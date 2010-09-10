Где хороший выбор платьев для полных?

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11299
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где хороший выбор платьев для полных?

Сообщение UNCLE1911 » 05 май 2016, 17:35

А покаж ка нам объем талии, гражданка Знаток Сайтов с Большими Размерами.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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AndreevaS
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 май 2016, 08:40

Re: Где хороший выбор платьев для полных?

Сообщение AndreevaS » 22 май 2016, 09:55

да в любом магазине есть большие размеры
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inga43
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 14:55

Re: Где хороший выбор платьев для полных?

Сообщение inga43 » 23 июн 2016, 15:03

у мня немного не стандартная фигура, у меня широкие плечи, по этому не все вещи мне подходят. Я нашла себе альтернативу, то что мне нравится я шью на заказ
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя Anatup

Re: Где хороший выбор платьев для полных?

Сообщение Anatup » 19 фев 2018, 22:38

Заказываю в этом магазине уже не первый раз https://unigma.ru/dlja-zhenshhin/zhensk ... -razmerov/ , очень довольна товарами . Заказанное мною платье сидит на фигуре отлично, а ткань очень мягкая и приятная к телу.. Фигуру делает стройней! Осталась очень довольной , обращайтесь к ним!
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11299
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Где хороший выбор платьев для полных?

Сообщение UNCLE1911 » 20 фев 2018, 06:55

Путана, а ты еще и жирная? Тебя только восточные джигиты заказывают?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Где хороший выбор платьев для полных?

Сообщение Anthonn » Сегодня, 14:19

На зарубежных сайтах разумеется, выгодно заказать через кэшбэк https://epn.bz/ru/cashback/shops/ozon/ Одежды там на любой вкус и на любой размер. Советую так заказать одежду.
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