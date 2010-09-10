Где хороший выбор платьев для полных?
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Re: Где хороший выбор платьев для полных?
А покаж ка нам объем талии, гражданка Знаток Сайтов с Большими Размерами.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
да в любом магазине есть большие размеры
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
у мня немного не стандартная фигура, у меня широкие плечи, по этому не все вещи мне подходят. Я нашла себе альтернативу, то что мне нравится я шью на заказ
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
Заказываю в этом магазине уже не первый раз https://unigma.ru/dlja-zhenshhin/zhensk ... -razmerov/ , очень довольна товарами . Заказанное мною платье сидит на фигуре отлично, а ткань очень мягкая и приятная к телу.. Фигуру делает стройней! Осталась очень довольной , обращайтесь к ним!
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
Путана, а ты еще и жирная? Тебя только восточные джигиты заказывают?)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
На зарубежных сайтах разумеется, выгодно заказать через кэшбэк https://epn.bz/ru/cashback/shops/ozon/ Одежды там на любой вкус и на любой размер. Советую так заказать одежду.
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
AndreevaS писал(а):да в любом магазине есть большие размеры
Не в любом. В основном во всех магазинах с более-менее стильной одеждой размеры заканчиваются на 48. Это я вам из собственного опыта говорю так что это действительно проблема. Мне удается найти одежду больших размеров в интернет-магазинах, чаще всего в Самая МоднаЯ. Вот недавно платье на Новый год купила https://samaya-modnaya.ru/cat/zhenskaya ... -razmerov/ . Реально на мою фигуру ничего лучше не найдешь.
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
Здесь много платьев для женщин в теле https://step.mk.ua. Есть весьма привлекательные модели. Единственный немаловажный нюанс - это украинский интернет магазин, поэтому доставка будет немного дороже, чем из российских магазинов. Зато исходные цены весьма привлекательные, поэтому как говорится: не все однозначно.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Где хороший выбор платьев для полных?
Кстати я для своей мамы заказывала платье не лето в этом интернет магазине: https://samaya-modnaya.ru/cat/zhenskaya ... ie-platya/ А она у меня скажем не худенькая , здесь можно подобрать все размеры и выбор к тому же не плохой, качество хорошее и цены приемлемые. Так что, смело заходи.
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