Сообщение MissisP » 11 апр 2016, 20:29

В Рязани не первое десятилетие существует Центр патологиии речи, за это время тысячи ( без преувеличения ) детей смогли получить высококвалифицированную помощь и научились говорить без дефектов. Из года в год совершенствовались и методика лечения ,и внутренний распорядок дня , и правила поведения как детей так и их родителей. Путем многолетних наблюдений было установлено,что посещение деток один раз в неделю дает хороший результат ( хотя многим родителям это и не нравилось) .Да,родители скучают и переживают, а вот дети ,наоборот,привыкают и становятся более спокойными и уравновешенными,что им просто необходимо при их лечении. Ведь многие патологии речи именно от нервной обстановки.

Так было до недавнего времени,пока Центр находился в подчинении психоневрологического диспансера. Но в 2015 его переподчинили Рязанской психбольнице. И начались нововведения ( а как же без них - надо же новую власть показать). Началось с того,что изменили время отпусков сотрудников. Раньше весь коллектив уходил в отпуск одновременно,т.е. Центр закрывался на два месяца. Теперь же такое положение отменили . И получилось как в поговорке: хотели как лучше - получили как всегда. Раньше все логопеды занимались с группой детей не более 5-6 человек, а теперь,когда 2-4 логопеда в отпуске,группы уже гораздо больше,а значит внимания на каждого меньше .

Вторым шагом к развалу отлаженной системы стало изменение в порядке посещениия детей. Теперь их можно посещать три дня в неделю. Что нарушило процесс занятий с детьми, резко повлияв на поведение детей. Они стали заметно тревожнее и неадекватнее,ведь почти у всех психоневрологические отклонения. Теперь вместо того,чтобы спокойно заниматься они целыми днями ждут родителей,а те не всегда приходят и от этого слезы,а иногда даже истерики. Так кому стало лучше от необдуманных изменений? Изменить только для того,чтобы поумничать? Так и это не получилось. Весь коллектив против этих изменений,только начальству на это начхать.

Третьим шагом стало еще одно действие - консультации специалистов для родителей. Раньше родители могли поговорить с врачами и логопедами по субботам ,когда приходили к детям. Теперь они могут поговорить со специалистами по вторникам и четвергам,отняв это время от занятий с детьми. Т.е. два рабочих дня из пяти уходят не на детей и их проблемы,а на беседы с родителями. Кому от этих новшеств лучше?

Изменился и распорядок дня. Раньше обед был до 13,а потом сон до 15, теперь обед в 13.30 и сон до 15.30 ,если учесть ,что ночной сон начинается в 20.00 ,то получается,что вечером детей сложнее стало укладывать спать,а это опять лишние слезы и переживания.

Вводя новый порядок посещений,руководство не задумалось,а как это будет происходить. Ведь в Центре нет специального помещения,где родители могли бы посидеть с детьми,а в палаты проходить нельзя. Раньше ,при субботнем родительском дне , занимался весь первый этаж,благо коридор у нас большой и места хватало всем. Теперь же ,когда приходят родители в четверг,их негде разместить,ведь коридор нельзя занимать, будут мешать занятиям. Вот и должны они с детьми стоять в маленьком проходном коридорчике .

А с недавнего времени еще одно новшевство внедрили. Раньше были заезды по определенному количеству дней,затем выезд и два дня на генеральную уборку. Теперь не будет одновременного заезда и выезда,значит и генеральной санобработки качественно не провести.

Хочется спросить у наших главных начальников от медицины: ну кому все это надо? И до каких пор глупость будет торжествовать?