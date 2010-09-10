Где сдавать анализы беременным?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение inna8585v » 17 окт 2018, 10:54

Я сдавала анализы в своей городской поликлинике
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение Надежда 79 » 24 окт 2018, 15:04

Сдавать можно в любом диагностическом центре, никто не может заставить сдавать в гос клинике, помните об этом. У меня вот сестра на днях сдала анализы , пришли результаты не самые радостные, обнаружили кислотность мочи( Сестра конечно расстроилась, потому как это малоприятное дело. Стали читать, что что показывает кислотность мочи http://moitabletki.ru/ph-mochi.html . Теперь записалась сестра к врачу, ждет что скажет
Вернуться к началу
LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Где сдавать анализы беременным?

Сообщение LitvinA » Сегодня, 20:18

Смотря какие анализы...Если обычная моча, кровь тогда у себя в поликлинике. Если анализы для выяснения серьезных проблем, тогда https://eco-clinics.ru/clinics.html в репродуктивных клиниках.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей