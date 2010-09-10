Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
alexchep
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:12

Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение alexchep » 22 апр 2016, 16:07

Рассматриваю возможность устроится загородом. Рассматриваю "Сказку Алеканово". У кого-нибудь есть информация о плюсах/минусах этого поселения?
Вернуться к началу
pastsh
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 07 янв 2015, 23:37

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение pastsh » 26 апр 2016, 22:38

расположение неплохое, в плане расстояния от города и транспортной доступности. по месту в чистом поле, без деревьев, на песке. обещают инфраструктуру, что в итоге будет не понятно. по ценам вроде доступно
Вернуться к началу
alina62
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 май 2016, 16:19

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение alina62 » 11 май 2016, 16:42

Приобретен участок в данном поселке. Пока все обещанное выполнено. Свидетельство на собственность получено без проблем. С весны началось обустройство приобретенных участков: люди активно огораживают свои сотки, закладывают фундаменты, началось ( пусть и не повальное) строительство. Участки без обязательной застройки - это стимулирует. Руководство контактное.
"Чистое поле" окружено сосновым лесочком, по участкам также растут молодые сосенки( почва им очень благоприятствует и при желании свой участок ими можно облагородить). Взрослые деревья приобретаются вместе с готовыми домами.
Почва- сплошной песок, также как и Дубровичах, Алеканове, Сумбулове, Выползове и т.д.. Черноземы это в Пронске.
От Рязани -15 мин. Направление достаточно загруженное.
Поселок достаточно перспективный ( судя как выросли за последние 5-7 лет дома вокруг Алеканово ).
Ежемесячные платежи в поселке - пока 1000 р.
Вернуться к началу
Домовенок
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 22:06

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение Домовенок » 12 май 2016, 14:38

Если кто-либо делал анализ качества воды из скважины на своем участке, проинформируйте, пожалуйста, каков результат.
Вернуться к началу
Георг
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 16:26

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение Георг » 17 май 2016, 17:16

Скважина скважине рознь.
Например скважинам типа "абиссинский колодец" в данной области характерна вода без железа, а скважинам "на песок" и "на известняк" характерно превышение по железу в несколько раз...без системы очистки пользоваться нереально...
Вернуться к началу
Полина Киселева
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 17:19

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение Полина Киселева » 25 май 2016, 11:49

Решила купить там участок и сделала анализ на сколько хорошая вода, очень принципиальный момент для меня. Менеджеры утверждают, что вода хорошая, но им на слово не поверила. И вы знаете, была приятно удивлена результатами с мужем. Прикладываю результаты, посмотрите кому интересно.
Вложения
протокол анализа воды уменьш.jpg
Вернуться к началу
pastsh
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 07 янв 2015, 23:37

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение pastsh » 11 июн 2016, 17:57

А что там за водоносный слой на глубине 15м?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1904
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение Raider » 11 июн 2016, 22:35

pastsh писал(а):А что там за водоносный слой на глубине 15м?
да... тоже рассмешило..пока Ока более менее в норме-может и будет набор из скважины. а как обмелеет-так и вода уйдет.
бурить глубже 30-50 метров вода идет с повышением железа. выпадает рыжими хлопьями. бурить глубже-целесообразно в одно лицо?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5429
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение ivanes » 13 июн 2016, 15:44

Raider
Поставьте очистку для обезжелезивания воды и минерализации. В Алеканове есть колодцы? Приглядитесь.
Вернуться к началу
Stanok25
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 22:18

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение Stanok25 » 13 июн 2016, 21:24

Полина Киселева!И какие же у Вас результаты с мужем? Поделитесь.
Вернуться к началу
hopter
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 05:30
Откуда: издалека

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение hopter » 14 июн 2016, 08:03

---цитата с сайта
В 2016 году будут подведены линии газификации и электрификации. Так же по всей территории будут подведены дороги, построен контрольно пропускной пункт и спортивная и детская площадки.
---

из этого уже что-нибудь есть или видимое строительство идет?
Вернуться к началу
Полина Киселева
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 17:19

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение Полина Киселева » 14 июн 2016, 14:09

Stanok25 писал(а):Полина Киселева!И какие же у Вас результаты с мужем? Поделитесь.


Результаты хорошие нас все устроило.
Вернуться к началу
svlogic
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 12:48

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение svlogic » 11 июл 2016, 00:35

hopter писал(а):---цитата с сайта
В 2016 году будут подведены линии газификации и электрификации. Так же по всей территории будут подведены дороги, построен контрольно пропускной пункт и спортивная и детская площадки.
---

из этого уже что-нибудь есть или видимое строительство идет?

газ зимой протянули, свет весной. Если проехать по КП, можно увидеть столбы со счетчиками на них... Дороги сейчас в процессе постройки, КПП и площадки думаю тоже будут, т.к. почти спустя год с момента приобретения участка, все обещанное выполняется в точные сроки и полном объеме!
Вернуться к началу
Blackcat_me
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 авг 2016, 10:31

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение Blackcat_me » 13 авг 2016, 09:46

Полина Киселева писал(а):
Stanok25 писал(а):Полина Киселева!И какие же у Вас результаты с мужем? Поделитесь.


Результаты хорошие нас все устроило.


Полина, подскажите, пожалуйста, Вы приобрели участок с коммуникациями от Мармакс или сами бурили скважину? Если от Мармакс, в каком виде сдают скважину? просто труба? или с кессоном, насосом и т.д.?
Вернуться к началу
lbptn
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 20:12

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение lbptn » 03 сен 2016, 14:59

Raider писал(а):
pastsh писал(а):А что там за водоносный слой на глубине 15м?
да... тоже рассмешило..пока Ока более менее в норме-может и будет набор из скважины. а как обмелеет-так и вода уйдет.
бурить глубже 30-50 метров вода идет с повышением железа. выпадает рыжими хлопьями. бурить глубже-целесообразно в одно лицо?


Дубровичи, Алеканово - только колодцы или мелкая скважина. Глубже 15 м сколько не бури - железо, по словам дубровичского старожила. Неделю назад мне бурили колодец в 3-х км глубже в лес за "Сказкой". 10 колец в земле (песок, песок, песок), кольцо воды. У соседей в 50 метрах приблизительно такой же.
Вернуться к началу
Домовенок
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 22:06

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение Домовенок » 12 окт 2016, 21:32

Хочу взять ж/б кольца с замком для оборудования кессона для скважины, может и переливного "септика". Может кто подскажет, где у нас в Рязани можно купить армированные Гостовские кольца диаметром 1 м и 1,5 м?
Вернуться к началу
Руслана1980
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 21:30

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение Руслана1980 » 08 дек 2016, 22:08

Мы с мужем купили земельный участок))) Рядом детская площадка, охрана. Понравилось, что менеджер на территории работает все дни, кроме понедельника и вторника, не надо договариваться на просмотр, можно просто приехать. Ещё нам понравились участки в ласточке, но там сельхозная земля. Рассматривали покупку участка рядом в лесу для нас дорого. Не понравилось только то, что нас не пустили на территорию без пропуска. Оставили дома.
Вернуться к началу
Владимир 1965
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 12:45

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение Владимир 1965 » Вчера, 12:50

Можно забить скважину самому, нужно только найти где проходит водоносный слой и купить комплект для скважины вот как вариант voda-ryaz.ru
Вернуться к началу
za stalina
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 минут назад

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение za stalina » 10 минут назад

Да,есть такой сайт
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Коттеджные поселки Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя