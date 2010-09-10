Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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Wofka47
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 22:07

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение Wofka47 » 12 мар 2019, 19:59

pastsh писал(а):А что там за водоносный слой на глубине 15м?


Аккурат с кладбища, которое напротив через дорогу.
Amat victoria curam!
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СергейМ6277
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 июн 2019, 13:49

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение СергейМ6277 » 30 июн 2019, 14:10

Всем привет!
Помогу с постройкой дома. Обращайтесь в личку.
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СергейМ6277
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 июн 2019, 13:49

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение СергейМ6277 » 30 июн 2019, 14:15

Дамы и Господа, если вы хотите строится, то не забудьте о требованиях к строениям на вашем участке! Не знание законов не освобождает от судебных тяжб с соседями и контролирующими органами. И даже от сноса. перед постройкой читайте законодательство.
Сам работаю в стройке по частным домам и вижу как попадают заказчики.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Коттеджный поселок "Сказка Алеканово"

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 11:45

Всем привет. Купили дом. Все вроде как хорошо. Инфраструктура норм. Но вот территория не очень благоустроена. В планах сделать хоть около своего дома все прилично. Подумываем про услугу https://gorgazon.ru/uslugi/landshaftnue-rabotu/ ландшафтного дизайна. Кто такие услуги от Горгазона заказывал? Что по качеству, по работе в целом?
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