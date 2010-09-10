Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
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Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
pastsh писал(а):А что там за водоносный слой на глубине 15м?
Аккурат с кладбища, которое напротив через дорогу.
Amat victoria curam!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 13:49
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Всем привет!
Помогу с постройкой дома. Обращайтесь в личку.
Помогу с постройкой дома. Обращайтесь в личку.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Сегодня, 13:49
Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"
Дамы и Господа, если вы хотите строится, то не забудьте о требованиях к строениям на вашем участке! Не знание законов не освобождает от судебных тяжб с соседями и контролирующими органами. И даже от сноса. перед постройкой читайте законодательство.
Сам работаю в стройке по частным домам и вижу как попадают заказчики.
Сам работаю в стройке по частным домам и вижу как попадают заказчики.
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