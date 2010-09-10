Сообщение etelbukova » 30 дек 2016, 00:44

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Здравствуйте, дорогие друзья! Немного новостей о Паше. Павел закончил учебу, позади первое полугодие, закончил хорошо. Сегодня первый день каникул, вдоволь выспался и целый день, практически, посвятил своим делам. Во вторник Павел ходил в школу на КВН среди старшеклассников. Время провели отлично, повеселились от души. С веселым настроением на каникулы.Еще у Паши вышли в свет его рассказы, как мы уже писали, рассказы были в редакции журнала "Свободный полет", а сейчас главный редактор этого журнала порадовал Павла, журнал издан, в него вошли и Пашины рассказы, но издание нам пришлют по почте только после Нового года. Ну ничего страшного. С нетерпением ждем, очень интересно.Есть у нас с Пашей еще одна потрясающая новость. Павел награжден Нагрудным знаком «Горячее сердце». Нас приглашают принять участие в Торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале в Москве. Вот такой потрясающий подарок нам на Новый год. Всем огромное спасибо! Очень неожиданно и приятно одновременно.Всех поздравляем с наступающим Новым 2017 годом! Если проанализировать уходящий год, то для нас он был удачным и счастливым! Пусть и наступающий год принесет много позитивного и радостного! Мечтайте и верьте в мечту! Мечты сбываются! С Новым годом, дорогие друзья! Всех Вам благ!27.12.16г на карту СБ + 500 руб KEMEROVO OSB ...019427.12.16г на карту СБ + 500 руб от Ольги Николаевны Г.