Сообщение Шпуля » 01 дек 2016, 14:59

Вот пишете как будто обо мне. Я тоже там была частым гостем. Как говорил мой гинеколог:" С такой частотой посещения, дверь ко мне можешь ногой открывать")) Но на самом-то деле, смешного мало. Я не могла забеременеть два года, за это время от чего меня только ни лечили. А я же еще как любая нормальная современная женщина, о каждом диагнозе читала в интернете, лучше бы я этого не делала. Там такое пишут...! Но в какой-то момент поняла, что в сети ничего полезного нет, лучше вообще туда не заходить.

jghfhgddfs, интересно, как они собрались лечить бесплодие, если причина не ясна???