. учреждении )))
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Инга K
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 21:24

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Инга K » 11 окт 2016, 14:36

А что вы имеете против государственных учреждений? Там же бесплатно, по-моему - это главное!
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Инга K
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 21:24

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Инга K » 13 окт 2016, 10:24

По мне, так за бесплатно можно и без комфорта сдать анализы.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Мэри » 13 окт 2016, 12:16

Это если времени валом. У меня его нет, катастрофа просто. И болеть некогда)
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jghfhgddfs
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 17:29

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение jghfhgddfs » 30 ноя 2016, 23:43

некоторые анализы принимают и в ЖК по месту жительства. Сестра сдает в ЖК по ул. Стройкова. Хотя она делала эко в столице, диагноз поставили необъяснимое бесплодие, я уних об этом даже статью видела registr-eco.ru/temyi/besplodie/zhenskoe-besplodie/neobyasnimoie-besplodie.html. Она к ним же и обращается, если надо какой-то сложный анализ крови расшифровать, , онлайн отправляет анализы
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Шпуля
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 дек 2016, 13:30

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Шпуля » 01 дек 2016, 14:59

Вот пишете как будто обо мне. Я тоже там была частым гостем. Как говорил мой гинеколог:" С такой частотой посещения, дверь ко мне можешь ногой открывать")) Но на самом-то деле, смешного мало. Я не могла забеременеть два года, за это время от чего меня только ни лечили. А я же еще как любая нормальная современная женщина, о каждом диагнозе читала в интернете, лучше бы я этого не делала. Там такое пишут...! Но в какой-то момент поняла, что в сети ничего полезного нет, лучше вообще туда не заходить.
jghfhgddfs, интересно, как они собрались лечить бесплодие, если причина не ясна???
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Малинка90
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 15:30

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Малинка90 » 22 дек 2016, 15:37

Где угодно, только не в лабораториях Хеликс! Они ничего не могут правильно расшифровать,уже несколько раз от них уходила с некорректными анализами. Нашла нормальную клинику, а туда больше ни ногой.
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lusiya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 май 2017, 14:16

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение lusiya » 23 май 2017, 14:55

А мне с врачем не повезло- с первого приема взаимная антисимпатия. Я даже к заведующей ходила, чтобы к другому перевестись- отказали, типо там оч большой участок. А мне хоть консультацию меняй- еще почти 5 месяцев до родом, а я со слезами с приема выхожу. Гармоны видимо. Единственный плюс консультация близко с домом.
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Пушок » 24 май 2017, 01:52

Антисимпатия это антипатия :) Ну поменяйте больничку. Вам все равно раз в 2 недели на приемы ездить, а анализы в платной сдавайте- выберите поближе к дому. Спокойствее для ребеночка важнее денег. Если в лабфою сдавать, так там вообще дешево получится. Там единственное 99 рублей за абонимент заплатить придется при первом заказе и все. Результаты на электронку получать будите, а с ними в консультацию.
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение sol » Вчера, 11:27

Я тоже из разряда тех, кто сомневается постоянно, анализы тоже сдаю бывает, что в двух местах, если это не очень дорогой анализ. Я так и лабораторию Лабфою проверяла, у них сдала и у знакомой в больнице, практически одинаковые были показатели. Так я сейчас в этой лаборатории сдаю, удобнее как-то мне через нее (через подругу сложнее, там все равно приходится благодарить и выходит по цене столько же, а заморочек больше).
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Петька
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 дек 2009, 11:13
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Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Петька » Сегодня, 12:33

С женой тоже наездились по анализам всяким, слава богу, родила.
sol писал(а):Я так и лабораторию Лабфою проверяла, у них сдала и у знакомой в больнице, практически одинаковые были показатели. Так я сейчас в этой лаборатории сдаю, удобнее как-то мне через нее (через подругу сложнее, там все равно приходится благодарить и выходит по цене столько же, а заморочек больше).

Да, через знакомых бывает что сложнее, так как это сопряжено с некоторыми неудобствами, лучше не зависить ни от кого. Я про эту лабораторию слышал, но не помню от кого и что именно, помню лишь, что там что-то через интернет делается.
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