Розетки с защитой от детей

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Ежик в тумане
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 02:23

Розетки с защитой от детей

Сообщение Ежик в тумане » 20 апр 2016, 02:52

Может кто ставил розетки с защитой от детей? В магазине (название бренда удалено. Antipov) сегодня видела девушка такие покупала, у них как-то подача электричества блокируется и управление через смартфон. Не удобно стало расспрашивать ее, а сейчас думаю может действительно удобно. У нас 5 розеток всего в доступе, но заглушки плохо держатся и вытащить их особого труда не составляет, очень переживаю по этому поводу. Посоветуйте пожалуйста ставить или нет, как вообще эти розетки в быту?
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Розетки с защитой от детей

Сообщение Antipov » 20 апр 2016, 09:37

Давайте - сразу публикуйте свою рекламу в стиле "да, мы покупали такие (ссылка), очень довольны, все очень безопасно, теперь спокойны как слоны!".
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Elannchik
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 23:54

Re: Розетки с защитой от детей

Сообщение Elannchik » 01 авг 2016, 03:35

Тоже пользовались "зашитой от детей". Хотя правильнее было бы сказать - приманкой для детей. Особенно дочке понравились накладки на ручки от газовой плиты. Через несколько дней сняла абсолютно все - ребенок больше интереса ни к плите, ни розеткам не проявлял. К тому же дети такие находчивые, что если захотят - все равно сделают :) Для меня главный индикатор чего-то противоправного в доме - это резко наступившая тишина. Значит ребенок чем-то активно занят.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Розетки с защитой от детей

Сообщение Надежда 79 » 13 сен 2016, 21:40

если ребенок захочет, зелезит куда угодно. а защита по-моему только сильнее притягивает
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Ромалия
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 01:33

Re: Розетки с защитой от детей

Сообщение Ромалия » 12 дек 2016, 21:06

Мы защищали розетки. Ребенок не мог вытащить эти втулки.
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Бим
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 10:05

Re: Розетки с защитой от детей

Сообщение Бим » Сегодня, 10:08

можно купить спец.заглушки
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