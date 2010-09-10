Розетки с защитой от детей
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Ежик в тумане
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 апр 2016, 02:23
Розетки с защитой от детей
Может кто ставил розетки с защитой от детей? В магазине (название бренда удалено. Antipov) сегодня видела девушка такие покупала, у них как-то подача электричества блокируется и управление через смартфон. Не удобно стало расспрашивать ее, а сейчас думаю может действительно удобно. У нас 5 розеток всего в доступе, но заглушки плохо держатся и вытащить их особого труда не составляет, очень переживаю по этому поводу. Посоветуйте пожалуйста ставить или нет, как вообще эти розетки в быту?
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Розетки с защитой от детей
Давайте - сразу публикуйте свою рекламу в стиле "да, мы покупали такие (ссылка), очень довольны, все очень безопасно, теперь спокойны как слоны!".
Re: Розетки с защитой от детей
Тоже пользовались "зашитой от детей". Хотя правильнее было бы сказать - приманкой для детей. Особенно дочке понравились накладки на ручки от газовой плиты. Через несколько дней сняла абсолютно все - ребенок больше интереса ни к плите, ни розеткам не проявлял. К тому же дети такие находчивые, что если захотят - все равно сделают Для меня главный индикатор чего-то противоправного в доме - это резко наступившая тишина. Значит ребенок чем-то активно занят.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Розетки с защитой от детей
если ребенок захочет, зелезит куда угодно. а защита по-моему только сильнее притягивает
Re: Розетки с защитой от детей
Мы защищали розетки. Ребенок не мог вытащить эти втулки.
Re: Розетки с защитой от детей
можно купить спец.заглушки
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