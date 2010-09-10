Капитальный ремонт домов
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Re: Капитальный ремонт домов
Все крадуны вертолетов давно перебрались в Мацкву.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Капитальный ремонт домов
UNCLE1911 писал(а):Все крадуны вертолетов давно перебрались в Мацкву.
Куда перебрались крадуны из бюджета? Сидят все на местах прикормленных.
Re: Капитальный ремонт домов
А вместе с вертолетным воришкой в Москальске квартир напокупали, а в Рязани один голый электорат оставили.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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