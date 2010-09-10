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Barabulka222 Гость RZN.info Сообщения: 48 Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37 Re: Кошки Цитата Сообщение Barabulka222 » 08 дек 2016, 13:16 Заведите сфинкса, на лысых кошек не бывает аллергии. Знаете какие они ласковые, везде будут с вами, во всех домашних делах участвовать и с ребятишками играть. И ухаживать за ними не сложно,. Да и вообще сейчас не нужно тащить на себе мешки с кормами и наполнителями, есть специальная сеть магазинов для животных, где можно все по интернету заказать. Мне лично очень здесь http://4lapy.ru/online_shop/ нравиться заказывать. Для животных есть абсолютно все и цены низкие. Вернуться к началу

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