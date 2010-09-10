Сообщение etelbukova » 23 фев 2017, 16:17

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Здравствуйте, дорогие наши друзья! Очень долго мы не писали, сейчас напишем обо всем по порядку.Мы ездили с Павлом в Москву на торжественную церемонию вручения нагрудного знака «Горячее сердце». Все прошло на высшем уровне, памятные дипломы, знак «Горячее сердце» и подарки лауреатам вручали общественно-политические деятели и звезды спорта. Эмоции нас просто переполняют, все настолько потрясающе и интересно. Много было в зале известных людей, политиков, артистов, спортсменов, космонавтов, кадетов, суворовцев. Зал был переполнен. Со многими известными людьми Павел познакомился. Церемония прошла в Центральном академическом театре Российской армии. Паша сказал, что очень сильно волновался, когда выходил на сцену, но выстоял и получил свою по-настоящему заслуженную награду «За преодоление трудных жизненных ситуаций, проявленную силу воли и стремление к победе». Награда - это большой стимул двигаться дальше и преодолевать. За то время, которое мы были в Москве, у нас была насыщенная и интересная программа. Лауреатов возили по экскурсиям, рассказывали и показывали Москву, Кремль, Красную площадь, Москвариум, Планетарий, ВДНХ и др. места, ребята увидели и узнали много нового и интересного. Павел счастлив, что познакомился с ребятами и побывал в Москве. Из столицы мы прилетели окрыленные и как-будто с другой планеты, настолько все здорово. Непередаваемые чувства. Конечно же и подустали, Паша много ходил, т.к. уставала сидеть пятая точка. Прилетев из Москвы, нам пришлось остановиться у друзей, т.к. самолет приземлился поздно вечером, а на утро друзья нас повезли в храм, Паша побывал на уроках в воскресной школе при храме, ребята поздравили Павла, затем он сходил на конюшню, пообщался с лошадями. Только к вечеру мы добрались до дома. Впечатления от всего нашего путешествия зашкаливают, но настоящий шквал эмоций, конечно же, от церемонии чествования наших детей. Горжусь своим сыном. По ТК «Звезда» 24 февраля в 15.30 по московскому времени будет показана телевизионная версия награждения лауреатов «Горячее сердце» 2017.Теперь потихоньку приходим в себя. Павел окунулся в учебу, в трудовые будни. Занятия, уроки. Впереди 4 дня выходных, позанимаемся и отдохнем.На этом наша история не заканчивается. По возвращении домой нам позвонила корреспондент нашей местной газеты, и предложила написать статью о Паше, о его силе воли и стремлении двигаться вперед, о его горячем сердце. Может быть, и правда, пример Павла для кого-то послужит примером преодоления. Сегодня, к 23 февраля, в свежем номере уже вышла статья. Это Павлу подарок на 23 февраля. Хотя Паша не любит славу. Нет у него звездной болезни. Слава Богу. А еще Павлу предложили вести в газете рубрику о творчестве и помещать туда свои рассказы, если таковые будут, и будет время. Павел обдумывает. А так почему бы и нет.Вчера, девочки из класса поздравили Павла с 23 февраля. Подарок принесли Паше домой, что тоже очень приятно. Он даже не ожидал. Подарок ручной работы, портрет Паши на обложке тетради. Необычно.По почте из редакции журнала «Свободный полет» нам пришла посылка с Пашиными последними публикациями. Но получить пока не получилось, т.к. сегодня короткий рабочий день у почты, а завтра и послезавтра выходные. Получим журналы только после праздников. В электронке мы их уже нашли и прочитали.Еще у нас приятная новость, наконец-то у нас запустили лифт.Вот такие у нас новости на сегодня.Дорогие друзья, всех поздравляем с праздником Масленицы, и с 23 февраля поздравляем мужскую половину. Желаем вам всего самого наилучшего! Здоровья, добра и счастья Вам и Вашим семьям!08.02.17 на карту Сбербанка + 1000 руб TINKOFF BANK17.02.17 на карту сбербанка + 150 руб от Татьяны Николаевны Д.20.02.17 на карту Сбербанка + 300 руб от Елены Михайловны Ш.Огромное спасибо за поддержку и спасибо, что Вы у нас есть!