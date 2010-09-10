Капитальный ремонт домов

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11148
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Капитальный ремонт домов

Сообщение UNCLE1911 » 12 авг 2016, 14:02

Все крадуны вертолетов давно перебрались в Мацкву.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5782
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Капитальный ремонт домов

Сообщение ivanes » 15 авг 2016, 20:24

UNCLE1911 писал(а):Все крадуны вертолетов давно перебрались в Мацкву.

Куда перебрались крадуны из бюджета? Сидят все на местах прикормленных.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11148
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Капитальный ремонт домов

Сообщение UNCLE1911 » 15 авг 2016, 20:44

А вместе с вертолетным воришкой в Москальске квартир напокупали, а в Рязани один голый электорат оставили.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Juristbrege
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 10:12

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!

Сообщение Juristbrege » Сегодня, 16:42

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

Заполнить заявку

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Juristbrege
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 10:12

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!

Сообщение Juristbrege » Сегодня, 17:09

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

Заполнить заявку

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Juristbrege
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 10:12

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!

Сообщение Juristbrege » Сегодня, 17:41

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

Заполнить заявку

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