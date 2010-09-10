Сообщение etelbukova » 18 мар 2017, 00:26

Поступления:

Необходимо собрать на реабилитацию: 363.274 руб

Собрано: 161.739 руб

Осталось собрать: 201.535 руб

Всем привет, кто следит за нашими новостями! Вот и пролетела еще одна неделя.У Павла все хорошо, много было пропусков из-за пробных экзаменов у выпускников, теперь он чуть больше занимается, работать приходится, чтобы не было каких-то пробелов в дальнейшем."У меня в целом все нормально, в обычном рабочем режиме. Сегодня я отзанимался последний день и каникулы. Но, на каникулах я договорился с учителями, мне надо будет тоже в кое-какие дни позаниматься основными предметами. А так буду заниматься ЛФК и гулять, если позволит погода, сейчас очень здорово на улице, весна в полном разгаре, днем очень тепло, но что будет в ближайшие дни, не известно, может и подмерзнуть, а может и снег выпасть… А ещё меня в каникулы ждёт одно очень важное не законченное дело, возможно в каникулы получится, это касается моего творчества, сейчас не пишется, нет времени, да и настроения пока нет, чтобы писать, в школе бы все успеть..."Втянулся Паша и в свои занятия ЛФК, продолжает заниматься в домашних условиях."Ежедневно стараюсь ходить на беговой дорожке. Получается более менее хорошо, но бывает так, что ноги включают гиперкинезы и начинают путаться, но мама останавливает полотно и я снова начинаю идти потихоньку. Мне нравится заниматься на беговой дорожке. Также, чтобы расслабиться и успокоиться после трудового дня, я лежу на специальной укладке (мешки с песком лежат на моих суставах). Кому-то больно лежать на укладке, т.к. мешки тяжелые и тянет мышцы в суставах, где есть контрактуры, а для меня укладка, конечно же тоже как растяжка, но ещё и помогает при моих гиперкинезах. Мне легче потом себя контролировать".Очень стараемся удержать физическую форму, нам нельзя останавливаться, очень сложно дома усиленно заниматься, т.к. приходится совмещать и школу и занятия ЛФК, Павел устает сильно. Но по мере возможности все упражнения, которые прямо прописал инструктор из санатория, Паша выполняет не спеша, не каждый день все, но чередует, ходит по беговой дорожке почти 20 минут. Но без квалифицированных специалистов нам не обойтись. Чтобы не допустить ухудшения, необходима физическая активность (ЛФК, ходьба) и обязательные регулярные комплексные курсы реабилитации. Чаще всего ухудшения появляются у тех, кто не имеет возможности проходить реабилитацию. Поэтому Паше необходимо попасть на очередной курс реабилитации к специалистам.Еще у Паши появилась новая площадка для его творчества. Местная газета предложила ему сотрудничество. Время от времени присылать в издательство свои творения, и они будут их редактировать, если необходимо и размещать на страницах газеты. Павел взял из копилки более ранние рассказы и решил отправить. Есть у него один любимый рассказ.Желаем всем творить, любить и идти вперед!Из школы дистанционного образования Паше прислали диплом. Паша сначала не мог вспомнить, чтобы он участвовал в такой олимпиаде по физкультуре и спорту, а потом он вспомнил, что как-то на уроке ему учитель просто задавала вопросы, а он писал ответы.07.03.17 на карту Сбербанка поступления + 1000 руб с карты TINKOFF BANK, от доброго человека. Огромное спасибо за постоянную помощь и веру в Павла!Хочу пожелать всем удачных выходных! Спасибо Всем Вам!Наша семья благодарит всех за помощь!