Сообщение sasha@vera » Сегодня, 19:50

да, вы правы...анализы надо сдавать в репродуктивных genetic-club.ru/v-kliniki-reproduktivnoj-mediczinyi.html клиниках. и потом, ведь зачатие - зачатию рознь, если беременность и материнство донорское, значит, сложностей по горло будет, выбирайте клинику и врача поэтому тщательнее.