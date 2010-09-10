Кошки
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Re: Кошки
скиньте фото очень интересно посмотреть на чудо кота
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Кошки
Заведите сфинкса, на лысых кошек не бывает аллергии. Знаете какие они ласковые, везде будут с вами, во всех домашних делах участвовать и с ребятишками играть. И ухаживать за ними не сложно,. Да и вообще сейчас не нужно тащить на себе мешки с кормами и наполнителями, есть специальная сеть магазинов для животных, где можно все по интернету заказать. Мне лично очень здесь http://4lapy.ru/online_shop/ нравиться заказывать. Для животных есть абсолютно все и цены низкие.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 дек 2016, 08:49
Re: Кошки
Очаровательный киски, толь ко вот сфинксов не люблю.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:18
Re: Кошки
Когда заведёте всё же маленького котёнка, можете почитать интересную статью, не давно наткнулся как ухаживать за маленьким котенком. Очень интересно написано!
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