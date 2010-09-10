Сообщение etelbukova » 24 янв 2017, 23:52

Вношу корректировку в сбор.



Необходимо собрать: 363.274 руб

Собрано на 24.01.2017г: 150.589 руб

Осталось собрать: 212.685 руб

Срок сбора до 10.08.2017года

Всем привет! Дни идут стремительно и насыщенно. Конечно есть такие новости, которые не очень радуют, но мы стараемся не обращать на это внимания, ведь жизнь она и должна быть разная. Вот, например, переживаем за свой компьютер, начинает вредничать, что совсем не кстати, сделали заявку, ждем специалиста наладчика из нашей школы, думаю, что наши неполадки не страшны и поправимы.Еще Павел остался без учителя по английскому и без классного руководителя, она ушла в декретный отпуск (она была в одном лице и классным руководителем и учителем английского), но с классным руководителем вопрос решился без проблем, а вот с английским не разрешился вопрос и учителя пока нет, но и тут есть выход, Паша занимается самостоятельно по видео-урокам, ничего страшного, в переводчики он не собирается.Павел смотрит на жизнь с оптимизмом, планов много и надо трудиться. Не смотря на загруженность в школах, он не забывает свои упражнения ЛФК, многие из которых делает самостоятельно и говорит, что в комплексе есть такие упражнения, которые с инструктором получались куда лучше и правильнее. Это и понятно. Но наша задача сохранить результат, а это трудно, если не пересилить себя и не заниматься, поэтому надо делать все возможное, вода камень точит.Занятия на беговой дорожке маленько выстроили по другому, Паша занимается не один раз, как обычно, а два раза, он так уже пробовал, так удобнее и продуктивнее, потому что он сильно устает от тренировок и лучше несколько раз пройти. Он лучше стал ходить по квартире за одну руку, но чаще под руку.Из маркетинга санатория нам наконец-то прислали новый счет, уж очень мы надеялись, что цены, на те номера, которые без удобств, не подорожают, а нет. Жаль, но ничего не поделаешь. Еще маркетинг уведомил нас, что на забронированное нами число нет свободных номеров, даже без удобств, хотя раньше, эти номера таким спросом не пользовались. Ведь прежде всего путевками обеспечивают военнослужащих и их семьи, поскольку санаторий принадлежит МО, и видимо желающих пройти лечение становится все больше, на лето все номера заняты. Нам предложили или начать курс с 10 августа, или пройти курс в 21 день, но пораньше, что нас, естественно не устраивает, нам необходим длительный курс, поэтому мы согласились на 10 августа. Сумма к сбору не маленькая, есть надежда, что успеем собрать. Ну вот вроде и все наши новости на сегодня.Счет на 10 августа 2017гА еще Павел просил, чтобы я выставила его творения для Вас. Так вот, кому будет интересно почитать, вот ссылка на журнал, не судите строго, но отзывам будем рады, нам даже очень интересно услышать ваше мнение. Писал давно, но только сейчас получилось выпустить. Так у писателей бывает, а когда не готово, так и показывать никому не хочется.Поступления:16.01.17г на карту Сбербанка +300 руб от Анны Алексеевны Д.Огромное спасибо за поддержку!