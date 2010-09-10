Сообщение СергейМ6277 » 30 июн 2019, 14:15

Дамы и Господа, если вы хотите строится, то не забудьте о требованиях к строениям на вашем участке! Не знание законов не освобождает от судебных тяжб с соседями и контролирующими органами. И даже от сноса. перед постройкой читайте законодательство.

Сам работаю в стройке по частным домам и вижу как попадают заказчики.