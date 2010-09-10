Сообщение alina62 » 11 май 2016, 16:42

Приобретен участок в данном поселке. Пока все обещанное выполнено. Свидетельство на собственность получено без проблем. С весны началось обустройство приобретенных участков: люди активно огораживают свои сотки, закладывают фундаменты, началось ( пусть и не повальное) строительство. Участки без обязательной застройки - это стимулирует. Руководство контактное.

"Чистое поле" окружено сосновым лесочком, по участкам также растут молодые сосенки( почва им очень благоприятствует и при желании свой участок ими можно облагородить). Взрослые деревья приобретаются вместе с готовыми домами.

Почва- сплошной песок, также как и Дубровичах, Алеканове, Сумбулове, Выползове и т.д.. Черноземы это в Пронске.

От Рязани -15 мин. Направление достаточно загруженное.

Поселок достаточно перспективный ( судя как выросли за последние 5-7 лет дома вокруг Алеканово ).

Ежемесячные платежи в поселке - пока 1000 р.