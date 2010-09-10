Клещи на рыбалке

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smesto13
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 23:02

Клещи на рыбалке

Сообщение smesto13 » 23 апр 2016, 21:34

Что-то с каждым годом клещей всё больше, как думаете актуальный способ проверить место на их присутствие?
https://www.youtube.com/watch?v=XofV_HFIeUI
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Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: Клещи на рыбалке

Сообщение Kadi » 24 апр 2016, 00:15

Конечно надо проверять
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Yagyarchik
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 май 2016, 17:51

Re: Клещи на рыбалке

Сообщение Yagyarchik » 03 май 2016, 17:52

Сколько мой муж ездит на рыбалку пока ни привёз ни одного клеща)) Но а проверять конечно надо!
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Samila
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2016, 17:41

Re: Клещи на рыбалке

Сообщение Samila » 04 май 2016, 17:45

Я как вспомню клещей, каждое лето по одному-два находила( Надеюсь этим летом не подцеплю
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
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ирина199029
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28

Re: Клещи на рыбалке

Сообщение ирина199029 » 30 июн 2016, 14:23

ой, мы были на рыбалке 2 часа..взяли с собой собаку, еще там сняли с него 5 клещей и 4 дома обнаружили!!
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ира84
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 19:03

Re: Клещи на рыбалке

Сообщение ира84 » 28 ноя 2016, 10:30

Я за своего тоже переживаю, чтобы клещи ему под одежду не заползли. Он вечно в рваных старых джинсах ходит на рыбалку. Хочу ему к следующему сезону хороший камуфляжный комплект одежды подарить, никто не знает, где обычно такое берут?
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Клещи на рыбалке

Сообщение koten » 28 ноя 2016, 14:48

ира84 писал(а):Я за своего тоже переживаю, чтобы клещи ему под одежду не заползли. Он вечно в рваных старых джинсах ходит на рыбалку. Хочу ему к следующему сезону хороший камуфляжный комплект одежды подарить, никто не знает, где обычно такое берут?

СоюзСпецОснащение или камуфляж.ру. Магазины не из дешевых, но камуфляж качественный и удобный, особенно те что из ткани рип-стоп.
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Виктория_Б
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16

Re: Клещи на рыбалке

Сообщение Виктория_Б » 29 ноя 2016, 10:40

koten, правильно советует, поищите в интернете по магазинам спецодежды, так как армейские и прочие варианты будут слишком дорого. Ну, или в супермаркетах, обычно, есть отделы для охоты/рыбалки, там еще могут быть камуфляжи.
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ира84
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 19:03

Re: Клещи на рыбалке

Сообщение ира84 » 29 ноя 2016, 18:05

Спасибо, насчет интернета я даже как то не подумала. а в нашем, местном супермаркете, такие цены на камуфляж, что можно в Турцию слетать на эти деньги. Нашла тут http://www.specodegda.ru несколько вариантов, вроде и по цене нормально. Никто не заказывал в этом магазине?
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Клещи на рыбалке

Сообщение koten » 05 дек 2016, 13:18

ира84 писал(а):Спасибо, насчет интернета я даже как то не подумала. а в нашем, местном супермаркете, такие цены на камуфляж, что можно в Турцию слетать на эти деньги. Нашла тут http://www.specodegda.ru несколько вариантов, вроде и по цене нормально. Никто не заказывал в этом магазине?

Закажите, например вот такой костюм - https://kamuflage.ru/kostyum-gorka-memb ... ticam.html и муж будет вам очень благодарен, а от такого - https://kamuflage.ru/kostjum_antignus_at-digital.html - будет просто счаслив
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Nasti
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 17:27
Откуда: Россия

Re: Клещи на рыбалке

Сообщение Nasti » 12 дек 2016, 17:32

нужно обязательно животных обрабатывать
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LenchiK
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 23:10

Re: Клещи на рыбалке

Сообщение LenchiK » 27 минут назад

Да конечно
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