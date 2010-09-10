Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
22.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб TINKOFF BANK CARD
23.12.16г на карту Сбербанка + 500 руб от Марины Сергеевны Е.
23.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Елены Вячеславовны Л. с сообщением «Для Павла»
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 148.289 руб
Осталось собрать: 169.771 руб
Спасибо Всем!
22.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб TINKOFF BANK CARD
23.12.16г на карту Сбербанка + 500 руб от Марины Сергеевны Е.
23.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Елены Вячеславовны Л. с сообщением «Для Павла»
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 148.289 руб
Осталось собрать: 169.771 руб
Спасибо Всем!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Здравствуйте, дорогие друзья! Немного новостей о Паше. Павел закончил учебу, позади первое полугодие, закончил хорошо. Сегодня первый день каникул, вдоволь выспался и целый день, практически, посвятил своим делам. Во вторник Павел ходил в школу на КВН среди старшеклассников. Время провели отлично, повеселились от души. С веселым настроением на каникулы.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/33297111.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/31996761.jpg
Еще у Паши вышли в свет его рассказы, как мы уже писали, рассказы были в редакции журнала "Свободный полет", а сейчас главный редактор этого журнала порадовал Павла, журнал издан, в него вошли и Пашины рассказы, но издание нам пришлют по почте только после Нового года. Ну ничего страшного. С нетерпением ждем, очень интересно.
Есть у нас с Пашей еще одна потрясающая новость. Павел награжден Нагрудным знаком «Горячее сердце». Нас приглашают принять участие в Торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале в Москве. Вот такой потрясающий подарок нам на Новый год. Всем огромное спасибо! Очень неожиданно и приятно одновременно.
Всех поздравляем с наступающим Новым 2017 годом! Если проанализировать уходящий год, то для нас он был удачным и счастливым! Пусть и наступающий год принесет много позитивного и радостного! Мечтайте и верьте в мечту! Мечты сбываются! С Новым годом, дорогие друзья! Всех Вам благ!
Поступления:
27.12.16г на карту СБ + 500 руб KEMEROVO OSB ...0194
27.12.16г на карту СБ + 500 руб от Ольги Николаевны Г.
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 149.289 руб
Осталось: 168.771 руб
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/33297111.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/31996761.jpg
Еще у Паши вышли в свет его рассказы, как мы уже писали, рассказы были в редакции журнала "Свободный полет", а сейчас главный редактор этого журнала порадовал Павла, журнал издан, в него вошли и Пашины рассказы, но издание нам пришлют по почте только после Нового года. Ну ничего страшного. С нетерпением ждем, очень интересно.
Есть у нас с Пашей еще одна потрясающая новость. Павел награжден Нагрудным знаком «Горячее сердце». Нас приглашают принять участие в Торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале в Москве. Вот такой потрясающий подарок нам на Новый год. Всем огромное спасибо! Очень неожиданно и приятно одновременно.
Всех поздравляем с наступающим Новым 2017 годом! Если проанализировать уходящий год, то для нас он был удачным и счастливым! Пусть и наступающий год принесет много позитивного и радостного! Мечтайте и верьте в мечту! Мечты сбываются! С Новым годом, дорогие друзья! Всех Вам благ!
Поступления:
27.12.16г на карту СБ + 500 руб KEMEROVO OSB ...0194
27.12.16г на карту СБ + 500 руб от Ольги Николаевны Г.
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 149.289 руб
Осталось: 168.771 руб
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