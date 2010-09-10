Кошки

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Анна БК
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 14:53

Re: Кошки

Сообщение Анна БК » 10 авг 2016, 11:14

скиньте фото очень интересно посмотреть на чудо кота
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Кошки

Сообщение Barabulka222 » 08 дек 2016, 13:16

Заведите сфинкса, на лысых кошек не бывает аллергии. Знаете какие они ласковые, везде будут с вами, во всех домашних делах участвовать и с ребятишками играть. И ухаживать за ними не сложно,. Да и вообще сейчас не нужно тащить на себе мешки с кормами и наполнителями, есть специальная сеть магазинов для животных, где можно все по интернету заказать. Мне лично очень здесь http://4lapy.ru/online_shop/ нравиться заказывать. Для животных есть абсолютно все и цены низкие.
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Anutka Krasa
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 08:49

Re: Кошки

Сообщение Anutka Krasa » 12 дек 2016, 08:56

Очаровательный киски, толь ко вот сфинксов не люблю.
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SorokinBoris358
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 12:18

Re: Кошки

Сообщение SorokinBoris358 » Сегодня, 12:21

Когда заведёте всё же маленького котёнка, можете почитать интересную статью, не давно наткнулся как ухаживать за маленьким котенком. Очень интересно написано!
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