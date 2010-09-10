Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
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Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Рассматриваю возможность устроится загородом. Рассматриваю "Сказку Алеканово". У кого-нибудь есть информация о плюсах/минусах этого поселения?
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
расположение неплохое, в плане расстояния от города и транспортной доступности. по месту в чистом поле, без деревьев, на песке. обещают инфраструктуру, что в итоге будет не понятно. по ценам вроде доступно
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Приобретен участок в данном поселке. Пока все обещанное выполнено. Свидетельство на собственность получено без проблем. С весны началось обустройство приобретенных участков: люди активно огораживают свои сотки, закладывают фундаменты, началось ( пусть и не повальное) строительство. Участки без обязательной застройки - это стимулирует. Руководство контактное.
"Чистое поле" окружено сосновым лесочком, по участкам также растут молодые сосенки( почва им очень благоприятствует и при желании свой участок ими можно облагородить). Взрослые деревья приобретаются вместе с готовыми домами.
Почва- сплошной песок, также как и Дубровичах, Алеканове, Сумбулове, Выползове и т.д.. Черноземы это в Пронске.
От Рязани -15 мин. Направление достаточно загруженное.
Поселок достаточно перспективный ( судя как выросли за последние 5-7 лет дома вокруг Алеканово ).
Ежемесячные платежи в поселке - пока 1000 р.
"Чистое поле" окружено сосновым лесочком, по участкам также растут молодые сосенки( почва им очень благоприятствует и при желании свой участок ими можно облагородить). Взрослые деревья приобретаются вместе с готовыми домами.
Почва- сплошной песок, также как и Дубровичах, Алеканове, Сумбулове, Выползове и т.д.. Черноземы это в Пронске.
От Рязани -15 мин. Направление достаточно загруженное.
Поселок достаточно перспективный ( судя как выросли за последние 5-7 лет дома вокруг Алеканово ).
Ежемесячные платежи в поселке - пока 1000 р.
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Если кто-либо делал анализ качества воды из скважины на своем участке, проинформируйте, пожалуйста, каков результат.
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Скважина скважине рознь.
Например скважинам типа "абиссинский колодец" в данной области характерна вода без железа, а скважинам "на песок" и "на известняк" характерно превышение по железу в несколько раз...без системы очистки пользоваться нереально...
Например скважинам типа "абиссинский колодец" в данной области характерна вода без железа, а скважинам "на песок" и "на известняк" характерно превышение по железу в несколько раз...без системы очистки пользоваться нереально...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 23 дек 2013, 17:19
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Решила купить там участок и сделала анализ на сколько хорошая вода, очень принципиальный момент для меня. Менеджеры утверждают, что вода хорошая, но им на слово не поверила. И вы знаете, была приятно удивлена результатами с мужем. Прикладываю результаты, посмотрите кому интересно.
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
А что там за водоносный слой на глубине 15м?
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
да... тоже рассмешило..пока Ока более менее в норме-может и будет набор из скважины. а как обмелеет-так и вода уйдет.pastsh писал(а):А что там за водоносный слой на глубине 15м?
бурить глубже 30-50 метров вода идет с повышением железа. выпадает рыжими хлопьями. бурить глубже-целесообразно в одно лицо?
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Raider
Поставьте очистку для обезжелезивания воды и минерализации. В Алеканове есть колодцы? Приглядитесь.
Поставьте очистку для обезжелезивания воды и минерализации. В Алеканове есть колодцы? Приглядитесь.
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Полина Киселева!И какие же у Вас результаты с мужем? Поделитесь.
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
---цитата с сайта
В 2016 году будут подведены линии газификации и электрификации. Так же по всей территории будут подведены дороги, построен контрольно пропускной пункт и спортивная и детская площадки.
---
из этого уже что-нибудь есть или видимое строительство идет?
В 2016 году будут подведены линии газификации и электрификации. Так же по всей территории будут подведены дороги, построен контрольно пропускной пункт и спортивная и детская площадки.
---
из этого уже что-нибудь есть или видимое строительство идет?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 23 дек 2013, 17:19
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Stanok25 писал(а):Полина Киселева!И какие же у Вас результаты с мужем? Поделитесь.
Результаты хорошие нас все устроило.
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
hopter писал(а):---цитата с сайта
В 2016 году будут подведены линии газификации и электрификации. Так же по всей территории будут подведены дороги, построен контрольно пропускной пункт и спортивная и детская площадки.
---
из этого уже что-нибудь есть или видимое строительство идет?
газ зимой протянули, свет весной. Если проехать по КП, можно увидеть столбы со счетчиками на них... Дороги сейчас в процессе постройки, КПП и площадки думаю тоже будут, т.к. почти спустя год с момента приобретения участка, все обещанное выполняется в точные сроки и полном объеме!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 авг 2016, 10:31
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Полина Киселева писал(а):Stanok25 писал(а):Полина Киселева!И какие же у Вас результаты с мужем? Поделитесь.
Результаты хорошие нас все устроило.
Полина, подскажите, пожалуйста, Вы приобрели участок с коммуникациями от Мармакс или сами бурили скважину? Если от Мармакс, в каком виде сдают скважину? просто труба? или с кессоном, насосом и т.д.?
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Raider писал(а):да... тоже рассмешило..пока Ока более менее в норме-может и будет набор из скважины. а как обмелеет-так и вода уйдет.pastsh писал(а):А что там за водоносный слой на глубине 15м?
бурить глубже 30-50 метров вода идет с повышением железа. выпадает рыжими хлопьями. бурить глубже-целесообразно в одно лицо?
Дубровичи, Алеканово - только колодцы или мелкая скважина. Глубже 15 м сколько не бури - железо, по словам дубровичского старожила. Неделю назад мне бурили колодец в 3-х км глубже в лес за "Сказкой". 10 колец в земле (песок, песок, песок), кольцо воды. У соседей в 50 метрах приблизительно такой же.
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Хочу взять ж/б кольца с замком для оборудования кессона для скважины, может и переливного "септика". Может кто подскажет, где у нас в Рязани можно купить армированные Гостовские кольца диаметром 1 м и 1,5 м?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 дек 2016, 21:30
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Мы с мужем купили земельный участок))) Рядом детская площадка, охрана. Понравилось, что менеджер на территории работает все дни, кроме понедельника и вторника, не надо договариваться на просмотр, можно просто приехать. Ещё нам понравились участки в ласточке, но там сельхозная земля. Рассматривали покупку участка рядом в лесу для нас дорого. Не понравилось только то, что нас не пустили на территорию без пропуска. Оставили дома.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 фев 2017, 12:45
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Можно забить скважину самому, нужно только найти где проходит водоносный слой и купить комплект для скважины вот как вариант voda-ryaz.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 11:06
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Добрый день, а может вечер ))Сказка Алеканово. Подскажите кто то из собственников коттеджного поселка живет груглый год7. Хочется узнать кто бурил скважину, какой глубины,(на песок или на известняк)
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Руслана1980 писал(а):....Ещё нам понравились участки в ласточке, но там сельхозная земля. ...
Информация устарела. В Ласточке давно уже земли ИЖС.
Amat victoria curam!
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