Сообщение etelbukova » 13 апр 2017, 22:47

Необходимо собрать: 363.274 руб

Собрано: 175.779 руб

Осталось собрать до 10.08.17г: 187.495 руб

Всем привет, кто читает наши новости! Дела у Паши хорошо. Продолжается страстная неделя. Сегодня Великий Четверг, его традиционно называют «чистым», в Великий Четверг убирали в домах, всё мыли и чистили. Мы тоже каждый год в этот день стараемся навести чистоту в доме. Печь куличи и красить яички, будем ближе к Пасхе.Вчера был день космонавтики, но у Паши, как всегда, школа, когда он освобождается, то уже хочется отдыхать. Но вчера, освободившись уже вечером, в общем-то, поздно, Павел предложил сходить в кино «Время первых», сказал, что с удовольствием бы посмотрел. Несмотря на позднее время, мы отправились в кино, т.к. это был последний день показа (а нам везёт на последний день показа), поэтому долго не думали. А нам ещё и повезло, оказывается среда-день скидок в нашем кинотеатре и Паше бесплатно. Ничуть не пожалели, фильм интересный, основан на реальных событиях, о которых в советское время умалчивали. Паше понравился фильм ещё и потому, что одну из главных ролей играет К.Хабенский, который нравится Паше, как артист. Пришли домой уже ближе к 12 ночи, лёг спать Паша и того позже, а утром встал поздно, хорошо, что занятия не с утра в этот день. Чтобы окончательно пробудиться, мы с утра начали занятия ЛФК, обычно между школой занимаемся. Усилия делаем на упражнения мышц ног и спины, скоро можно будет на улице потихоньку передвигаться ногами, для этого надо быть в форме. Погода уже балует, но ещё грязно местами.Подошло время заказывать ортопедическую обувь. Вот думаем, ту, которую мы заказываем в пошивочной мастерской, её хватает буквально на месяц, а то и меньше и Паше она не удобна, хоть и сшита на заказ))Парадокс, но это так))А последние пару лет мы, плюс к заказанной, ещё и покупаем, т.к. у Павла ортопедический режим и показано постоянное ношение обуви. Последний раз покупали в московской ортопедической фирме "Персей", единственная, где мы нашли такую обувь, которая практически идеально подходит Паше по ортопедическим показателям. Доктор всегда нам говорит, что правильность ходьбы почти на 50%, а то и больше, зависит от правильно подобранной обуви. Очень сложно нам с обувью, в магазине не купишь. А сейчас подумав, думаю, зачем заказывать ту, которая нам не подходит, лучше сразу купить ту, которой нам хватает надолго , и за неё получить компенсацию в ФСС, нам по карте ИПР положено одна пара зима и одна пара лето. Во-первых, эта обувь очень удобна Паше, вот уже год носит летние (носим дома с утра до вечера), правда они уже ни на что не похожи внешне, но зато очень нам помогли, и во-вторых,не придется собирать деньги на обувь, а она дорогая. Надеемся, что получим компенсацию от государства, пусть даже не полностью выплатят, хоть часть, нам всё экономия.Ещё у нас положительно решился вопрос с пандусом в подъезде, надо-то было изначально написать заявление на управляющую компанию, сразу пришли и сделали, а в первый раз я просто оставила заявку под честное слово.Поступлений, к сожалению, не было. Сбор без изменений.