Где хороший выбор платьев для полных?
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Re: Где хороший выбор платьев для полных?
А покаж ка нам объем талии, гражданка Знаток Сайтов с Большими Размерами.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
да в любом магазине есть большие размеры
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
у мня немного не стандартная фигура, у меня широкие плечи, по этому не все вещи мне подходят. Я нашла себе альтернативу, то что мне нравится я шью на заказ
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
Заказываю в этом магазине уже не первый раз https://unigma.ru/dlja-zhenshhin/zhensk ... -razmerov/ , очень довольна товарами . Заказанное мною платье сидит на фигуре отлично, а ткань очень мягкая и приятная к телу.. Фигуру делает стройней! Осталась очень довольной , обращайтесь к ним!
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
Путана, а ты еще и жирная? Тебя только восточные джигиты заказывают?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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