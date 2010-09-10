Сообщение Публицист » 20 апр 2016, 21:36

Финансисты поддерживают государство, как веревка - висельника.



(Шарль Луи Монтескье)



Тяжело живется российскому труженику и особенно русскому человеку на Руси матушке в условиях олигархического господства и разгула плутократии. Многое ему приходиться претерпевать. Не успел он освободиться от одних паразитов и захребетников, как тут же на его шею взгромоздились другие и, помахивая ножками, и весело вереща, давай погонять да унижать его. И ведь не просто грабят и унижают, а с выдумкой, с творческим задором и размахом. То проведут грабительскую монетизацию, реально снизив потребление в разы. То уронят рубль 50-70% и взвинтят цены на 100%. То выдумают поборы в виде общедомовых нужд, куда включат все пожелания воровских управляющий компаний. То введут сборы на капитальный ремонт в виде финансовой пирамиды. То затеют оптимизацию медицины или реформы образования, сократив финансирование на четверть. Да плюс ко всему отгрохают за 9 миллиардов рублей центр разрушителю России Ельцину, обогатившему олигархию, и начнут его превозносить как спасителя страны и непревзойденного демократа. И нет этому разгулу плутократии и экспериментам над народом конца. Потому прав был известный деятель времен перестройки и автор расхожих изречений Виктор Черномырдин заявлявший, что «жить будем плохо, но не долго». И как видим, правительство Медведева, неустанно предпринимает шаги, чтобы пророчества Черномырдина реализовались как можно полнее.

Первым предпринял действия, указав направление работы своему кабинету министров, премьер-министр Дмитрий Медведев, подписав постановление о понижении прожиточного минимума в России на 221 рубль.

Зажрались граждане! Роскошествовать стали! На целых 221 рубль выше прожиточного уровня поднялись! Непорядок. В стране кризис, олигархи себе новые яхты купить не могут, а у народа лишние деньги на руках.

И этот излишек в 221 рубль очень и очень беспокоил председателя правительства, да и вообще, все правительство, не находило себе место. Цены в стране снижаются. Из правительственных кабинетов так и заявили. Да...да, снижаются, что явно прослеживается по ценникам в столовой дома правительства, а прожиточный минимум остался прежний. Наконец поборов все сомнения Дмитрий Медведев рубанул с плеча, – будем приводить в соответствие, и снизил прожиточный уровень на 221 рубль.

К сожалению, правительственная столовая не отражает положение в стране, где постоянно и неумолимо цены только растут. Как сообщил Росстат продуктовая корзина, за два месяца с начала года, подорожала на 2.1% и составила 3 649 рублей и 80 копеек. Есть, конечно, в России и благодатные края, как например Курская область, где продуктовая корзина составляет 2 965 рублей и 60 копеек. Ну, просто благодать и рай на Земле, в отдельно взятой области.

И не доверяйте вы другим статистическим исследованиям, где сообщают, что россияне тратят более 60% заработка на питание. Правительство не ВРЕТ! И Росстат то же. Говорят, что для пропитания взрослого человека в течение месяца достаточно 3 649 рублей и 80 копеек, значит, так оно и есть. Хотите узнать, чем человек должен питаться на эту саму денег? Я тоже хочу. Но таких героев нашего времени еще не встречал. Вы, возможно, и не верите, но в правительстве верят. Верят, что на эти деньги, не подорвав здоровье, можно питаться целый месяц и на 9 452 рубля жить без каких-либо ограничений. У нас, между прочим, свобода вероисповедания и члены правительства имеют право верить во что угодно. Кто-то верит в НЛО, кто-то в переселение душ или снежного человека, а вот члены правительства в продуктовую корзину в 3 649 рублей т 80 копеек и прожиточный минимум в сумме 9 452 рубля.

И не стоит расслабляться. Правительство заявило о необходимости затянуть пояса на три года, как минимум. В стране кризис. Денег в бюджете не хватает на все запланированные проекты, а олигархам на особняки в Лондоне. Их же содержать необходимо. Это вам не замшелый домик в Урюпинске. Поэтому члены правительства и выдают предложениями по сокращению социальных расходов. Что ни день то предложение. Высочайшая работоспособность, надо вам сказать.

Вслед за премьер-министром в бой, за олигархическое счастье, бросился, глава Минфина Антон Силуанов и предложил, сократить расходы Минздрава с - 45,8 миллиардов рублей до 13 млрд. рублей, т.е. втрое. Услышав такое, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, предложил Антону Силуанову проверить здоровье в районной поликлинике.

Вслед за Силуановым отличился самый креативный министр нашего правительства, министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он не стал ходить вокруг да около, а прямо призвал объявить о повышении пенсионного возраста до 63 лет сразу после выборов в Государственную Думу осенью 2016 года. Как видим, министр мыслит. Он же не предлагает повысить пенсионный возраст прямо сейчас. Не предлагает сорвать избирательную компанию. Пусть пройдут выборы и все усядутся по своим кабинетам вот тогда и объявить, чтобы у народа шансов на протест меньше было. Какую уйму денег можно будет сэкономить на выплатах пенсионерам и пустить их на всевозможные глобальные проекты, на откаты, на приобретения американских облигаций или отдать Чубайсу на развитие нанотехнологий, на крайний случай. На сэкономленные пенсионные деньги можно американских казначейских облигаций не на 4,8 миллиарда долларов прикупить, как это было сделано в январе 2016 года, а на 10 или более. Тогда и американские правители к нам душой потеплеют. Ведь не зря же Улюкаев с послом США Теффтом встречается. Ой, не зря, если принять во внимание информацию о его не менее креативном сынишке.

Сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd, учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Улюкаев-старший занимал пост первого зампреда Центробанка), говорится в материалах журналистского расследования. Формального нарушения закона в этом не было, но журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год.

В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что это супруга министра Улюкаева, опираясь на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображены министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с такими Ф.И.О., но в кэше Google и поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.

Пенсионеры плохо живут, говорите. Не беда. Главное что сынишка хорошо устроен. Ведь, пенсионерам и так опустили пенсию ниже плинтуса, а они все живут и даже не бунтуют. Пенсия стала ниже, чем на африканских странах и ничего.



Вот что пишет на своей страничке в Живом журнале Николай Лачин.



«Прошу не считать этот пост неприязненным по отношению к России, но не написать об этом не могу, ибо сам, когда узнал – удивился. Просто факты без особенных комментариев.



Итак, Елена вышла когда-то замуж за африканца и уехала в Бенин. По образованию, полученному ещё в СССР, она архитектор и в Бенине устроилась работать по специальности в местное министерство. Естественно, белого человека с советским образованием – тем более в то время – на такую работу взяли охотно.



Через 30 лет Елена вышла на пенсию по выслуге лет и теперь получает пенсию в 400 долларов в пересчёте с местных денег. А её коллеги-архитекторы в России, с которыми она вместе когда-то училась, получают, как думаете, сколько? 11000 рублей, что на сегодня 170 долларов – почти в 2.5 раза меньше. И при этом Бенин – не самая богатая страна Африки, про Экваториальную Гвинею или Габон даже подумать страшно, там у студентов стипендии по 800 баксов.



А на тот момент, когда в России 11000 рублей были почти теми же 400 долларами, её пенсия была всё равно выше – около 500, так как западноафриканский франк за последние год-два тоже подешевел к доллару».





Загнав пенсионеров в нищету, « чтобы они как можно дольше были активны, не чувствовали себя выброшенными из жизни» - пояснил свою позицию в отношении пенсионеров Дмитрий Медведев, правительство подарило им надежду выдав очередную порцию обещаний, поднять пенсию. Правда, в будущем, и при условии, что цены на нефть восстановятся до 50 $ за баррель. От таких щедрых обещаний у пенсионеров затеплилась надежда, но вот понять они не могут, как и почему их пенсии стали так зависеть от биржевой цены нефти? Разве пенсионеры не сами, своим трудом, заработали свои пенсии? Где и в каких черных дырах исчезли пенсионные отчисления? В течение 20-40 лет человек делал пенсионные отчисления, а теперь ему говорят, что он получает пенсию от продажи нефти!



Может быть, правительство действительно не в курсе, куда исчезли пенсионные накопления? Тогда стоит им подсказать, сколько было выведено средств из страны во всевозможные офшоры, и при их участии в том числе. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыто сказала, что за 20 лет реформ из России было выведено более 1 триллиона долларов. И сегодня не прекращается отток капитала из страны. Правительство же открыто заявляет, что оно не желает останавливать этот отток капитала, а чиновники Минэкономразвития признаются, что и структура оттока им не известна.



Пенсионный фонд ограбили и теперь заявляют пенсионерам, что их пенсия зависит от мировых цен на нефть, где правительство не властно. И так как цены на нефть упали, то и пенсии, через обесценение рубля и рост цен, пришлось снизить. Следуя такой логике надо полагать, что в странах, не торгующих нефтью, вообще пенсий не должно быть, но они почему-то есть.



- Не можем компенсировать инфляцию и рост цен. Объясняют народу деятели из правительственных кабинетов. Нет денег в бюджете.



-Так не раскручивайте инфляцию, - поучает их народ.



- Не можем не раскручивать инфляцию, - отвечает Дворкович, так как «слабый рубль помогает стабилизации российской экономики и оказывает поддержку экспортерам». «Слишком сильный рубль способен подорвать конкурентоспособность национальной экономики», - вторит Дворковичу Президент Владимир Путин.



- Введите прогрессивную шкалу налогов на физических лиц для пополнения бюджета, раз денег для пенсионеров нет, - продолжают поучать правительство граждане.



- Не можем, так как плоская шкала, по словам заместителя министра Минэкономразвития Станислава Воскресенского, является завоеванием нашего государства. Стоило бы конечно уточнить, что это завоевание олигархического государства и плутократии.



Станислава Воскресенского активно поддерживает глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров: «Говорят – давайте введем прогрессивную шкалу подоходного налога, несправедливо, что миллионеры платят 13 процентов. Мы получим не рост налогов, мы получим падение. Все мы это много раз проходили».



Не может, оказывается, государство олигархии и плутократии собирать налоги с богатых. В Германии может, во Франции и Голландии может, в Японии и Америке может, в Австралии и Италии может, а вот в России нет. Все это говорит о том, что органы у нас есть, а вот государства, как такового – НЕТ. И правительство открыто говорит, что интересы олигархии, сырьевых магнатов и плутократии им важнее интересов народа и пенсионеров в частности.



С богатых они собирать налоги не хотят, но налоговую нагрузку увеличивают. Увеличивают акцизы на топливо, вводят дополнительные поборы как-то за проезд большегрузных автомобилей или сборы на капитальный ремонт.



«Сейчас Минфин, - поясняет Антон Силуанов, - рассматривает различные возможности увеличения налоговой нагрузки в России. Необходимость повышения налогов вызвана обвалом цен на нефть и хроническим дефицитом бюджета».



Не успел Силуанов слезно поведать народу о плохом наполнении бюджета, о том, что проиндексировать пенсии денег нет, как выскочил Андрей Макаров и, защищая плоскую шкалу подоходного налога, выпалил: «Главное — понять, что у нас денег как грязи. Мы просто ими распоряжаться эффективно не всегда можем». И это заявляет не мальчик с улицы, а глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам, который наверняка знает положение дел с бюджетом.



Вот и получается, что когда необходимо проиндексировать пенсии, то денег в бюджете катастрофически нет, а когда ставится вопрос о прогрессивной шкале налогообложения, то оказывается «денег в России как грязи, но у государства не всегда получается распоряжаться ими эффективно».



Действительно, если рассматривать финансовую политику нашего государства с позиции гражданина, считающего что государство должно нести благо народу, то эта политика чрезмерна неэффективна. Огромные суммы тратятся на всевозможные глобальные проекты, где они благополучно и исчезают. А вот если взять во внимание, какое у нас государство и кому оно служит, то финансы используются чрезмерно эффективно. И за примерами далеко ходить не надо. Читаем в открытой прессе.



«Вкладчикам двух закрытых банков начнут выплачивать компенсации в апреле Выплаты пострадавшим вкладчикам Мико-банка и банка «Богородский», которые лишились лицензии 24 марта, начнутся не позднее 7 апреля. Об этом сообщает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).



«Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности», — сказано в сообщении АСВ.



Центробанк выдал АСВ 20 миллиардов рублей Банк России предоставил Агентству по страхованию вкладов (АСВ) кредит размером 20 миллиардов рублей. Деньги пойдут на обеспечение финансовой устойчивости системы страхования вкладов. Соответствующая информация содержится в сообщении АСВ.



Агентство информирует, что по состоянию на 1 октября за страховым возмещением обратились 400 тысяч человек. Общая сумма причитающейся им компенсации — 205 миллиардов рублей. АСВ гарантирует, что все вкладчики получат выплаты вне зависимости от количества и масштабов страховых случаев».



Какое у нас заботливое государство! Все вкладчики получат выплаты, и для этого ЦБ РФ выделяет АСВ еще 177 млрд. рублей. И никто не спросит, а куда исчезли деньги самих вкладчиков? На каких оффшорных счетах скрылись эти средства?



АСВ получило от ЦБ кредиты на 177 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов получило 177 млрд руб. кредитов от Центробанка России из одобренного ранее лимита в 250 млрд руб., передает "Интерфакс".

"Российская система страхования вкладов построена таким образом, что средств в фонде страхования вкладов всегда будет достаточно для выплаты страхового возмещения вкладчикам независимо от количества страховых случаев", - пояснили в АСВ.



Банкиры украли 550 млрд рублей из рухнувших банков, оценило АСВ

Более чем в 80% случаев причины банкротства банков имеют криминальный характер

Дарья Борисяк

Ущерб от уголовно наказуемых действий руководителей и собственников банков превысил 550 млрд руб., к такому выводу пришло Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе изучения деятельности ликвидируемых и санируемых кредитных организаций. Подсчеты агентства содержатся в материалах к заседанию экспертно-аналитического совета при АСВ, которое пройдет в четверг 31 марта (документ есть у "Ведомостей").



С 2005 г. под управление АСВ поступило около 500 банков, ликвидация примерно половины уже завершена, говорится в материалах. При этом стоимость активов в ликвидируемых банках в среднем составляет лишь 10% их балансовой стоимости. Более чем в 80% случаев причины банкротства имеют криминальный характер и связаны с выводом активов, когда в результате сомнительных, экономически необоснованных операций, которые проводятся с ведома или в интересах владельцев банков, причиняется значительный финансовый ущерб. В связи с этим АСВ направило 417 заявлений в правоохранительные органы, причем с начала 2014 г. госкорпорация направила 159 таких заявлений, говорится в материалах к заседанию.



Следственные органы возбудили 284 уголовных дела, связанных с причинением ущерба банкам их руководителями и собственниками, в производстве находится 210 дел. "По результатам расследования уголовных дел вынесено 49 обвинительных приговоров в отношении собственников, руководителей и работников финансовых организаций (в том числе 20 приговоров – в 2014-2016 гг.), еще 10 дел находятся на рассмотрении судов", - говорится в документе.

АСВ пытается компенсировать ущерб, подавая как гражданские иски о его возмещении, так и требования о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Всего АСВ заявило требований на общую сумму 164 млрд руб., суды удовлетворили требования на 97 млрд руб. "Тем не менее по части реальной возможности взыскания присужденных денежных сумм на практике существует ряд объективных сложностей", - указывает госкорпорация в материалах.



Часто АСВ и ЦБ сталкиваются с попытками собственников намеренно затягивать судебные разбирательства, а реальное взыскание средств с виновных лиц затрудняется тем, что в большинстве случаев к моменту исполнения судебных актов у ответчиков уже не имеется значимого имущества в России. Все чаще АСВ сталкивается с фактами вывода контролирующими банки лицами неправомерно присвоенных активов за рубеж, да и сами лица при возникновении у банков серьезных финансовых проблем выезжают за пределы России. В настоящее время насчитывается более двух десятков проблемных банков, бывшие руководители и собственники которых скрываются за рубежом.

В сентябре 2015 г. директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева говорила, что на тот момент агентству удалось взыскать менее 1% из вынесенных решений судов на 93 млрд руб.

"Ведомости" ожидают комментарии представителя АСВ.

Еще один яркий и впечатлительный пример эффективного использования бюджетных средств, где вновь отличился Улюкаев и его министерство - это ОЭЗ, (Особые экономические зоны).

Счетная палата обрушилась с гневной критикой на Минэкономразвития и акционерное общество «Особые экономические зоны» (ОЭЗ). По мнению аудиторов, важнейший институт поддержки экономического развития страны является обузой для бюджета. Миллиарды рублей, выделенные государством на создание инфраструктуры и рабочих мест, размещались на депозитах, а полученная прибыль уходила на щедрые зарплаты и бонусы топ-менеджерам.



Причиной расследования Счетной палаты стал скандал, произошедший в конце прошлого года. В его центре оказалось ОАО «Особые экономические зоны», фактически управляющая компания всех созданных в России ОЭЗ. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проверил работу 17 экономических площадок от Хабаровска до Пскова и на встрече с Владимиром Путиным попросил прекратить деятельность этой организации ввиду ее неэффективности.



По мнению активистов ОНФ, вместо того чтобы вкладывать полученные из госбюджета деньги в прорывные региональные проекты, руководители ОЭЗ положили миллиарды рублей на банковские депозиты, а с полученной прибыли выплачивали себе щедрые зарплаты и бонусы. Как показала проверка Счетной палаты, в 2006–2015 годы управляющие компании ОЭЗ получили совокупный процентный доход на банковских депозитах почти в 30 млрд рублей, а их операции носили рискованный характер.



Так, АО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) в 2012 году разместило средства под аккредитивы в Национальном банке развития бизнеса. Спустя два года НББ лишили лицензии. В тот момент на счетах КСК, открытых в НББ, находилось 2,6 млрд рублей. Деньги зависли. Но никто за это не понес наказание.



«Освоение 51 млрд рублей на развитие туристических зон России можно считать проваленным», — жаловались активисты ОНФ. Несмотря на то, что после потери пляжей Турции и Египта импортозамещение в сфере туризма приобрело особое социальное значение.



Аналогичное мнение и у Счетной палаты. «Десятилетний опыт существования ОЭЗ показывает, что они не стали действенным инструментом поддержки экономики. Процесс создания и управления ОЭЗ характеризуется формализмом, безответственностью и безнаказанностью, отсутствием дисциплины за решения и последствия. Реальный экономический эффект от особых экономических зон не достигнут», — отметил аудитор СП Сергей Агапцов.



Напомним, что общая стоимость строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ оценивается в 334 млрд руб. С 2006 по 2015 год федеральный бюджет выделил ОЭЗ 121,9 млрд, средства регионов составили 64 млрд.



«На территории ОЭЗ за 10 лет создано 18 177 рабочих мест. Соотнесем 121,9 млрд рублей, вложенных из федерального бюджета. 185,9 млрд — вместе с субъектами. Разделите, сколько стоит одно рабочее место. О какой эффективности здесь можно говорить?» — указала председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.



В половине случаев сроки подготовки и принятия документов, предусмотренных соглашениями о создании ОЭЗ, не соблюдались. Так, на 1 января этого года планы развития ОЭЗ не утверждены по 16 из 33 зон, объем неиспользованных управляющими компаниями средств составил 24,8 млрд рублей. Наибольшие остатки сформированы на счетах акционерных обществ: «Курорты Северного Кавказа» — 7,8 млрд, «Особая экономическая зона «Иннополис» — 5,2 млрд, «Особые экономические зоны» — 3,5 млрд.



Срыв сроков приводит к отказу потенциальных инвесторов от реализации проектов. Это может привести к досрочному прекращению существования ОЭЗ. Обращаясь к представителю Минэкономразвития, Татьяна Голикова заявила: «Когда мы давали заключение на проект бюджета-16, мы обратили внимание и написали представление, что вы не соблюдаете нормы бюджетного законодательства по планированию инвестиций в ОЭЗ».



Вот так чиновники эффективно распоряжаются государственными финансами.



«Ведомости» ожидают комментарий представителя АСВ, а граждане хотят услышать комментарий Президента страны, по столь масштабным мошенническим схемам расхищения государственных средств и бездействию правоохранительных органов.







Виталий Глухов