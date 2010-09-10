Сообщение etelbukova » 29 апр 2017, 00:43

Отчёт о поступлениях:

Необходимо собрать: 363.274 руб

Собрано: 206.419 руб

Осталось собрать до 10.08.17г: 156.855 руб

Дорогие друзья, всем привет! Немного новостей.Паша продолжает учиться и заниматься ЛФК. По некоторым предметам прошла аттестация. Появилось чуть больше свободного времени на те дела, которые продвигались, из-за нехватки времени, не так быстро, как хотелось бы. Давно Паша вынашивал в голове такую идею , мы даже писали о ней, создать либо фильм, либо презентацию о своей малой родине, о любимом и родном городе. Много раз начинал, не получалось, и вот теперь с учителем информатики вместе воплощают эту идею. Дело, конечно, это хорошее, но требует много разных затрат и времени, надо и фото найти и текст соответствующий подобрать, добавить что-то своё, а добавляя своё приходится искать в семейном архиве, и окунувшись в свой семейный альбом с головой, а Павел любит рассматривать старые фото, интересно было увидеть на фото свои корни, прабабушек и прапрадедушек. Как выглядели и как жили почти сто лет назад. И вот, уже ради интереса, перебирая все фотографии, все семейные альбомы, мы наткнулись и на свои фото, где Павел ещё маленький, быстро летит время...Глядя на эти фотографии, понимаешь, что всё не зря, результат на лицо! Мы очень рады, что те фото, которые слева, это уже история, где Павел даже не вставал на ноги, очень плохо у него это получалось, нашей опорой были колени. Постоянно мы были на лечении в различных центрах, клиниках, больницах, санаториях. Но поставил на ноги нас именно санаторий ЕВДКС. У Паши сейчас хорошая опороспособность. Благодарим Всех, кто помогает нам пройти лечение в этом санатории и добиться новых вершин, Вас, наши дорогие. За плечами несколько курсов эффективной реабилитации, после каждого курса у Павла отличные результаты.. Очень хочется двигаться вперёд, Павел старается удержать те результаты, которые дались ему не так-то просто, а благодаря его усилиям, желанию бороться и большому трудолюбию над собой. Я считаю, что 10% успеха это то, что предначертано судьбой, и 90% достигнутого это результат большого труда, т.е. наша судьба в наших руках. Нельзя останавливаться в достижении поставленных целей, трудности будут всегда, и мы не привыкли сдаваться. Спасибо Всем, кто рядом с нами, ваша поддержка вселяет уверенность и очень нам нужна.Сегодня Павел снова наматывал круги на беговой дорожке. Конец рабочей недели, да ещё и после уроков, силы не те, но походил хорошо.28.04.17г на карту Сбербанка + 1000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением "Помощь" Огромное Вам спасибо!