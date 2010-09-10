Сообщение Ежик в тумане » 20 апр 2016, 02:52

Может кто ставил розетки с защитой от детей? В магазине (название бренда удалено. Antipov) сегодня видела девушка такие покупала, у них как-то подача электричества блокируется и управление через смартфон. Не удобно стало расспрашивать ее, а сейчас думаю может действительно удобно. У нас 5 розеток всего в доступе, но заглушки плохо держатся и вытащить их особого труда не составляет, очень переживаю по этому поводу. Посоветуйте пожалуйста ставить или нет, как вообще эти розетки в быту?