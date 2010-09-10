Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
22.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб TINKOFF BANK CARD
23.12.16г на карту Сбербанка + 500 руб от Марины Сергеевны Е.
23.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Елены Вячеславовны Л. с сообщением «Для Павла»
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 148.289 руб
Осталось собрать: 169.771 руб
Спасибо Всем!
22.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб TINKOFF BANK CARD
23.12.16г на карту Сбербанка + 500 руб от Марины Сергеевны Е.
23.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Елены Вячеславовны Л. с сообщением «Для Павла»
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 148.289 руб
Осталось собрать: 169.771 руб
Спасибо Всем!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Здравствуйте, дорогие друзья! Немного новостей о Паше. Павел закончил учебу, позади первое полугодие, закончил хорошо. Сегодня первый день каникул, вдоволь выспался и целый день, практически, посвятил своим делам. Во вторник Павел ходил в школу на КВН среди старшеклассников. Время провели отлично, повеселились от души. С веселым настроением на каникулы.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/33297111.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/31996761.jpg
Еще у Паши вышли в свет его рассказы, как мы уже писали, рассказы были в редакции журнала "Свободный полет", а сейчас главный редактор этого журнала порадовал Павла, журнал издан, в него вошли и Пашины рассказы, но издание нам пришлют по почте только после Нового года. Ну ничего страшного. С нетерпением ждем, очень интересно.
Есть у нас с Пашей еще одна потрясающая новость. Павел награжден Нагрудным знаком «Горячее сердце». Нас приглашают принять участие в Торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале в Москве. Вот такой потрясающий подарок нам на Новый год. Всем огромное спасибо! Очень неожиданно и приятно одновременно.
Всех поздравляем с наступающим Новым 2017 годом! Если проанализировать уходящий год, то для нас он был удачным и счастливым! Пусть и наступающий год принесет много позитивного и радостного! Мечтайте и верьте в мечту! Мечты сбываются! С Новым годом, дорогие друзья! Всех Вам благ!
Поступления:
27.12.16г на карту СБ + 500 руб KEMEROVO OSB ...0194
27.12.16г на карту СБ + 500 руб от Ольги Николаевны Г.
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 149.289 руб
Осталось: 168.771 руб
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/33297111.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/31996761.jpg
Еще у Паши вышли в свет его рассказы, как мы уже писали, рассказы были в редакции журнала "Свободный полет", а сейчас главный редактор этого журнала порадовал Павла, журнал издан, в него вошли и Пашины рассказы, но издание нам пришлют по почте только после Нового года. Ну ничего страшного. С нетерпением ждем, очень интересно.
Есть у нас с Пашей еще одна потрясающая новость. Павел награжден Нагрудным знаком «Горячее сердце». Нас приглашают принять участие в Торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале в Москве. Вот такой потрясающий подарок нам на Новый год. Всем огромное спасибо! Очень неожиданно и приятно одновременно.
Всех поздравляем с наступающим Новым 2017 годом! Если проанализировать уходящий год, то для нас он был удачным и счастливым! Пусть и наступающий год принесет много позитивного и радостного! Мечтайте и верьте в мечту! Мечты сбываются! С Новым годом, дорогие друзья! Всех Вам благ!
Поступления:
27.12.16г на карту СБ + 500 руб KEMEROVO OSB ...0194
27.12.16г на карту СБ + 500 руб от Ольги Николаевны Г.
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 149.289 руб
Осталось: 168.771 руб
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
30.12.16г на карту СБ +1.000 руб TINKOFF BANK CARD
Огромное спасибо за поддержку!
Всех с Рождеством Христовым!
Рождество - это праздник любви и добра
В нем так много тепла, света и волшебства.
Мы желаем, чтоб всем в этот день и всегда
Ярко путь освещала большая звезда!
Мы желаем, чтоб в жизни не встретили бед,
Чтоб у вас был всегда кров и сытный обед,
Чтобы счастье и радость царили в семье,
Чтобы горе и боль не настигли нигде!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/01997989.jpg
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 150.289 руб
Осталось: 167.771 руб
30.12.16г на карту СБ +1.000 руб TINKOFF BANK CARD
Огромное спасибо за поддержку!
Всех с Рождеством Христовым!
Рождество - это праздник любви и добра
В нем так много тепла, света и волшебства.
Мы желаем, чтоб всем в этот день и всегда
Ярко путь освещала большая звезда!
Мы желаем, чтоб в жизни не встретили бед,
Чтоб у вас был всегда кров и сытный обед,
Чтобы счастье и радость царили в семье,
Чтобы горе и боль не настигли нигде!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/01997989.jpg
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 150.289 руб
Осталось: 167.771 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет! Дни идут стремительно и насыщенно. Конечно есть такие новости, которые не очень радуют, но мы стараемся не обращать на это внимания, ведь жизнь она и должна быть разная. Вот, например, переживаем за свой компьютер, начинает вредничать, что совсем не кстати, сделали заявку, ждем специалиста наладчика из нашей школы, думаю, что наши неполадки не страшны и поправимы.
Еще Павел остался без учителя по английскому и без классного руководителя, она ушла в декретный отпуск (она была в одном лице и классным руководителем и учителем английского), но с классным руководителем вопрос решился без проблем, а вот с английским не разрешился вопрос и учителя пока нет, но и тут есть выход, Паша занимается самостоятельно по видео-урокам, ничего страшного, в переводчики он не собирается.
Павел смотрит на жизнь с оптимизмом, планов много и надо трудиться. Не смотря на загруженность в школах, он не забывает свои упражнения ЛФК, многие из которых делает самостоятельно и говорит, что в комплексе есть такие упражнения, которые с инструктором получались куда лучше и правильнее. Это и понятно. Но наша задача сохранить результат, а это трудно, если не пересилить себя и не заниматься, поэтому надо делать все возможное, вода камень точит.
Занятия на беговой дорожке маленько выстроили по другому, Паша занимается не один раз, как обычно, а два раза, он так уже пробовал, так удобнее и продуктивнее, потому что он сильно устает от тренировок и лучше несколько раз пройти. Он лучше стал ходить по квартире за одну руку, но чаще под руку.
Из маркетинга санатория нам наконец-то прислали новый счет, уж очень мы надеялись, что цены, на те номера, которые без удобств, не подорожают, а нет. Жаль, но ничего не поделаешь. Еще маркетинг уведомил нас, что на забронированное нами число нет свободных номеров, даже без удобств, хотя раньше, эти номера таким спросом не пользовались. Ведь прежде всего путевками обеспечивают военнослужащих и их семьи, поскольку санаторий принадлежит МО, и видимо желающих пройти лечение становится все больше, на лето все номера заняты. Нам предложили или начать курс с 10 августа, или пройти курс в 21 день, но пораньше, что нас, естественно не устраивает, нам необходим длительный курс, поэтому мы согласились на 10 августа. Сумма к сбору не маленькая, есть надежда, что успеем собрать. Ну вот вроде и все наши новости на сегодня.
Счет на 10 августа 2017г
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/18763720.jpg
А еще Павел просил, чтобы я выставила его творения для Вас. Так вот, кому будет интересно почитать, вот ссылка на журнал, не судите строго, но отзывам будем рады, нам даже очень интересно услышать ваше мнение. Писал давно, но только сейчас получилось выпустить. Так у писателей бывает, а когда не готово, так и показывать никому не хочется.
ССЫЛКА
Поступления:
16.01.17г на карту Сбербанка +300 руб от Анны Алексеевны Д.
Огромное спасибо за поддержку!
Вношу корректировку в сбор.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано на 24.01.2017г: 150.589 руб
Осталось собрать: 212.685 руб
Срок сбора до 10.08.2017года
Еще Павел остался без учителя по английскому и без классного руководителя, она ушла в декретный отпуск (она была в одном лице и классным руководителем и учителем английского), но с классным руководителем вопрос решился без проблем, а вот с английским не разрешился вопрос и учителя пока нет, но и тут есть выход, Паша занимается самостоятельно по видео-урокам, ничего страшного, в переводчики он не собирается.
Павел смотрит на жизнь с оптимизмом, планов много и надо трудиться. Не смотря на загруженность в школах, он не забывает свои упражнения ЛФК, многие из которых делает самостоятельно и говорит, что в комплексе есть такие упражнения, которые с инструктором получались куда лучше и правильнее. Это и понятно. Но наша задача сохранить результат, а это трудно, если не пересилить себя и не заниматься, поэтому надо делать все возможное, вода камень точит.
Занятия на беговой дорожке маленько выстроили по другому, Паша занимается не один раз, как обычно, а два раза, он так уже пробовал, так удобнее и продуктивнее, потому что он сильно устает от тренировок и лучше несколько раз пройти. Он лучше стал ходить по квартире за одну руку, но чаще под руку.
Из маркетинга санатория нам наконец-то прислали новый счет, уж очень мы надеялись, что цены, на те номера, которые без удобств, не подорожают, а нет. Жаль, но ничего не поделаешь. Еще маркетинг уведомил нас, что на забронированное нами число нет свободных номеров, даже без удобств, хотя раньше, эти номера таким спросом не пользовались. Ведь прежде всего путевками обеспечивают военнослужащих и их семьи, поскольку санаторий принадлежит МО, и видимо желающих пройти лечение становится все больше, на лето все номера заняты. Нам предложили или начать курс с 10 августа, или пройти курс в 21 день, но пораньше, что нас, естественно не устраивает, нам необходим длительный курс, поэтому мы согласились на 10 августа. Сумма к сбору не маленькая, есть надежда, что успеем собрать. Ну вот вроде и все наши новости на сегодня.
Счет на 10 августа 2017г
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/18763720.jpg
А еще Павел просил, чтобы я выставила его творения для Вас. Так вот, кому будет интересно почитать, вот ссылка на журнал, не судите строго, но отзывам будем рады, нам даже очень интересно услышать ваше мнение. Писал давно, но только сейчас получилось выпустить. Так у писателей бывает, а когда не готово, так и показывать никому не хочется.
ССЫЛКА
Поступления:
16.01.17г на карту Сбербанка +300 руб от Анны Алексеевны Д.
Огромное спасибо за поддержку!
Вношу корректировку в сбор.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано на 24.01.2017г: 150.589 руб
Осталось собрать: 212.685 руб
Срок сбора до 10.08.2017года
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Ура! Сбор продвигается. Отчет о поступлениях:
25.01.17г на карту СБ + 2.500 руб от Инны Александровны С.
25.01.17г на карту СБ + 200 руб от Марины Александровны Д.
25.01.17г на карту СБ + 500 руб от Светланы Сергеевны Л.
25.01.17г на карту СБ + 300 руб от Ольги Геннадьевны Г.
Благодарим всех, кто помогает нам. Мы очень ценим Вашу поддержку и помощь, не важно какая она. Важно, что Вы с теплом и добротой относитесь к нам.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/47176414.jpg
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 154.089 руб
Осталось: 209.185 руб
25.01.17г на карту СБ + 2.500 руб от Инны Александровны С.
25.01.17г на карту СБ + 200 руб от Марины Александровны Д.
25.01.17г на карту СБ + 500 руб от Светланы Сергеевны Л.
25.01.17г на карту СБ + 300 руб от Ольги Геннадьевны Г.
Благодарим всех, кто помогает нам. Мы очень ценим Вашу поддержку и помощь, не важно какая она. Важно, что Вы с теплом и добротой относитесь к нам.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/47176414.jpg
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 154.089 руб
Осталось: 209.185 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Добрый вечер, дорогие друзья! В самом разгаре трудовая неделя, у Павла все хорошо. Продолжает заниматься в 2-х школах. Сейчас наконец-то вплотную занялись компьютером, из школы к нам приходил мастер и что можно было сделать на данный момент он сделал, установил. Более трех суток Касперский проверял наш комп(( Ну ничего запаслись терпением…Павел потихоньку привыкает к Word, т.к. раньше он работал в другой системе.
Пока компьютер был не доступен, а Павел практически все уроки выполняет на нем, мы нашли чем заняться, конечно же наши любимые шахматы, стараемся не забывать, хотя времени свободного практически не бывает.
В выходные мы с Павлом ходили на улицу, но для того, чтобы спуститься, мы опять звали помощников, т.к. лифт наш пока для красоты стоит. Но до нас дошла новость, вроде как на днях будет комиссия уже принимать лифт …Ура)) Погуляли отлично, погода чудесная.
15 февраля мы с Павлом летим в Москву на награждение (выше я писала, что Павел награжден нагрудным знаком и нас, в числе немногих, пригласили в Москву), конечно, в глубине души не верили, что все это наяву и происходит с нами, пока нам не прислали билеты на дорогу. Здорово! Павел весь в мыслях,…а как,…а что…интересно ведь. Приедем все расскажем, для лауреатов подготовлена праздничная программа в Москве.
Поступления:
26.01.17г на карту СБ + 200 руб от Натальи Валерьевны П.
02.02.17 г на карту Сб + 1000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением "Помощь"
Огромное спасибо! Пусть в Вашей жизни будет как можно больше счастливых и радостных моментов!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 155.289 руб
Осталось собрать: 207.985 руб
Пока компьютер был не доступен, а Павел практически все уроки выполняет на нем, мы нашли чем заняться, конечно же наши любимые шахматы, стараемся не забывать, хотя времени свободного практически не бывает.
В выходные мы с Павлом ходили на улицу, но для того, чтобы спуститься, мы опять звали помощников, т.к. лифт наш пока для красоты стоит. Но до нас дошла новость, вроде как на днях будет комиссия уже принимать лифт …Ура)) Погуляли отлично, погода чудесная.
15 февраля мы с Павлом летим в Москву на награждение (выше я писала, что Павел награжден нагрудным знаком и нас, в числе немногих, пригласили в Москву), конечно, в глубине души не верили, что все это наяву и происходит с нами, пока нам не прислали билеты на дорогу. Здорово! Павел весь в мыслях,…а как,…а что…интересно ведь. Приедем все расскажем, для лауреатов подготовлена праздничная программа в Москве.
Поступления:
26.01.17г на карту СБ + 200 руб от Натальи Валерьевны П.
02.02.17 г на карту Сб + 1000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением "Помощь"
Огромное спасибо! Пусть в Вашей жизни будет как можно больше счастливых и радостных моментов!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 155.289 руб
Осталось собрать: 207.985 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет, кто следит за нашими новостями! Дни идут своим чередом. Скучать некогда. Павел продолжает заниматься в обычном ритме, чередуя занятия в школах. А чтобы учеба шла только на пользу, образование для Паши очень важно, без физической подготовки никак не справиться, поэтому Павел занимается обязательно и ЛФК, на это тоже стараемся специально уделять время. Очень тяжело совмещать учебу и ЛФК. Школа занимает много времени. Объем заданий большой, но Павел справляется, не скажу, что это дается ему легко, он устает, не всегда что-то хочется делать, но желание реализовать себя в жизни придает ему силы.
Выкладываю ссылку на сайт Фонда социально-культурных инициатив, где официально публикуется электронная версия Почетной книги "Горячее сердце" 2017, в которой размещены рассказы о всех лауреатах Инициативы. Каждая история достойна восхищения и уважения. Обязательно зайдите и почитайте, многие истории трогают до глубины души.
Фонд социально-культурных инициатив
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 155.289 руб
Осталось: 207.985 руб
Выкладываю ссылку на сайт Фонда социально-культурных инициатив, где официально публикуется электронная версия Почетной книги "Горячее сердце" 2017, в которой размещены рассказы о всех лауреатах Инициативы. Каждая история достойна восхищения и уважения. Обязательно зайдите и почитайте, многие истории трогают до глубины души.
Фонд социально-культурных инициатив
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 155.289 руб
Осталось: 207.985 руб
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