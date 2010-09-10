Где сдавать анализы беременным?
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Re: Где сдавать анализы беременным?
Я сдавала анализы в своей городской поликлинике
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Где сдавать анализы беременным?
Сдавать можно в любом диагностическом центре, никто не может заставить сдавать в гос клинике, помните об этом. У меня вот сестра на днях сдала анализы , пришли результаты не самые радостные, обнаружили кислотность мочи( Сестра конечно расстроилась, потому как это малоприятное дело. Стали читать, что что показывает кислотность мочи http://moitabletki.ru/ph-mochi.html . Теперь записалась сестра к врачу, ждет что скажет
Re: Где сдавать анализы беременным?
Смотря какие анализы...Если обычная моча, кровь тогда у себя в поликлинике. Если анализы для выяснения серьезных проблем, тогда https://eco-clinics.ru/clinics.html в репродуктивных клиниках.
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