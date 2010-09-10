Клещи на рыбалке
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Клещи на рыбалке
Что-то с каждым годом клещей всё больше, как думаете актуальный способ проверить место на их присутствие?
https://www.youtube.com/watch?v=XofV_HFIeUI
https://www.youtube.com/watch?v=XofV_HFIeUI
Re: Клещи на рыбалке
Конечно надо проверять
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 май 2016, 17:51
Re: Клещи на рыбалке
Сколько мой муж ездит на рыбалку пока ни привёз ни одного клеща)) Но а проверять конечно надо!
Re: Клещи на рыбалке
Я как вспомню клещей, каждое лето по одному-два находила( Надеюсь этим летом не подцеплю
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Клещи на рыбалке
ой, мы были на рыбалке 2 часа..взяли с собой собаку, еще там сняли с него 5 клещей и 4 дома обнаружили!!
Re: Клещи на рыбалке
Я за своего тоже переживаю, чтобы клещи ему под одежду не заползли. Он вечно в рваных старых джинсах ходит на рыбалку. Хочу ему к следующему сезону хороший камуфляжный комплект одежды подарить, никто не знает, где обычно такое берут?
Re: Клещи на рыбалке
ира84 писал(а):Я за своего тоже переживаю, чтобы клещи ему под одежду не заползли. Он вечно в рваных старых джинсах ходит на рыбалку. Хочу ему к следующему сезону хороший камуфляжный комплект одежды подарить, никто не знает, где обычно такое берут?
СоюзСпецОснащение или камуфляж.ру. Магазины не из дешевых, но камуфляж качественный и удобный, особенно те что из ткани рип-стоп.
- Виктория_Б
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16
Re: Клещи на рыбалке
koten, правильно советует, поищите в интернете по магазинам спецодежды, так как армейские и прочие варианты будут слишком дорого. Ну, или в супермаркетах, обычно, есть отделы для охоты/рыбалки, там еще могут быть камуфляжи.
Re: Клещи на рыбалке
Спасибо, насчет интернета я даже как то не подумала. а в нашем, местном супермаркете, такие цены на камуфляж, что можно в Турцию слетать на эти деньги. Нашла тут http://www.specodegda.ru несколько вариантов, вроде и по цене нормально. Никто не заказывал в этом магазине?
Re: Клещи на рыбалке
ира84 писал(а):Спасибо, насчет интернета я даже как то не подумала. а в нашем, местном супермаркете, такие цены на камуфляж, что можно в Турцию слетать на эти деньги. Нашла тут http://www.specodegda.ru несколько вариантов, вроде и по цене нормально. Никто не заказывал в этом магазине?
Закажите, например вот такой костюм - https://kamuflage.ru/kostyum-gorka-memb ... ticam.html и муж будет вам очень благодарен, а от такого - https://kamuflage.ru/kostjum_antignus_at-digital.html - будет просто счаслив
Re: Клещи на рыбалке
нужно обязательно животных обрабатывать
Re: Клещи на рыбалке
Да конечно
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