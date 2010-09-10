Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Благотворительность в Рязани
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, всем привет! Немного новостей.
Паша продолжает учиться и заниматься ЛФК. По некоторым предметам прошла аттестация. Появилось чуть больше свободного времени на те дела, которые продвигались, из-за нехватки времени, не так быстро, как хотелось бы. Давно Паша вынашивал в голове такую идею , мы даже писали о ней, создать либо фильм, либо презентацию о своей малой родине, о любимом и родном городе. Много раз начинал, не получалось, и вот теперь с учителем информатики вместе воплощают эту идею. Дело, конечно, это хорошее, но требует много разных затрат и времени, надо и фото найти и текст соответствующий подобрать, добавить что-то своё, а добавляя своё приходится искать в семейном архиве, и окунувшись в свой семейный альбом с головой, а Павел любит рассматривать старые фото, интересно было увидеть на фото свои корни, прабабушек и прапрадедушек. Как выглядели и как жили почти сто лет назад. И вот, уже ради интереса, перебирая все фотографии, все семейные альбомы, мы наткнулись и на свои фото, где Павел ещё маленький, быстро летит время...
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/62081272.png
Глядя на эти фотографии, понимаешь, что всё не зря, результат на лицо! Мы очень рады, что те фото, которые слева, это уже история, где Павел даже не вставал на ноги, очень плохо у него это получалось, нашей опорой были колени. Постоянно мы были на лечении в различных центрах, клиниках, больницах, санаториях. Но поставил на ноги нас именно санаторий ЕВДКС. У Паши сейчас хорошая опороспособность. Благодарим Всех, кто помогает нам пройти лечение в этом санатории и добиться новых вершин, Вас, наши дорогие. За плечами несколько курсов эффективной реабилитации, после каждого курса у Павла отличные результаты.. Очень хочется двигаться вперёд, Павел старается удержать те результаты, которые дались ему не так-то просто, а благодаря его усилиям, желанию бороться и большому трудолюбию над собой. Я считаю, что 10% успеха это то, что предначертано судьбой, и 90% достигнутого это результат большого труда, т.е. наша судьба в наших руках. Нельзя останавливаться в достижении поставленных целей, трудности будут всегда, и мы не привыкли сдаваться. Спасибо Всем, кто рядом с нами, ваша поддержка вселяет уверенность и очень нам нужна.
Сегодня Павел снова наматывал круги на беговой дорожке. Конец рабочей недели, да ещё и после уроков, силы не те, но походил хорошо.
Отчёт о поступлениях:
28.04.17г на карту Сбербанка + 1000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением "Помощь" Огромное Вам спасибо!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 206.419 руб
Осталось собрать до 10.08.17г: 156.855 руб
Паша продолжает учиться и заниматься ЛФК. По некоторым предметам прошла аттестация. Появилось чуть больше свободного времени на те дела, которые продвигались, из-за нехватки времени, не так быстро, как хотелось бы. Давно Паша вынашивал в голове такую идею , мы даже писали о ней, создать либо фильм, либо презентацию о своей малой родине, о любимом и родном городе. Много раз начинал, не получалось, и вот теперь с учителем информатики вместе воплощают эту идею. Дело, конечно, это хорошее, но требует много разных затрат и времени, надо и фото найти и текст соответствующий подобрать, добавить что-то своё, а добавляя своё приходится искать в семейном архиве, и окунувшись в свой семейный альбом с головой, а Павел любит рассматривать старые фото, интересно было увидеть на фото свои корни, прабабушек и прапрадедушек. Как выглядели и как жили почти сто лет назад. И вот, уже ради интереса, перебирая все фотографии, все семейные альбомы, мы наткнулись и на свои фото, где Павел ещё маленький, быстро летит время...
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/62081272.png
Глядя на эти фотографии, понимаешь, что всё не зря, результат на лицо! Мы очень рады, что те фото, которые слева, это уже история, где Павел даже не вставал на ноги, очень плохо у него это получалось, нашей опорой были колени. Постоянно мы были на лечении в различных центрах, клиниках, больницах, санаториях. Но поставил на ноги нас именно санаторий ЕВДКС. У Паши сейчас хорошая опороспособность. Благодарим Всех, кто помогает нам пройти лечение в этом санатории и добиться новых вершин, Вас, наши дорогие. За плечами несколько курсов эффективной реабилитации, после каждого курса у Павла отличные результаты.. Очень хочется двигаться вперёд, Павел старается удержать те результаты, которые дались ему не так-то просто, а благодаря его усилиям, желанию бороться и большому трудолюбию над собой. Я считаю, что 10% успеха это то, что предначертано судьбой, и 90% достигнутого это результат большого труда, т.е. наша судьба в наших руках. Нельзя останавливаться в достижении поставленных целей, трудности будут всегда, и мы не привыкли сдаваться. Спасибо Всем, кто рядом с нами, ваша поддержка вселяет уверенность и очень нам нужна.
Сегодня Павел снова наматывал круги на беговой дорожке. Конец рабочей недели, да ещё и после уроков, силы не те, но походил хорошо.
Отчёт о поступлениях:
28.04.17г на карту Сбербанка + 1000 руб от Галины Алексеевны Б. с сообщением "Помощь" Огромное Вам спасибо!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 206.419 руб
Осталось собрать до 10.08.17г: 156.855 руб
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
В этот праздник хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть эти дни пройдут в бодром, весёлом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви Всем!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Всем привет! Дела идут хорошо. Правда с утра, Павел попросил таблетку от головы, болела голова, пришлось пропустить уроки с утра в дистанционной школе. После обеда всё наладилось, и Паша продолжил заниматься, предложила ему отпроситься на весь день в двух школах, но он не согласился. Сказал, что важные уроки сегодня. Ну, ничего осталось совсем чуть-чуть. Ещё погода резко меняется каждый день, сегодня прямо лето летнее +25, а на завтра похолодание обещают и дожди. Хотя Павел никогда не был метеозависимым, даже маленький. Видимо стечение всех обстоятельств. Для кого-то головная боль это обычное явление, а для нас это редкость, тем более такое состояние, когда нет сил даже встать с утра с кровати и пойти на уроки в скайпе.
День прошёл в спокойном ритме без нагрузок. Павел пораньше лёг спать, думаю, что это просто накопившаяся усталость.
Поступлений не было.
День прошёл в спокойном ритме без нагрузок. Павел пораньше лёг спать, думаю, что это просто накопившаяся усталость.
Поступлений не было.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Отчёт о поступлениях:
03.05.17г + 1000 руб на карту Сбербанка от Ирины Николаевны А. Спасибо за помощь Паше. Здоровья и счастья Вам!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 207.419 руб
Осталось собрать до 10.08.17г: 155.855 руб
Спасибо всем, кто поддерживает нас!
03.05.17г + 1000 руб на карту Сбербанка от Ирины Николаевны А. Спасибо за помощь Паше. Здоровья и счастья Вам!
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 207.419 руб
Осталось собрать до 10.08.17г: 155.855 руб
Спасибо всем, кто поддерживает нас!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Дорогие друзья, благотворители и все, кто следит за нашими новостями! В целом у Паши все хорошо. Время не просто бежит, а улетучивается мгновенно. Дни хоть и проходят однообразно в школьном режиме, совсем чуточку осталось, но скучать не приходится. Последние денечки замечаю, что у Павла маленько усилились гиперкинезы, это причиняет ему дискомфорт, но он не расстраивается, все в рабочем режиме. Какие-то эмоции, переживания все равно присутствуют на фоне учебы, да и любых других дел и занятий, а все это связано между собой и гиперкинезы и эмоции. Но, чтобы как-то улучшить состояние, он лежит на укладке, мышцы расслабляются и после укладок меньше колбасит. Не всегда получается справится с гиперкинезами.
Не смотря на все это, есть у нас достижение, раньше Паша мог идти только, когда я держу его с правой стороны, т.е за правую руку, стоило мне встать слева, он закручивался, заваливался и меня заваливал, в общем было опасно, были попытки, но в основном не удачные. А теперь он может идти с поддержкой слева, что уже хорошо и не так опасно. Доктор нам рекомендовал не поддерживать только с одной стороны, обязательно с разных, менять стороны. Вот Павел научился удерживать себя. Реально порадовал. Маленький шаг, но вперед к цели. Ура!
У Паши идут праздничные выходные, мечтали погулять, но погода сменила наши планы. Пока не выходим на улицу. На улице очень холодно и сильнейший ветер, сегодня даже снег шел. Так-то бы и ничего, но ветер не приятный. Пока занимаемся домашними делами, Павел также продолжает заниматься на беговой дорожке. Не забывает Павел и про то, что доставляет ему особую радость – это чтение. Помимо всего есть еще и задания к урокам на эти дни. Вот так, все время чем-то занят.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/94132642.jpg
Сбор наш без изменений. Поступлений не было.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 207.419 руб
Осталось собрать: 155.855 руб
Не смотря на все это, есть у нас достижение, раньше Паша мог идти только, когда я держу его с правой стороны, т.е за правую руку, стоило мне встать слева, он закручивался, заваливался и меня заваливал, в общем было опасно, были попытки, но в основном не удачные. А теперь он может идти с поддержкой слева, что уже хорошо и не так опасно. Доктор нам рекомендовал не поддерживать только с одной стороны, обязательно с разных, менять стороны. Вот Павел научился удерживать себя. Реально порадовал. Маленький шаг, но вперед к цели. Ура!
У Паши идут праздничные выходные, мечтали погулять, но погода сменила наши планы. Пока не выходим на улицу. На улице очень холодно и сильнейший ветер, сегодня даже снег шел. Так-то бы и ничего, но ветер не приятный. Пока занимаемся домашними делами, Павел также продолжает заниматься на беговой дорожке. Не забывает Павел и про то, что доставляет ему особую радость – это чтение. Помимо всего есть еще и задания к урокам на эти дни. Вот так, все время чем-то занят.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/94132642.jpg
Сбор наш без изменений. Поступлений не было.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 207.419 руб
Осталось собрать: 155.855 руб
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 21:15
Re: Тельбуков Павел, 18 лет. ДЦП. Сбор средств на 8-й курс лечения в ЕВДКС
Ну а выходные прошли прекрасно, 9 мая мы, всей семьей, кто может, собираемся обязательно и проходим в колонне бессмертного полка с фотографией своего деда, прадеда, хотим на следующий год сделать и фотографию Пашиной прабабушки, она трудилась в тылу. Помним! Гордимся! Паша с гордостью идет на этот праздник, не всегда получается у нас подняться к вечному огню, т.к. мемориал находится на большой возвышенности и много много ступенек, но в этом году нам удалось подняться к вечному огню и возложить цветы героям. После была полевая кухня, очень кстати и Паша очень любит отведать солдатской каши, горячей, да еще когда на улице сильный холод. Погода не подарок, но нам не помешала. С удовольствием посмотрели парад, послушали живую музыку военных лет, поздравили ветеранов. Есть у нас в семье традиция собираться на 9 мая, вот и в этот год мы, кто смог собрались вместе. Раньше мы всегда после парада собирались и поздравляли бабушку и дедушку, дед воевал, был ранен, после госпиталя стал преподавать снайперские курсы, на фронт не пустили, т.к. какое-то время, после ранения, передвигался с палочкой, там и познакомился с бабушкой, она проходила подготовку снайперов. Вот такая история)) Это Пашины прабабушка Клавдия прадедушка Николай, но Павел не видел прадеда, кроме как на фото, т.к. прадед немножко не дожил до рождения правнука. Но Павел знает и интересуется и где воевал и какие ордена и медали имеет и всем остальным. Время оставило только воспоминания и фотографии. Но традиция собираться вместе у нас осталась. Вот так и прошли праздничные выходные и сегодня как-то день пролетел кувырком.
Пусть чуточку с опозданием, но мы поздравляем Всех с Великой Победой!
Несколько фотографий.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/74106472.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/78230419.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/87535229.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/39699450.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/49213383.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/12052557.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/93218282.jpg
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 207.419 руб
Осталось собрать: 155.855 руб
Очень верим, что все у нас получится!
Пусть чуточку с опозданием, но мы поздравляем Всех с Великой Победой!
Несколько фотографий.
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/74106472.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/78230419.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/87535229.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/39699450.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/49213383.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/12052557.jpg
http://telbukov-pavel.ucoz.ru/_nw/2/93218282.jpg
Поступлений не было.
Необходимо собрать: 363.274 руб
Собрано: 207.419 руб
Осталось собрать: 155.855 руб
Очень верим, что все у нас получится!
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