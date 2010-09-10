Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
22.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб TINKOFF BANK CARD
23.12.16г на карту Сбербанка + 500 руб от Марины Сергеевны Е.
23.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Елены Вячеславовны Л. с сообщением «Для Павла»
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 148.289 руб
Осталось собрать: 169.771 руб
Спасибо Всем!
22.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб TINKOFF BANK CARD
23.12.16г на карту Сбербанка + 500 руб от Марины Сергеевны Е.
23.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Елены Вячеславовны Л. с сообщением «Для Павла»
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 148.289 руб
Осталось собрать: 169.771 руб
Спасибо Всем!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Здравствуйте, дорогие друзья! Немного новостей о Паше. Павел закончил учебу, позади первое полугодие, закончил хорошо. Сегодня первый день каникул, вдоволь выспался и целый день, практически, посвятил своим делам. Во вторник Павел ходил в школу на КВН среди старшеклассников. Время провели отлично, повеселились от души. С веселым настроением на каникулы.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/33297111.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/31996761.jpg
Еще у Паши вышли в свет его рассказы, как мы уже писали, рассказы были в редакции журнала "Свободный полет", а сейчас главный редактор этого журнала порадовал Павла, журнал издан, в него вошли и Пашины рассказы, но издание нам пришлют по почте только после Нового года. Ну ничего страшного. С нетерпением ждем, очень интересно.
Есть у нас с Пашей еще одна потрясающая новость. Павел награжден Нагрудным знаком «Горячее сердце». Нас приглашают принять участие в Торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале в Москве. Вот такой потрясающий подарок нам на Новый год. Всем огромное спасибо! Очень неожиданно и приятно одновременно.
Всех поздравляем с наступающим Новым 2017 годом! Если проанализировать уходящий год, то для нас он был удачным и счастливым! Пусть и наступающий год принесет много позитивного и радостного! Мечтайте и верьте в мечту! Мечты сбываются! С Новым годом, дорогие друзья! Всех Вам благ!
Поступления:
27.12.16г на карту СБ + 500 руб KEMEROVO OSB ...0194
27.12.16г на карту СБ + 500 руб от Ольги Николаевны Г.
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 149.289 руб
Осталось: 168.771 руб
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/33297111.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/31996761.jpg
Еще у Паши вышли в свет его рассказы, как мы уже писали, рассказы были в редакции журнала "Свободный полет", а сейчас главный редактор этого журнала порадовал Павла, журнал издан, в него вошли и Пашины рассказы, но издание нам пришлют по почте только после Нового года. Ну ничего страшного. С нетерпением ждем, очень интересно.
Есть у нас с Пашей еще одна потрясающая новость. Павел награжден Нагрудным знаком «Горячее сердце». Нас приглашают принять участие в Торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале в Москве. Вот такой потрясающий подарок нам на Новый год. Всем огромное спасибо! Очень неожиданно и приятно одновременно.
Всех поздравляем с наступающим Новым 2017 годом! Если проанализировать уходящий год, то для нас он был удачным и счастливым! Пусть и наступающий год принесет много позитивного и радостного! Мечтайте и верьте в мечту! Мечты сбываются! С Новым годом, дорогие друзья! Всех Вам благ!
Поступления:
27.12.16г на карту СБ + 500 руб KEMEROVO OSB ...0194
27.12.16г на карту СБ + 500 руб от Ольги Николаевны Г.
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 149.289 руб
Осталось: 168.771 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
30.12.16г на карту СБ +1.000 руб TINKOFF BANK CARD
Огромное спасибо за поддержку!
Всех с Рождеством Христовым!
Рождество - это праздник любви и добра
В нем так много тепла, света и волшебства.
Мы желаем, чтоб всем в этот день и всегда
Ярко путь освещала большая звезда!
Мы желаем, чтоб в жизни не встретили бед,
Чтоб у вас был всегда кров и сытный обед,
Чтобы счастье и радость царили в семье,
Чтобы горе и боль не настигли нигде!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/01997989.jpg
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 150.289 руб
Осталось: 167.771 руб
30.12.16г на карту СБ +1.000 руб TINKOFF BANK CARD
Огромное спасибо за поддержку!
Всех с Рождеством Христовым!
Рождество - это праздник любви и добра
В нем так много тепла, света и волшебства.
Мы желаем, чтоб всем в этот день и всегда
Ярко путь освещала большая звезда!
Мы желаем, чтоб в жизни не встретили бед,
Чтоб у вас был всегда кров и сытный обед,
Чтобы счастье и радость царили в семье,
Чтобы горе и боль не настигли нигде!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/01997989.jpg
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 150.289 руб
Осталось: 167.771 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет!
Из маркетинга санатория нам прислали новый счет, уж очень мы надеялись, что цены, на те номера, которые без удобств, не подорожают, а нет. Жаль, но ничего не поделаешь. Еще маркетинг уведомил нас, что на забронированное нами число нет свободных номеров, даже без удобств, хотя раньше, эти номера таким спросом не пользовались. Ведь прежде всего путевками обеспечивают военнослужащих и их семьи, поскольку санаторий принадлежит МО, и видимо желающих пройти лечение становится все больше, на лето все номера заняты. Нам предложили или начать курс с 10 августа, или пройти курс в 21 день, что нас, естественно не устраивает, мы согласились на 10 августа. Сумма к сбору не маленькая, есть надежда, что успеем собрать.
Счет на 10 августа 2017г
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/18763720.jpg
Поступления:
16.01.17г на карту Сбербанка +300 руб от Анны Алексеевны Д.
25.01.17г на карту СБ + 2.500 руб от Инны Александровны С.
25.01.17г на карту СБ + 200 руб от Марины Александровны Д.
25.01.17г на карту СБ + 500 руб от Светланы Сергеевны Л.
25.01.17г на карту СБ + 300 руб от Ольги Геннадьевны Г.
26.01.17г на карту СБ + 200 руб от Натальи Валерьевны П.
02.02.17 г на карту Сб + 1000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением "Помощь"
09.02.17г на карту СБ + 1000 руб от Ольги Михайловны Ш.
Огромное спасибо Всем за помощб!
Вношу корректировку в сбор.
[b]Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 156.289 руб
Осталось к сбору: 206.985 руб до 10.08.17г
Из маркетинга санатория нам прислали новый счет, уж очень мы надеялись, что цены, на те номера, которые без удобств, не подорожают, а нет. Жаль, но ничего не поделаешь. Еще маркетинг уведомил нас, что на забронированное нами число нет свободных номеров, даже без удобств, хотя раньше, эти номера таким спросом не пользовались. Ведь прежде всего путевками обеспечивают военнослужащих и их семьи, поскольку санаторий принадлежит МО, и видимо желающих пройти лечение становится все больше, на лето все номера заняты. Нам предложили или начать курс с 10 августа, или пройти курс в 21 день, что нас, естественно не устраивает, мы согласились на 10 августа. Сумма к сбору не маленькая, есть надежда, что успеем собрать.
Счет на 10 августа 2017г
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/18763720.jpg
Поступления:
16.01.17г на карту Сбербанка +300 руб от Анны Алексеевны Д.
25.01.17г на карту СБ + 2.500 руб от Инны Александровны С.
25.01.17г на карту СБ + 200 руб от Марины Александровны Д.
25.01.17г на карту СБ + 500 руб от Светланы Сергеевны Л.
25.01.17г на карту СБ + 300 руб от Ольги Геннадьевны Г.
26.01.17г на карту СБ + 200 руб от Натальи Валерьевны П.
02.02.17 г на карту Сб + 1000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением "Помощь"
09.02.17г на карту СБ + 1000 руб от Ольги Михайловны Ш.
Огромное спасибо Всем за помощб!
Вношу корректировку в сбор.
[b]Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 156.289 руб
Осталось к сбору: 206.985 руб до 10.08.17г
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