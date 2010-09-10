Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
22.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб TINKOFF BANK CARD
23.12.16г на карту Сбербанка + 500 руб от Марины Сергеевны Е.
23.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Елены Вячеславовны Л. с сообщением «Для Павла»
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 148.289 руб
Осталось собрать: 169.771 руб
Спасибо Всем!
22.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб TINKOFF BANK CARD
23.12.16г на карту Сбербанка + 500 руб от Марины Сергеевны Е.
23.12.16г на карту Сбербанка + 1.000 руб от Елены Вячеславовны Л. с сообщением «Для Павла»
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 148.289 руб
Осталось собрать: 169.771 руб
Спасибо Всем!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Здравствуйте, дорогие друзья! Немного новостей о Паше. Павел закончил учебу, позади первое полугодие, закончил хорошо. Сегодня первый день каникул, вдоволь выспался и целый день, практически, посвятил своим делам. Во вторник Павел ходил в школу на КВН среди старшеклассников. Время провели отлично, повеселились от души. С веселым настроением на каникулы.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/33297111.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/31996761.jpg
Еще у Паши вышли в свет его рассказы, как мы уже писали, рассказы были в редакции журнала "Свободный полет", а сейчас главный редактор этого журнала порадовал Павла, журнал издан, в него вошли и Пашины рассказы, но издание нам пришлют по почте только после Нового года. Ну ничего страшного. С нетерпением ждем, очень интересно.
Есть у нас с Пашей еще одна потрясающая новость. Павел награжден Нагрудным знаком «Горячее сердце». Нас приглашают принять участие в Торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале в Москве. Вот такой потрясающий подарок нам на Новый год. Всем огромное спасибо! Очень неожиданно и приятно одновременно.
Всех поздравляем с наступающим Новым 2017 годом! Если проанализировать уходящий год, то для нас он был удачным и счастливым! Пусть и наступающий год принесет много позитивного и радостного! Мечтайте и верьте в мечту! Мечты сбываются! С Новым годом, дорогие друзья! Всех Вам благ!
Поступления:
27.12.16г на карту СБ + 500 руб KEMEROVO OSB ...0194
27.12.16г на карту СБ + 500 руб от Ольги Николаевны Г.
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 149.289 руб
Осталось: 168.771 руб
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/33297111.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/31996761.jpg
Еще у Паши вышли в свет его рассказы, как мы уже писали, рассказы были в редакции журнала "Свободный полет", а сейчас главный редактор этого журнала порадовал Павла, журнал издан, в него вошли и Пашины рассказы, но издание нам пришлют по почте только после Нового года. Ну ничего страшного. С нетерпением ждем, очень интересно.
Есть у нас с Пашей еще одна потрясающая новость. Павел награжден Нагрудным знаком «Горячее сердце». Нас приглашают принять участие в Торжественной церемонии награждения, которая состоится в феврале в Москве. Вот такой потрясающий подарок нам на Новый год. Всем огромное спасибо! Очень неожиданно и приятно одновременно.
Всех поздравляем с наступающим Новым 2017 годом! Если проанализировать уходящий год, то для нас он был удачным и счастливым! Пусть и наступающий год принесет много позитивного и радостного! Мечтайте и верьте в мечту! Мечты сбываются! С Новым годом, дорогие друзья! Всех Вам благ!
Поступления:
27.12.16г на карту СБ + 500 руб KEMEROVO OSB ...0194
27.12.16г на карту СБ + 500 руб от Ольги Николаевны Г.
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 149.289 руб
Осталось: 168.771 руб
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Поступления:
30.12.16г на карту СБ +1.000 руб TINKOFF BANK CARD
Огромное спасибо за поддержку!
Всех с Рождеством Христовым!
Рождество - это праздник любви и добра
В нем так много тепла, света и волшебства.
Мы желаем, чтоб всем в этот день и всегда
Ярко путь освещала большая звезда!
Мы желаем, чтоб в жизни не встретили бед,
Чтоб у вас был всегда кров и сытный обед,
Чтобы счастье и радость царили в семье,
Чтобы горе и боль не настигли нигде!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/01997989.jpg
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 150.289 руб
Осталось: 167.771 руб
30.12.16г на карту СБ +1.000 руб TINKOFF BANK CARD
Огромное спасибо за поддержку!
Всех с Рождеством Христовым!
Рождество - это праздник любви и добра
В нем так много тепла, света и волшебства.
Мы желаем, чтоб всем в этот день и всегда
Ярко путь освещала большая звезда!
Мы желаем, чтоб в жизни не встретили бед,
Чтоб у вас был всегда кров и сытный обед,
Чтобы счастье и радость царили в семье,
Чтобы горе и боль не настигли нигде!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/01997989.jpg
Необходимо собрать: 318.060 руб
Собрано: 150.289 руб
Осталось: 167.771 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет!
Из маркетинга санатория нам прислали новый счет, уж очень мы надеялись, что цены, на те номера, которые без удобств, не подорожают, а нет. Жаль, но ничего не поделаешь. Еще маркетинг уведомил нас, что на забронированное нами число нет свободных номеров, даже без удобств, хотя раньше, эти номера таким спросом не пользовались. Ведь прежде всего путевками обеспечивают военнослужащих и их семьи, поскольку санаторий принадлежит МО, и видимо желающих пройти лечение становится все больше, на лето все номера заняты. Нам предложили или начать курс с 10 августа, или пройти курс в 21 день, что нас, естественно не устраивает, мы согласились на 10 августа. Сумма к сбору не маленькая, есть надежда, что успеем собрать.
Счет на 10 августа 2017г
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/18763720.jpg
Поступления:
16.01.17г на карту Сбербанка +300 руб от Анны Алексеевны Д.
25.01.17г на карту СБ + 2.500 руб от Инны Александровны С.
25.01.17г на карту СБ + 200 руб от Марины Александровны Д.
25.01.17г на карту СБ + 500 руб от Светланы Сергеевны Л.
25.01.17г на карту СБ + 300 руб от Ольги Геннадьевны Г.
26.01.17г на карту СБ + 200 руб от Натальи Валерьевны П.
02.02.17 г на карту Сб + 1000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением "Помощь"
09.02.17г на карту СБ + 1000 руб от Ольги Михайловны Ш.
Огромное спасибо Всем за помощб!
Вношу корректировку в сбор.
[b]Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 156.289 руб
Осталось к сбору: 206.985 руб до 10.08.17г
Из маркетинга санатория нам прислали новый счет, уж очень мы надеялись, что цены, на те номера, которые без удобств, не подорожают, а нет. Жаль, но ничего не поделаешь. Еще маркетинг уведомил нас, что на забронированное нами число нет свободных номеров, даже без удобств, хотя раньше, эти номера таким спросом не пользовались. Ведь прежде всего путевками обеспечивают военнослужащих и их семьи, поскольку санаторий принадлежит МО, и видимо желающих пройти лечение становится все больше, на лето все номера заняты. Нам предложили или начать курс с 10 августа, или пройти курс в 21 день, что нас, естественно не устраивает, мы согласились на 10 августа. Сумма к сбору не маленькая, есть надежда, что успеем собрать.
Счет на 10 августа 2017г
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/18763720.jpg
Поступления:
16.01.17г на карту Сбербанка +300 руб от Анны Алексеевны Д.
25.01.17г на карту СБ + 2.500 руб от Инны Александровны С.
25.01.17г на карту СБ + 200 руб от Марины Александровны Д.
25.01.17г на карту СБ + 500 руб от Светланы Сергеевны Л.
25.01.17г на карту СБ + 300 руб от Ольги Геннадьевны Г.
26.01.17г на карту СБ + 200 руб от Натальи Валерьевны П.
02.02.17 г на карту Сб + 1000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением "Помощь"
09.02.17г на карту СБ + 1000 руб от Ольги Михайловны Ш.
Огромное спасибо Всем за помощб!
Вношу корректировку в сбор.
[b]Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 156.289 руб
Осталось к сбору: 206.985 руб до 10.08.17г
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Здравствуйте, дорогие наши друзья! Очень долго мы не писали, сейчас напишем обо всем по порядку.
Мы ездили с Павлом в Москву на торжественную церемонию вручения нагрудного знака «Горячее сердце». Все прошло на высшем уровне, памятные дипломы, знак «Горячее сердце» и подарки лауреатам вручали общественно-политические деятели и звезды спорта. Эмоции нас просто переполняют, все настолько потрясающе и интересно. Много было в зале известных людей, политиков, артистов, спортсменов, космонавтов, кадетов, суворовцев. Зал был переполнен. Со многими известными людьми Павел познакомился. Церемония прошла в Центральном академическом театре Российской армии. Паша сказал, что очень сильно волновался, когда выходил на сцену, но выстоял и получил свою по-настоящему заслуженную награду «За преодоление трудных жизненных ситуаций, проявленную силу воли и стремление к победе». Награда - это большой стимул двигаться дальше и преодолевать. За то время, которое мы были в Москве, у нас была насыщенная и интересная программа. Лауреатов возили по экскурсиям, рассказывали и показывали Москву, Кремль, Красную площадь, Москвариум, Планетарий, ВДНХ и др. места, ребята увидели и узнали много нового и интересного. Павел счастлив, что познакомился с ребятами и побывал в Москве. Из столицы мы прилетели окрыленные и как-будто с другой планеты, настолько все здорово. Непередаваемые чувства. Конечно же и подустали, Паша много ходил, т.к. уставала сидеть пятая точка. Прилетев из Москвы, нам пришлось остановиться у друзей, т.к. самолет приземлился поздно вечером, а на утро друзья нас повезли в храм, Паша побывал на уроках в воскресной школе при храме, ребята поздравили Павла, затем он сходил на конюшню, пообщался с лошадями. Только к вечеру мы добрались до дома. Впечатления от всего нашего путешествия зашкаливают, но настоящий шквал эмоций, конечно же, от церемонии чествования наших детей. Горжусь своим сыном. По ТК «Звезда» 24 февраля в 15.30 по московскому времени будет показана телевизионная версия награждения лауреатов «Горячее сердце» 2017.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/54068204.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/54248000.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/73915718.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/53606664.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/78441814.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/74292182.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/13953301.jpg
Теперь потихоньку приходим в себя. Павел окунулся в учебу, в трудовые будни. Занятия, уроки. Впереди 4 дня выходных, позанимаемся и отдохнем.
На этом наша история не заканчивается. По возвращении домой нам позвонила корреспондент нашей местной газеты, и предложила написать статью о Паше, о его силе воли и стремлении двигаться вперед, о его горячем сердце. Может быть, и правда, пример Павла для кого-то послужит примером преодоления. Сегодня, к 23 февраля, в свежем номере уже вышла статья. Это Павлу подарок на 23 февраля. Хотя Паша не любит славу. Нет у него звездной болезни. Слава Богу. А еще Павлу предложили вести в газете рубрику о творчестве и помещать туда свои рассказы, если таковые будут, и будет время. Павел обдумывает. А так почему бы и нет.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/82466707.jpg
Вчера, девочки из класса поздравили Павла с 23 февраля. Подарок принесли Паше домой, что тоже очень приятно. Он даже не ожидал. Подарок ручной работы, портрет Паши на обложке тетради. Необычно.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/16877339.jpg
По почте из редакции журнала «Свободный полет» нам пришла посылка с Пашиными последними публикациями. Но получить пока не получилось, т.к. сегодня короткий рабочий день у почты, а завтра и послезавтра выходные. Получим журналы только после праздников. В электронке мы их уже нашли и прочитали.
Еще у нас приятная новость, наконец-то у нас запустили лифт.
Вот такие у нас новости на сегодня.
Дорогие друзья, всех поздравляем с праздником Масленицы, и с 23 февраля поздравляем мужскую половину. Желаем вам всего самого наилучшего! Здоровья, добра и счастья Вам и Вашим семьям!
Поступления:
08.02.17 на карту Сбербанка + 1000 руб TINKOFF BANK
17.02.17 на карту сбербанка + 150 руб от Татьяны Николаевны Д.
20.02.17 на карту Сбербанка + 300 руб от Елены Михайловны Ш.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 157.739 руб
Осталось собрать: 205.535 руб
Огромное спасибо за поддержку и спасибо, что Вы у нас есть!
Мы ездили с Павлом в Москву на торжественную церемонию вручения нагрудного знака «Горячее сердце». Все прошло на высшем уровне, памятные дипломы, знак «Горячее сердце» и подарки лауреатам вручали общественно-политические деятели и звезды спорта. Эмоции нас просто переполняют, все настолько потрясающе и интересно. Много было в зале известных людей, политиков, артистов, спортсменов, космонавтов, кадетов, суворовцев. Зал был переполнен. Со многими известными людьми Павел познакомился. Церемония прошла в Центральном академическом театре Российской армии. Паша сказал, что очень сильно волновался, когда выходил на сцену, но выстоял и получил свою по-настоящему заслуженную награду «За преодоление трудных жизненных ситуаций, проявленную силу воли и стремление к победе». Награда - это большой стимул двигаться дальше и преодолевать. За то время, которое мы были в Москве, у нас была насыщенная и интересная программа. Лауреатов возили по экскурсиям, рассказывали и показывали Москву, Кремль, Красную площадь, Москвариум, Планетарий, ВДНХ и др. места, ребята увидели и узнали много нового и интересного. Павел счастлив, что познакомился с ребятами и побывал в Москве. Из столицы мы прилетели окрыленные и как-будто с другой планеты, настолько все здорово. Непередаваемые чувства. Конечно же и подустали, Паша много ходил, т.к. уставала сидеть пятая точка. Прилетев из Москвы, нам пришлось остановиться у друзей, т.к. самолет приземлился поздно вечером, а на утро друзья нас повезли в храм, Паша побывал на уроках в воскресной школе при храме, ребята поздравили Павла, затем он сходил на конюшню, пообщался с лошадями. Только к вечеру мы добрались до дома. Впечатления от всего нашего путешествия зашкаливают, но настоящий шквал эмоций, конечно же, от церемонии чествования наших детей. Горжусь своим сыном. По ТК «Звезда» 24 февраля в 15.30 по московскому времени будет показана телевизионная версия награждения лауреатов «Горячее сердце» 2017.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/54068204.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/54248000.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/73915718.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/53606664.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/78441814.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/74292182.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/13953301.jpg
Теперь потихоньку приходим в себя. Павел окунулся в учебу, в трудовые будни. Занятия, уроки. Впереди 4 дня выходных, позанимаемся и отдохнем.
На этом наша история не заканчивается. По возвращении домой нам позвонила корреспондент нашей местной газеты, и предложила написать статью о Паше, о его силе воли и стремлении двигаться вперед, о его горячем сердце. Может быть, и правда, пример Павла для кого-то послужит примером преодоления. Сегодня, к 23 февраля, в свежем номере уже вышла статья. Это Павлу подарок на 23 февраля. Хотя Паша не любит славу. Нет у него звездной болезни. Слава Богу. А еще Павлу предложили вести в газете рубрику о творчестве и помещать туда свои рассказы, если таковые будут, и будет время. Павел обдумывает. А так почему бы и нет.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/82466707.jpg
Вчера, девочки из класса поздравили Павла с 23 февраля. Подарок принесли Паше домой, что тоже очень приятно. Он даже не ожидал. Подарок ручной работы, портрет Паши на обложке тетради. Необычно.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/16877339.jpg
По почте из редакции журнала «Свободный полет» нам пришла посылка с Пашиными последними публикациями. Но получить пока не получилось, т.к. сегодня короткий рабочий день у почты, а завтра и послезавтра выходные. Получим журналы только после праздников. В электронке мы их уже нашли и прочитали.
Еще у нас приятная новость, наконец-то у нас запустили лифт.
Вот такие у нас новости на сегодня.
Дорогие друзья, всех поздравляем с праздником Масленицы, и с 23 февраля поздравляем мужскую половину. Желаем вам всего самого наилучшего! Здоровья, добра и счастья Вам и Вашим семьям!
Поступления:
08.02.17 на карту Сбербанка + 1000 руб TINKOFF BANK
17.02.17 на карту сбербанка + 150 руб от Татьяны Николаевны Д.
20.02.17 на карту Сбербанка + 300 руб от Елены Михайловны Ш.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 157.739 руб
Осталось собрать: 205.535 руб
Огромное спасибо за поддержку и спасибо, что Вы у нас есть!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет, кто читает наши новости! Простите, что чаще не получается писать, не пишем не потому, что нет новостей, а потому, что не всегда успеваем их написать. И все-таки, вот я у компьютера и с удовольствием вам расскажу наши новости.
Да, когда в твоей жизни происходит что-то очень важное и незабываемое, оно надолго в сердце, а может быть и навсегда. Вот вроде прошло время, а люди нам до сих пор звонят из разных уголков нашей необъятной Родины и просто поздравляют с наградой, это трогает, иногда до слез. Еще по почте сегодня пришло огромное письмо от оператора-фотографа с фотографиями и видеосюжетами с мероприятия, которое длилось 3,5 дня. Начала просматривать и не смогла сдержаться, но это слезы радости и гордости за сына.
Но не смотря на все, жизнь наша продолжается, у Павла появились новые друзья, он переписывается с ними. Практически всю прошлую неделю у Паши не было уроков в нашей школе, т.к. то 11-е классы, то 9-е писали пробные экзамены и учителя, то на экзаменах, то на проверке. Уроки шли только в дистанционной школе. Но у Паши есть задания, которые он выполняет самостоятельно, не зависимо есть уроки или нет.
Из поездки Павел вернулся на эмоциональном подъеме и первое время были видны усилившиеся гиперкинезы, но сейчас все восстановилось. Да, гиперкинезы наши зависят от эмоций и Павел учится с ними справляться. Еще ему помогают специальные укладки. Паша продолжает ходьбу на беговой дорожке, старается.
Отчет о поступлениях:
03.03.17г на карту Сбербанка + 2000 руб от Ольги Михайловне Ш. Спасибо Вам большое за доброту, помощь и поддержку!
06.03.17г на карту Сбербанка + 1000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением "Помощь". Спасибо Вам за веру в Пашу!
Всем огромное спасибо!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 160.739 руб
Осталось собрать: 202.535 руб
Да, когда в твоей жизни происходит что-то очень важное и незабываемое, оно надолго в сердце, а может быть и навсегда. Вот вроде прошло время, а люди нам до сих пор звонят из разных уголков нашей необъятной Родины и просто поздравляют с наградой, это трогает, иногда до слез. Еще по почте сегодня пришло огромное письмо от оператора-фотографа с фотографиями и видеосюжетами с мероприятия, которое длилось 3,5 дня. Начала просматривать и не смогла сдержаться, но это слезы радости и гордости за сына.
Но не смотря на все, жизнь наша продолжается, у Павла появились новые друзья, он переписывается с ними. Практически всю прошлую неделю у Паши не было уроков в нашей школе, т.к. то 11-е классы, то 9-е писали пробные экзамены и учителя, то на экзаменах, то на проверке. Уроки шли только в дистанционной школе. Но у Паши есть задания, которые он выполняет самостоятельно, не зависимо есть уроки или нет.
Из поездки Павел вернулся на эмоциональном подъеме и первое время были видны усилившиеся гиперкинезы, но сейчас все восстановилось. Да, гиперкинезы наши зависят от эмоций и Павел учится с ними справляться. Еще ему помогают специальные укладки. Паша продолжает ходьбу на беговой дорожке, старается.
Отчет о поступлениях:
03.03.17г на карту Сбербанка + 2000 руб от Ольги Михайловне Ш. Спасибо Вам большое за доброту, помощь и поддержку!
06.03.17г на карту Сбербанка + 1000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением "Помощь". Спасибо Вам за веру в Пашу!
Всем огромное спасибо!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 160.739 руб
Осталось собрать: 202.535 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет, кто следит за нашими новостями! Вот и пролетела еще одна неделя.
У Павла все хорошо, много было пропусков из-за пробных экзаменов у выпускников, теперь он чуть больше занимается, работать приходится, чтобы не было каких-то пробелов в дальнейшем.
"У меня в целом все нормально, в обычном рабочем режиме. Сегодня я отзанимался последний день и каникулы. Но, на каникулах я договорился с учителями, мне надо будет тоже в кое-какие дни позаниматься основными предметами. А так буду заниматься ЛФК и гулять, если позволит погода, сейчас очень здорово на улице, весна в полном разгаре, днем очень тепло, но что будет в ближайшие дни, не известно, может и подмерзнуть, а может и снег выпасть… А ещё меня в каникулы ждёт одно очень важное не законченное дело, возможно в каникулы получится, это касается моего творчества, сейчас не пишется, нет времени, да и настроения пока нет, чтобы писать, в школе бы все успеть..."
Втянулся Паша и в свои занятия ЛФК, продолжает заниматься в домашних условиях.
"Ежедневно стараюсь ходить на беговой дорожке. Получается более менее хорошо, но бывает так, что ноги включают гиперкинезы и начинают путаться, но мама останавливает полотно и я снова начинаю идти потихоньку. Мне нравится заниматься на беговой дорожке. Также, чтобы расслабиться и успокоиться после трудового дня, я лежу на специальной укладке (мешки с песком лежат на моих суставах). Кому-то больно лежать на укладке, т.к. мешки тяжелые и тянет мышцы в суставах, где есть контрактуры, а для меня укладка, конечно же тоже как растяжка, но ещё и помогает при моих гиперкинезах. Мне легче потом себя контролировать".
Очень стараемся удержать физическую форму, нам нельзя останавливаться, очень сложно дома усиленно заниматься, т.к. приходится совмещать и школу и занятия ЛФК, Павел устает сильно. Но по мере возможности все упражнения, которые прямо прописал инструктор из санатория, Паша выполняет не спеша, не каждый день все, но чередует, ходит по беговой дорожке почти 20 минут. Но без квалифицированных специалистов нам не обойтись. Чтобы не допустить ухудшения, необходима физическая активность (ЛФК, ходьба) и обязательные регулярные комплексные курсы реабилитации. Чаще всего ухудшения появляются у тех, кто не имеет возможности проходить реабилитацию. Поэтому Паше необходимо попасть на очередной курс реабилитации к специалистам.
Еще у Паши появилась новая площадка для его творчества. Местная газета предложила ему сотрудничество. Время от времени присылать в издательство свои творения, и они будут их редактировать, если необходимо и размещать на страницах газеты. Павел взял из копилки более ранние рассказы и решил отправить. Есть у него один любимый рассказ.
Желаем всем творить, любить и идти вперед!
Из школы дистанционного образования Паше прислали диплом. Паша сначала не мог вспомнить, чтобы он участвовал в такой олимпиаде по физкультуре и спорту, а потом он вспомнил, что как-то на уроке ему учитель просто задавала вопросы, а он писал ответы.
Поступления:
07.03.17 на карту Сбербанка поступления + 1000 руб с карты TINKOFF BANK, от доброго человека. Огромное спасибо за постоянную помощь и веру в Павла!
Необходимо собрать на реабилитацию: 363.274 руб
Собрано: 161.739 руб
Осталось собрать: 201.535 руб
Хочу пожелать всем удачных выходных! Спасибо Всем Вам!
Наша семья благодарит всех за помощь!
У Павла все хорошо, много было пропусков из-за пробных экзаменов у выпускников, теперь он чуть больше занимается, работать приходится, чтобы не было каких-то пробелов в дальнейшем.
"У меня в целом все нормально, в обычном рабочем режиме. Сегодня я отзанимался последний день и каникулы. Но, на каникулах я договорился с учителями, мне надо будет тоже в кое-какие дни позаниматься основными предметами. А так буду заниматься ЛФК и гулять, если позволит погода, сейчас очень здорово на улице, весна в полном разгаре, днем очень тепло, но что будет в ближайшие дни, не известно, может и подмерзнуть, а может и снег выпасть… А ещё меня в каникулы ждёт одно очень важное не законченное дело, возможно в каникулы получится, это касается моего творчества, сейчас не пишется, нет времени, да и настроения пока нет, чтобы писать, в школе бы все успеть..."
Втянулся Паша и в свои занятия ЛФК, продолжает заниматься в домашних условиях.
"Ежедневно стараюсь ходить на беговой дорожке. Получается более менее хорошо, но бывает так, что ноги включают гиперкинезы и начинают путаться, но мама останавливает полотно и я снова начинаю идти потихоньку. Мне нравится заниматься на беговой дорожке. Также, чтобы расслабиться и успокоиться после трудового дня, я лежу на специальной укладке (мешки с песком лежат на моих суставах). Кому-то больно лежать на укладке, т.к. мешки тяжелые и тянет мышцы в суставах, где есть контрактуры, а для меня укладка, конечно же тоже как растяжка, но ещё и помогает при моих гиперкинезах. Мне легче потом себя контролировать".
Очень стараемся удержать физическую форму, нам нельзя останавливаться, очень сложно дома усиленно заниматься, т.к. приходится совмещать и школу и занятия ЛФК, Павел устает сильно. Но по мере возможности все упражнения, которые прямо прописал инструктор из санатория, Паша выполняет не спеша, не каждый день все, но чередует, ходит по беговой дорожке почти 20 минут. Но без квалифицированных специалистов нам не обойтись. Чтобы не допустить ухудшения, необходима физическая активность (ЛФК, ходьба) и обязательные регулярные комплексные курсы реабилитации. Чаще всего ухудшения появляются у тех, кто не имеет возможности проходить реабилитацию. Поэтому Паше необходимо попасть на очередной курс реабилитации к специалистам.
Еще у Паши появилась новая площадка для его творчества. Местная газета предложила ему сотрудничество. Время от времени присылать в издательство свои творения, и они будут их редактировать, если необходимо и размещать на страницах газеты. Павел взял из копилки более ранние рассказы и решил отправить. Есть у него один любимый рассказ.
Желаем всем творить, любить и идти вперед!
Из школы дистанционного образования Паше прислали диплом. Паша сначала не мог вспомнить, чтобы он участвовал в такой олимпиаде по физкультуре и спорту, а потом он вспомнил, что как-то на уроке ему учитель просто задавала вопросы, а он писал ответы.
Поступления:
07.03.17 на карту Сбербанка поступления + 1000 руб с карты TINKOFF BANK, от доброго человека. Огромное спасибо за постоянную помощь и веру в Павла!
Необходимо собрать на реабилитацию: 363.274 руб
Собрано: 161.739 руб
Осталось собрать: 201.535 руб
Хочу пожелать всем удачных выходных! Спасибо Всем Вам!
Наша семья благодарит всех за помощь!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет! У нас все по-прежнему. У Паши начались долгожданные каникулы, которые продлятся до конца следующей недели. Каникулы у детей, как отпуск, обязательно за год, но учебный, надо отгулять положенное количество дней, а на какие каникулы эти дни разбросать решают сами школы. Дни насыщены разными делами. Наконец-то, довели до ума наш компьютер, ура, ура, а то невозможно было работать. Сейчас не нарадуемся, особенно Паша, ведь для него это площадка для самореализации.
Когда начались каникулы, Паша почувствовал, насколько он устал и с облегчением вздохнул, что есть время привести свои дела в порядок. Отдыхать тоже надо, первые пару дней он отсыпался.
Денечки пролетают один за другим незаметно. Во вторник Павел занимался математикой с педагогом. Математику у него в этом году ведет завуч школы, и понятно, что практически вся школа на ней, все организационные вопросы, потому у нас много пропусков, часто отменялись уроки. Ну вот Паша и решил позаниматься маленько в каникулы, тем более они длинные.
Вчера мы сходили с Пашей в поликлинику на плановую флюорографию. Все хорошо, на обратном пути прогулялись, думали не удастся, т.к. дороги совсем не чищены от снега и на коляске сложно ехать, нужно ехать на танке, но все-таки удалось. Подождем хоть еще чуточку подтает снег.
Еще появилось время спокойно заниматься ЛФК. Меня радует то, что Павел вот так все чаще и чаще ходит, практически, за одну руку, пока по квартире, на улице для нас еще очень скользко ходить ногами, пока.
Паша отдохнул за эти дни, выспался, и сегодня бодрячком занимался ЛФК, с настроением, с музыкой. Походил на беговой дорожке, занимались без утяжелителей, а видимо снова надо надевать. Выбрасывает иногда ноги при ходьбе, это сказываются гиперкинезы и не все мышцы в работе. Поэтому старается, как может. Старается все упражнения выполнять, чтобы не утратить навыки.
Еще Паша давно хочет сходить в кино "Любовь с ограничениями". Но почему-то сеанс в нашем кинотеатре только утренний. Посмотрим, может и выберем день.
Отчет о поступлениях:
20.03.17г на карту Сбербанка + 2.500 руб от Инны Александровны С. Огромное Вам спасибо за помощь Павлу! Храни Вас Бог!
Необходимо собрать на реабилитацию: 363.274 руб
Собрано: 164.239 руб
Осталось собрать: 199.035 руб
Спасибо Всем!
Когда начались каникулы, Паша почувствовал, насколько он устал и с облегчением вздохнул, что есть время привести свои дела в порядок. Отдыхать тоже надо, первые пару дней он отсыпался.
Денечки пролетают один за другим незаметно. Во вторник Павел занимался математикой с педагогом. Математику у него в этом году ведет завуч школы, и понятно, что практически вся школа на ней, все организационные вопросы, потому у нас много пропусков, часто отменялись уроки. Ну вот Паша и решил позаниматься маленько в каникулы, тем более они длинные.
Вчера мы сходили с Пашей в поликлинику на плановую флюорографию. Все хорошо, на обратном пути прогулялись, думали не удастся, т.к. дороги совсем не чищены от снега и на коляске сложно ехать, нужно ехать на танке, но все-таки удалось. Подождем хоть еще чуточку подтает снег.
Еще появилось время спокойно заниматься ЛФК. Меня радует то, что Павел вот так все чаще и чаще ходит, практически, за одну руку, пока по квартире, на улице для нас еще очень скользко ходить ногами, пока.
Паша отдохнул за эти дни, выспался, и сегодня бодрячком занимался ЛФК, с настроением, с музыкой. Походил на беговой дорожке, занимались без утяжелителей, а видимо снова надо надевать. Выбрасывает иногда ноги при ходьбе, это сказываются гиперкинезы и не все мышцы в работе. Поэтому старается, как может. Старается все упражнения выполнять, чтобы не утратить навыки.
Еще Паша давно хочет сходить в кино "Любовь с ограничениями". Но почему-то сеанс в нашем кинотеатре только утренний. Посмотрим, может и выберем день.
Отчет о поступлениях:
20.03.17г на карту Сбербанка + 2.500 руб от Инны Александровны С. Огромное Вам спасибо за помощь Павлу! Храни Вас Бог!
Необходимо собрать на реабилитацию: 363.274 руб
Собрано: 164.239 руб
Осталось собрать: 199.035 руб
Спасибо Всем!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет, кто интересуется нашей жизнью и просто читает новости о Паше!
Дела продвигаются хорошо, Павел трудится над своим физическим состоянием, хорошо, что никуда не надо торопиться и успевать. Спокойно занимается ЛФК, общается с друзьями в скайпе и переписывается в сетях.
С удовольствием занимается своими делами, которыми есть время заняться, пока нет школы, я не скажу, что Паше в тягость учеба, нет, наоборот, просто сейчас он устал к концу года, и во время учебы нет времени на все те дела, которые хотел бы поделать.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/82345552.jpg
Отчет о поступлениях:
24.03.17г на карту Сбербанка + 200 руб от Ольги Сергеевны М. Спасибо Вам огромное! Низкий поклон!
Необходимо собрать на реабилитацию: 363.274 руб
Собрано: 164.439 руб
Осталось собрать: 198.835 руб
Дела продвигаются хорошо, Павел трудится над своим физическим состоянием, хорошо, что никуда не надо торопиться и успевать. Спокойно занимается ЛФК, общается с друзьями в скайпе и переписывается в сетях.
С удовольствием занимается своими делами, которыми есть время заняться, пока нет школы, я не скажу, что Паше в тягость учеба, нет, наоборот, просто сейчас он устал к концу года, и во время учебы нет времени на все те дела, которые хотел бы поделать.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/82345552.jpg
Отчет о поступлениях:
24.03.17г на карту Сбербанка + 200 руб от Ольги Сергеевны М. Спасибо Вам огромное! Низкий поклон!
Необходимо собрать на реабилитацию: 363.274 руб
Собрано: 164.439 руб
Осталось собрать: 198.835 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
У Павла все хорошо. Занимается ежедневными упражнениями ЛФК, времени сейчас достаточно, чтобы сделать упор на ходьбу, и не просто как можно больше ходить на беговой дорожке, а стараться правильно идти, перенося вес тела и контролируя его, что не всегда получается. Но при всей тяжести заболевания Павел добивается отличных результатов, которые помогают ему по жизни, это большой стимул, который помогает поверить в себя и двигаться дальше к новым вершинам.
Сегодня Паша уделил время урокам, т.к. есть задания и не мало. Просидел за уроками весь вечер, думал, что быстро справится, а начал делать, даже не хватило времени, в другой день доделает.
Весна никак не вступит в свои права. Сегодня ночью шел сильный снег и похолодало. Из-за погоды пока сидим дома. Очень ждем, когда же более менее все подтает, и можно будет выйти на улицу. Время летит очень быстро. Уже подходит к концу первый весенний месяц. Хочется многое успеть, но время неумолимо бежит вперед. Но мы верим, что у нас с Пашей все получится, нужно только продолжать делать все возможное, что зависит от нас, прилагая к этому большие усилия. Сдаваться ни в коем случае нельзя, ведь нас окружает много людей с большим добрым сердцем, которые помогают нам пройти этот непростой путь. Мы очень рады, что кто-то захотел сделать доброе дело и помочь именно Паше, ведь в мире столько просьб о помощи. Поэтому каждое доброе слово, пожелание, материальная поддержка для нас бесценны, спасибо, что делитесь с нами частичкой доброты и тепла! Спасибо, что Вы есть у нас!
Низкий поклон каждому, кто принимает участие в Пашиной судьбе!
Отчет о поступлениях:
26.03.17г на карту Сбербанка + 1000 руб от Татьяны Викторовны П. Спасибо за неоднократную помощь Паше!
Необходимо собрать на реабилитацию: 363.274 руб
Собрано: 165.439 руб
Осталось собрать: 197.835 руб
Сегодня Паша уделил время урокам, т.к. есть задания и не мало. Просидел за уроками весь вечер, думал, что быстро справится, а начал делать, даже не хватило времени, в другой день доделает.
Весна никак не вступит в свои права. Сегодня ночью шел сильный снег и похолодало. Из-за погоды пока сидим дома. Очень ждем, когда же более менее все подтает, и можно будет выйти на улицу. Время летит очень быстро. Уже подходит к концу первый весенний месяц. Хочется многое успеть, но время неумолимо бежит вперед. Но мы верим, что у нас с Пашей все получится, нужно только продолжать делать все возможное, что зависит от нас, прилагая к этому большие усилия. Сдаваться ни в коем случае нельзя, ведь нас окружает много людей с большим добрым сердцем, которые помогают нам пройти этот непростой путь. Мы очень рады, что кто-то захотел сделать доброе дело и помочь именно Паше, ведь в мире столько просьб о помощи. Поэтому каждое доброе слово, пожелание, материальная поддержка для нас бесценны, спасибо, что делитесь с нами частичкой доброты и тепла! Спасибо, что Вы есть у нас!
Низкий поклон каждому, кто принимает участие в Пашиной судьбе!
Отчет о поступлениях:
26.03.17г на карту Сбербанка + 1000 руб от Татьяны Викторовны П. Спасибо за неоднократную помощь Паше!
Необходимо собрать на реабилитацию: 363.274 руб
Собрано: 165.439 руб
Осталось собрать: 197.835 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, добрый вечер! Сегодня четверг, последний денёк каникул у Паши. Не всё, что планировали, у нас получилось сделать на каникулах, но с самым главным мы справились. А не вышло выходить на прогулку так, как хотелось, погода хоть и весенняя, но из-за того, что нет солнышка, на улице практически ничего не тает. Несколько раз мы, конечно, ходили, гуляли, но очень тяжело проехать, в некоторых местах вообще никак. А ещё мы не сходили, к сожалению, в кино, которое хотели «Любовь с ограничениями», нет, не прособирались, а просто поздно узнали, что оно уже идёт в нашем кинотеатре и буквально через день уже другое шло кино. В другое Павел не захотел идти. Может будут по ТВ показывать, хотя это уже не то…
Паша отдохнул за каникулы, набрался сил, не смотря на то, что он каждый день занимается ЛФК. Уроки он тоже делал не к звонку, выпадало время он делал. Правда, оказалось так, что сегодня обнаружились не выученные уроки, один урок. Завтра в школу. Но быстренько этот урок превратился в выученный. Главное, у Паши была возможность на каникулах посвятить себя творчеству, ему нравится этот процесс, хоть он и не быстрый. Вот так за разными делами и пролетели каникулы.
Сегодня попробовали одеть нагрузочный костюм "Гравистат", несколько лет назад нам оплатил его БФ, и мы постоянно берем его с собой в Евпаторию, т.к. почему-то в санатории нет нашей ростовки, а Паше очень полезно в нем заниматься. Вот сегодня Паша ходил в нем по беговой дорожке, говорит больше устал, чем без костюма. Костюм конечно же помогает, Паше легче держать равновесие, идет правильное распределение нагрузки на пассивные мышцы тела. У этого костюма много плюсов, но для достойной реабилитации и достижения ощутимых результатов, конечно же не обойтись без квалифицированного инструктора и целого комплекса процедур. Но, чтобы изменить хоть как-то нагрузку в домашних условиях, мы решили несколько раз позаниматься в нём, посмотрим как сил хватит. Когда Павел надел костюм, то говорит как-то поначалу тянет вниз, потом тело привыкает и нормально, а когда снимаешь, прямо легко становится"
Отчёт о поступлениях:
28.03.17г + 300 руб на карту Сбербанка
29.03.17г + 1000 руб TINKOFF BANK
30.03.17г + 5890 руб с сообщением "от МВЛ"
Спасибо огромное всем Вам за постоянную помощь Паше, спасибо , что даете нам шанс идти вперёд к новым вершинам. Паша настроен оптимистично.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 172.629 руб
Осталось собрать: 190.645 руб
СКРИНШОТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
Паша отдохнул за каникулы, набрался сил, не смотря на то, что он каждый день занимается ЛФК. Уроки он тоже делал не к звонку, выпадало время он делал. Правда, оказалось так, что сегодня обнаружились не выученные уроки, один урок. Завтра в школу. Но быстренько этот урок превратился в выученный. Главное, у Паши была возможность на каникулах посвятить себя творчеству, ему нравится этот процесс, хоть он и не быстрый. Вот так за разными делами и пролетели каникулы.
Сегодня попробовали одеть нагрузочный костюм "Гравистат", несколько лет назад нам оплатил его БФ, и мы постоянно берем его с собой в Евпаторию, т.к. почему-то в санатории нет нашей ростовки, а Паше очень полезно в нем заниматься. Вот сегодня Паша ходил в нем по беговой дорожке, говорит больше устал, чем без костюма. Костюм конечно же помогает, Паше легче держать равновесие, идет правильное распределение нагрузки на пассивные мышцы тела. У этого костюма много плюсов, но для достойной реабилитации и достижения ощутимых результатов, конечно же не обойтись без квалифицированного инструктора и целого комплекса процедур. Но, чтобы изменить хоть как-то нагрузку в домашних условиях, мы решили несколько раз позаниматься в нём, посмотрим как сил хватит. Когда Павел надел костюм, то говорит как-то поначалу тянет вниз, потом тело привыкает и нормально, а когда снимаешь, прямо легко становится"
Отчёт о поступлениях:
28.03.17г + 300 руб на карту Сбербанка
29.03.17г + 1000 руб TINKOFF BANK
30.03.17г + 5890 руб с сообщением "от МВЛ"
Спасибо огромное всем Вам за постоянную помощь Паше, спасибо , что даете нам шанс идти вперёд к новым вершинам. Паша настроен оптимистично.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 172.629 руб
Осталось собрать: 190.645 руб
СКРИНШОТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет, кто интересуется нашими новостями! Маленько новостей о наших выходных. Дела наши хорошо, выходные пролетели незаметно. Зато Павел смог прогуляться. В субботу нам удалось насладиться прогулкой. Паша доволен, но очень замерз. Да, погода у нас не подарок, большая часть снега стаяла, но дует сильнейший ветер, продувает насквозь и гололёд.
Ещё мы вчера с Павлом обнаружили, что наш пандус, который установлен у нас в подъезде на первом этаже, держится, вместо трёх креплений к стене, на одном, то ли сам отпал, хотя странно, а то ли помешал кому…Изначально ставили нам его соц. защита (отдел по доступной среде), теперь, видимо, придётся идти в управляющую компанию, ведь они должны обслуживать подъезд. Схожу, всё узнаю, посмотрим, что они скажут, а потом уж и будем исходить из данной ситуации. Что да как...
Сегодня Павел посвятил всё своё свободное время чтению произведения Л.Н.Толстого «Война и мир», я очень удивилась, потому как думала, что в следующем учебном году он будет проходить это произведение по литературе, а нет, он меня поставил перед фактом, что ему срочно нужна эта книга, уже в конце года они будут его разбирать, пришлось взять в библиотеке, пока первых два тома. Редко, кто осиливает прочитать весь этот роман до конца, но Павел поставил цель – прочитать. Вообще, у Паши есть хорошая черта в характере, он упорно старается выполнять всё начатое до конца, всегда. Это хорошо. Вот только бы хватило времени, т.к кроме этого ещё миллион разных дел, которые тоже надо успевать, в течение дня, делать.
Продолжаем с Пашей заниматься ЛФК в нагрузочном костюме «Гравистат». Вот уже четвёртое занятие, Паша прекрасно справляется с нагрузкой, но по времени мы сократили занятие. Отзанимается 10 занятий и дальше будет видно в каком ритме продолжать.
Также, сегодня Паша занимался дополнительно историей и обществознанием (с бабушкой, она у нас историк), потому как Паше придется сдавать эти предметы в следующем году, а сдавать, с каждым годом становится, к сожалению, всё сложнее и сложнее, да и знать всего тоже невозможно, но, пока есть возможность и Паше нравится, будем заниматься.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/69362312.jpg
Отчёт о поступлениях:
31.03.17г на карту Сбербанка + 1000 руб от Валерии Валерьевны Т. с сообщением "Для Павлика. Ты молодец! Всё получается!"
31.03.17г на карту Сбербанка + 650 руб от Долгормы Чимитдоржиевны Ц.
Спасибо Вам, дорогие наши, за помощь и поддержку, такую нужную для нас с Павлом.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 174.279 руб
Осталось собрать: 188.995 руб
Срок сбора до 10.08.2017г
Вот такие на сегодня новости у нас.
Ещё мы вчера с Павлом обнаружили, что наш пандус, который установлен у нас в подъезде на первом этаже, держится, вместо трёх креплений к стене, на одном, то ли сам отпал, хотя странно, а то ли помешал кому…Изначально ставили нам его соц. защита (отдел по доступной среде), теперь, видимо, придётся идти в управляющую компанию, ведь они должны обслуживать подъезд. Схожу, всё узнаю, посмотрим, что они скажут, а потом уж и будем исходить из данной ситуации. Что да как...
Сегодня Павел посвятил всё своё свободное время чтению произведения Л.Н.Толстого «Война и мир», я очень удивилась, потому как думала, что в следующем учебном году он будет проходить это произведение по литературе, а нет, он меня поставил перед фактом, что ему срочно нужна эта книга, уже в конце года они будут его разбирать, пришлось взять в библиотеке, пока первых два тома. Редко, кто осиливает прочитать весь этот роман до конца, но Павел поставил цель – прочитать. Вообще, у Паши есть хорошая черта в характере, он упорно старается выполнять всё начатое до конца, всегда. Это хорошо. Вот только бы хватило времени, т.к кроме этого ещё миллион разных дел, которые тоже надо успевать, в течение дня, делать.
Продолжаем с Пашей заниматься ЛФК в нагрузочном костюме «Гравистат». Вот уже четвёртое занятие, Паша прекрасно справляется с нагрузкой, но по времени мы сократили занятие. Отзанимается 10 занятий и дальше будет видно в каком ритме продолжать.
Также, сегодня Паша занимался дополнительно историей и обществознанием (с бабушкой, она у нас историк), потому как Паше придется сдавать эти предметы в следующем году, а сдавать, с каждым годом становится, к сожалению, всё сложнее и сложнее, да и знать всего тоже невозможно, но, пока есть возможность и Паше нравится, будем заниматься.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/69362312.jpg
Отчёт о поступлениях:
31.03.17г на карту Сбербанка + 1000 руб от Валерии Валерьевны Т. с сообщением "Для Павлика. Ты молодец! Всё получается!"
31.03.17г на карту Сбербанка + 650 руб от Долгормы Чимитдоржиевны Ц.
Спасибо Вам, дорогие наши, за помощь и поддержку, такую нужную для нас с Павлом.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 174.279 руб
Осталось собрать: 188.995 руб
Срок сбора до 10.08.2017г
Вот такие на сегодня новости у нас.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие наши, поздравляем Вас с праздником Благовещенье Пресвятой Богородицы!
Пусть радость в жизни будет навсегда,
Удачи Вам на долгие счастливые года!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/62396518.jpg
Отчёт о поступлениях:
03.04.17г на карту СБ + 500 руб от Елены Владимировны К. с сообщением "Бог вас благословляет в каждом дне!" Спасибо за поддержку и тёплые слова!
05.04.17г на карту сБ + 1000 руб от Екатерины Сергеевны Б. Огромное Вам спасибо!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 175.779 руб
Осталось собрать до 10.08.17г: 187.495 руб
Пусть радость в жизни будет навсегда,
Удачи Вам на долгие счастливые года!
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/62396518.jpg
Отчёт о поступлениях:
03.04.17г на карту СБ + 500 руб от Елены Владимировны К. с сообщением "Бог вас благословляет в каждом дне!" Спасибо за поддержку и тёплые слова!
05.04.17г на карту сБ + 1000 руб от Екатерины Сергеевны Б. Огромное Вам спасибо!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 175.779 руб
Осталось собрать до 10.08.17г: 187.495 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет! Вот и пролетела неделя. Так сложилось, что в пятницу мы, неожиданно для себя, попали на праздник "Учитель года", пропустив все уроки. Нашу школу представляла наш учитель географии, и нам очень хотелось сходить, но начало мероприятия совпадало с началом нашего урока литературы, который в расписании 4-ым и 5-ым. А до... ещё три урока, которые не состоялись по уважительным причинам, два урока в скайпе перенеслись, т.к пропал звук в компьютере, уже второй раз после установки новой системы, ну и ещё один урок это сама география, которая по понятным причинам не состоялась. Ну недолго думая, мы позвонили учителю литературы, и попросили перенести эти два урока (в понедельник будем отрабатывать). Мы не пожалели, что сходили, очень классно и здорово. Интересно посмотреть на учителей с разных сторон, молодцы, мы довольны атмосферой праздника.
Ещё я решила вопрос с нашим пандусом, точнее я думала, что решила, нет, заявку управляющая компания конечно приняла, даже с пометкой «срочно», мы обрадовались, но пора уже привыкнуть, что ничего так быстро не делается, никто и не поторопился, чувствую, что придётся ещё раз идти.
Паша отзанимался 10 занятий в костюме «Гравистат», пока достаточно, хорошо справился, но...после костюма просто нет сил))продолжит заниматься без нагрузочного костюма. Возобновим все свои упражнения в обычном режиме.
Поздравляем Вас, дорогие друзья, с Вербным воскресеньем!
Здоровья, счастья и любви Вашему дому!
Поступлений не было. Сбор без изменений.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 175.779 руб
Осталось собрать до 10.08.17г: 187.495 руб
Верьте, всё, что происходит в нашей жизни - к лучшему.
Ещё я решила вопрос с нашим пандусом, точнее я думала, что решила, нет, заявку управляющая компания конечно приняла, даже с пометкой «срочно», мы обрадовались, но пора уже привыкнуть, что ничего так быстро не делается, никто и не поторопился, чувствую, что придётся ещё раз идти.
Паша отзанимался 10 занятий в костюме «Гравистат», пока достаточно, хорошо справился, но...после костюма просто нет сил))продолжит заниматься без нагрузочного костюма. Возобновим все свои упражнения в обычном режиме.
Поздравляем Вас, дорогие друзья, с Вербным воскресеньем!
Здоровья, счастья и любви Вашему дому!
Поступлений не было. Сбор без изменений.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 175.779 руб
Осталось собрать до 10.08.17г: 187.495 руб
Верьте, всё, что происходит в нашей жизни - к лучшему.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет, кто читает наши новости! Дела у Паши хорошо. Продолжается страстная неделя. Сегодня Великий Четверг, его традиционно называют «чистым», в Великий Четверг убирали в домах, всё мыли и чистили. Мы тоже каждый год в этот день стараемся навести чистоту в доме. Печь куличи и красить яички, будем ближе к Пасхе.
Вчера был день космонавтики, но у Паши, как всегда, школа, когда он освобождается, то уже хочется отдыхать. Но вчера, освободившись уже вечером, в общем-то, поздно, Павел предложил сходить в кино «Время первых», сказал, что с удовольствием бы посмотрел. Несмотря на позднее время, мы отправились в кино, т.к. это был последний день показа (а нам везёт на последний день показа), поэтому долго не думали. А нам ещё и повезло, оказывается среда-день скидок в нашем кинотеатре и Паше бесплатно. Ничуть не пожалели, фильм интересный, основан на реальных событиях, о которых в советское время умалчивали. Паше понравился фильм ещё и потому, что одну из главных ролей играет К.Хабенский, который нравится Паше, как артист. Пришли домой уже ближе к 12 ночи, лёг спать Паша и того позже, а утром встал поздно, хорошо, что занятия не с утра в этот день. Чтобы окончательно пробудиться, мы с утра начали занятия ЛФК, обычно между школой занимаемся. Усилия делаем на упражнения мышц ног и спины, скоро можно будет на улице потихоньку передвигаться ногами, для этого надо быть в форме. Погода уже балует, но ещё грязно местами.
Подошло время заказывать ортопедическую обувь. Вот думаем, ту, которую мы заказываем в пошивочной мастерской, её хватает буквально на месяц, а то и меньше и Паше она не удобна, хоть и сшита на заказ))Парадокс, но это так))А последние пару лет мы, плюс к заказанной, ещё и покупаем, т.к. у Павла ортопедический режим и показано постоянное ношение обуви. Последний раз покупали в московской ортопедической фирме "Персей", единственная, где мы нашли такую обувь, которая практически идеально подходит Паше по ортопедическим показателям. Доктор всегда нам говорит, что правильность ходьбы почти на 50%, а то и больше, зависит от правильно подобранной обуви. Очень сложно нам с обувью, в магазине не купишь. А сейчас подумав, думаю, зачем заказывать ту, которая нам не подходит, лучше сразу купить ту, которой нам хватает надолго , и за неё получить компенсацию в ФСС, нам по карте ИПР положено одна пара зима и одна пара лето. Во-первых, эта обувь очень удобна Паше, вот уже год носит летние (носим дома с утра до вечера), правда они уже ни на что не похожи внешне, но зато очень нам помогли, и во-вторых,не придется собирать деньги на обувь, а она дорогая. Надеемся, что получим компенсацию от государства, пусть даже не полностью выплатят, хоть часть, нам всё экономия.
Ещё у нас положительно решился вопрос с пандусом в подъезде, надо-то было изначально написать заявление на управляющую компанию, сразу пришли и сделали, а в первый раз я просто оставила заявку под честное слово.
Поступлений, к сожалению, не было. Сбор без изменений.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 175.779 руб
Осталось собрать до 10.08.17г: 187.495 руб
Вчера был день космонавтики, но у Паши, как всегда, школа, когда он освобождается, то уже хочется отдыхать. Но вчера, освободившись уже вечером, в общем-то, поздно, Павел предложил сходить в кино «Время первых», сказал, что с удовольствием бы посмотрел. Несмотря на позднее время, мы отправились в кино, т.к. это был последний день показа (а нам везёт на последний день показа), поэтому долго не думали. А нам ещё и повезло, оказывается среда-день скидок в нашем кинотеатре и Паше бесплатно. Ничуть не пожалели, фильм интересный, основан на реальных событиях, о которых в советское время умалчивали. Паше понравился фильм ещё и потому, что одну из главных ролей играет К.Хабенский, который нравится Паше, как артист. Пришли домой уже ближе к 12 ночи, лёг спать Паша и того позже, а утром встал поздно, хорошо, что занятия не с утра в этот день. Чтобы окончательно пробудиться, мы с утра начали занятия ЛФК, обычно между школой занимаемся. Усилия делаем на упражнения мышц ног и спины, скоро можно будет на улице потихоньку передвигаться ногами, для этого надо быть в форме. Погода уже балует, но ещё грязно местами.
Подошло время заказывать ортопедическую обувь. Вот думаем, ту, которую мы заказываем в пошивочной мастерской, её хватает буквально на месяц, а то и меньше и Паше она не удобна, хоть и сшита на заказ))Парадокс, но это так))А последние пару лет мы, плюс к заказанной, ещё и покупаем, т.к. у Павла ортопедический режим и показано постоянное ношение обуви. Последний раз покупали в московской ортопедической фирме "Персей", единственная, где мы нашли такую обувь, которая практически идеально подходит Паше по ортопедическим показателям. Доктор всегда нам говорит, что правильность ходьбы почти на 50%, а то и больше, зависит от правильно подобранной обуви. Очень сложно нам с обувью, в магазине не купишь. А сейчас подумав, думаю, зачем заказывать ту, которая нам не подходит, лучше сразу купить ту, которой нам хватает надолго , и за неё получить компенсацию в ФСС, нам по карте ИПР положено одна пара зима и одна пара лето. Во-первых, эта обувь очень удобна Паше, вот уже год носит летние (носим дома с утра до вечера), правда они уже ни на что не похожи внешне, но зато очень нам помогли, и во-вторых,не придется собирать деньги на обувь, а она дорогая. Надеемся, что получим компенсацию от государства, пусть даже не полностью выплатят, хоть часть, нам всё экономия.
Ещё у нас положительно решился вопрос с пандусом в подъезде, надо-то было изначально написать заявление на управляющую компанию, сразу пришли и сделали, а в первый раз я просто оставила заявку под честное слово.
Поступлений, к сожалению, не было. Сбор без изменений.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 175.779 руб
Осталось собрать до 10.08.17г: 187.495 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Пасха к нам стучится в двери,
В чудо праздника все верим.
Скажем всем: — «Христос Воскрес!»,
Бог услышит нас с небес.
Искренне всех поздравляем,
Мира в каждый дом желаем.
Теплоты, добра, любви,
И душевной чистоты.
Дорогие наши, со Светлой Пасхой!
Вот такие у нас получились пасхальные яички.
Поступления:
13.04.17г на ЯК + 500 руб с сообщением "Пашка мы с тобой!!!" Спасибо огромное, что Вы есть у нас!
Необходимо: 363.274 руб
Собрано: 176.279 руб
Осталось к сбору до 10.08.2017г: 186.995 руб
В чудо праздника все верим.
Скажем всем: — «Христос Воскрес!»,
Бог услышит нас с небес.
Искренне всех поздравляем,
Мира в каждый дом желаем.
Теплоты, добра, любви,
И душевной чистоты.
Дорогие наши, со Светлой Пасхой!
Вот такие у нас получились пасхальные яички.
Поступления:
13.04.17г на ЯК + 500 руб с сообщением "Пашка мы с тобой!!!" Спасибо огромное, что Вы есть у нас!
Необходимо: 363.274 руб
Собрано: 176.279 руб
Осталось к сбору до 10.08.2017г: 186.995 руб
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